Communiqué En Bref du 25 mai : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 25 mai 2020 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les DEUX directions

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 ou 4, de lundi 19 h à mardi 5 h

Note : selon la configuration des barrières amovibles, 2 voies par direction en tout temps. Aussi, la pesée routière fermée selon le même horaire.

ÉCHANGEUR TURCOT

Les bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST

à la R-136 EST / A-720 (centre-ville)

Montréal

Fermetures complètes, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour l'avenue Atwater (nord), rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Camions : via le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la R-132 à Brossard, reprendre le pont et sortie 58 pour l'A-10 OUEST (Bonaventure). Et pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction NORD

L'entrée de la rue Hickmore

Fermeture de l'entrée, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : en direction est, via 23e Avenue et voie de desserte A-520 EST et en direction ouest, via la montée de Liesse et voie de desserte A-520 OUEST

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Direction NORD

Entre l'échangeur des Laurentides et le pont d'étagement rue Sauvé / boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture partielle de 3 voies sur 4, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Fermetures par défaut : la sortie 2 (boulevard de l'Acadie, boulevard Henri-Bourassa, rue Sauvé). Détour via la sortie 4 (rue De Salaberry) et boulevard de l'Acadie sud

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 60 (A-13, Laval, Lachine) et l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture complète, de lundi 22 h 30 à mardi 2 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermetures par défaut : à compter de 22h

La bretelle menant de l'A-13 SUD à l'A-40 EST. Détour via la bretelle pour la voie de desserte de l'A-40 OUEST, faire demi-tour la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte A-40 EST



L'entrée des boulevards Henri-Bourassa / Hymus

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 6 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 21 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 73 (avenue Christophe-Colomb, rue Saint-Hubert) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre l'échangeur Turcot et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour l'avenue Atwater (nord), rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Camions : via le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la R-132 à Brossard, reprendre le pont et sortie 58 pour l'A-10 OUEST (Bonaventure). Et pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure)

BOULEVARD HENRI-BOURASSA

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les boulevards de l'Acadie et Jules-Poitras

Circulation à contresens sur la chaussée est, de lundi 21 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Henri-Bourassa (ouest) pour l'A-15 NORD (des Laurentides). Détour via rue De Salaberry.

LAVAL - LAURENTIDES - LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Laval

Sur la voie de desserte

Direction NORD

Entre l'A-440 et l'entrée suivante

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-440 EST, faire demi-tour à la sortie boulevard Industriel et voie de desserte A-440 OUEST

Fermetures par défaut / même détour :

La bretelle menant de la voie de desserte A- 440 EST à l'A-15 NORD / Saint-Jérôme

à l'A-15 NORD / Saint-Jérôme

La bretelle menant de la voie de desserte A-15 NORD à l'A-440 OUEST

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Piedmont, Saint-Sauveur

Direction NORD

Entre la sortie 57 (R-117, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs) et le kilomètre 61

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 23 h à mardi 15 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Direction EST

Entre la sortie 98 (boulevard Larochelle, boulevard Brien) et l'entrée du boulevard Industriel

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 6 h 30

Détour : via la voie de desserte

Entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Larochelle

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, lundi de 21 h à 23 h

Fermeture par défaut : la sortie 98. Détour via la sortie 100 (boulevard Industriel)

Direction OUEST

À la hauteur de l'entrée des boulevards Brien et Larochelle

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 19 h à mardi 4 h

R-117 (Boulevard Curé-Labelle)

Laval

Entre les boulevards Cléroux et Saint-Elzéar

Circulation en alternance sur la chaussée sud, de lundi 21 h à mardi 5 h 30

Fermetures par défaut dans l'échangeur :

La bretelle menant de l'A-440 OUEST à la R-117. Détour : continuer jusqu'à l'échangeur A?13 et voie de desserte A- 440 EST



Les bretelles menant de la R-117 NORD à l'A- 440 EST et OUEST. Détour : continuer jusqu'au boulevard Saint-Elzéar et boulevard Chomedey

A-640

Saint-Eustache

Dans les DEUX directions

Entre la 25e Avenue et l'A-13

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 :

De lundi 20 h 30 à mardi 5 h, en direction est

De lundi 22 h 30 à mardi 5 h 30, en direction ouest

ÉCHANGEUR A-640 / A-13

Saint-Eustache, Boisbriand

La bretelle menant de l'A-13 NORD à l'A-640 OUEST

Fermeture complète, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h 30

Détour : via la bretelle pour l'A-640 EST et faire demi-tour à la sortie 19 (Boisbriand, boulevard de la Grande-Allée)

La bretelle menant de l'A-640 EST à l'A-13 SUD

Fermeture complète, de lundi 20 h 30 à mardi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 19 (Boisbriand, boulevard de la Grande-Allée)

A-640

Blainville, Rosemère

Dans UNE direction à la fois

À la hauteur du pont d'étagement du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse (km 24.5)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 20 h 30 à mardi 4 h 30

Fermeture par défaut : en direction est, la sortie 24 (montée Lesage), de 20 h 30 à 2 h. Détour via la sortie 26 (boulevard De Gaulle)

A-640

Bois-des-Filion

Direction EST

La sortie 28 (R-335, Sainte-Anne-des-Plaines)

Fermeture de la sortie, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la sortie 35 (boulevard des Entreprises, boulevard des Seigneurs) à Terrebonne

R-148 | BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ

Saint-Eustache

Direction EST

Entre les boulevards René-Lévesque et Léveillé

Fermeture complète, de lundi 20 h à mardi 5 h

Détour : via le boulevard René-Lévesque

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Dans les DEUX directions

À la hauteur de l'A-440

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut :

La bretelle menant du boulevard Pie-IX sud à l'A-440 OUEST. Détour via les autres bretelles dans l'échangeur



La bretelle menant de l'A-440 OUEST au boulevard Pie-IX nord. Détour via boulevard Pie?IX sud et faire demi-tour dans l'échangeur

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur du pont d'étagement de la montée Cadieux

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 20 h à mardi 5 h

Direction OUEST

Entre le km 33 (avant échangeur A-30) et le pont d'étagement de la montée Cadieux (km 31.5)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 20 h à mardi 6 h

Fermeture par défaut :

La bretelle menant de l'A-30 OUEST à l'A-40 OUEST (de 20 h à 5 h). Détour via la bretelle pour A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 35 (avenue Saint-Charles )

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre la sortie pour les boulevards Leduc et du Quartier et l'A-30

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : via boulevard du Quartier et A-30 OUEST et via boulevard de Rome vers A-30 EST / A?10 EST

Fermeture par défaut : à compter de 21 h 30, l'entrée du boulevard Leduc. Détours via boulevard du Quartier (côté ouest) ou boulevard Lapinière et Grande-Allée / A-30 OUEST (côté est)

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM) - travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LASAGE

Saint-Hyacinthe, Saint-Simon

Dans les DEUX directions

Entre les km 141 et 145, à la hauteur de la R-116 (boulevard Laurier Est)

Circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction, de lundi 19 h à mardi 6 h

Fermetures par défaut : selon la configuration :

En direction ouest, les sorties 145 ( Saint-Simon, Saint-Liboire ), 143 ( R-211 SUD, Saint-Valérien-de-Milton ) et 141 ( R-116, boulevard Laurier , Granby ). Détour via la sortie 138 ( R?224, rue des Seigneurs ) ou la sortie 143

), 143 ( ) et 141 ( ). Détour via la sortie 138 ( ) ou la sortie 143

L'entrée de la R- 224 et du rang Saint-Georges pour l'A-20 OUEST. Détour via l'A-20 EST et sortie 145 ( Saint-Liboire , Saint-Simon )

du rang pour l'A-20 OUEST. Détour via l'A-20 EST et sortie 145 ( )

L'entrée du rang Saint-Édouard / Saint-Liboire . Détour via A-20 EST et sortie 147 (R-116, Acton Vale )

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les DEUX directions

Entre la R-116 et la montée Montarville

Circulation en contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction, de lundi 21 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut : en direction EST, à compter de 20 h 30 :

La sortie 80 ( montée Montarville, boulevard De Montarville ). Détour : continuer et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-20

). Détour : continuer et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-20

L'entrée montée Montarville / boulevard De Montarville. En direction est : continuer et entrée pour A-30 OUEST, sortie 76 pour R- 116 EST et sortie 9 pour A-30 EST. Et en direction ouest : continuer jusqu'à rue Montarville et boulevard Clairevue

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Varennes

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Lionel-Boulet (R-229) / km 89 et la montée de la Baronnie / km 98

Circulation en contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction, jusqu'au 7 juin

R-132

Varennes

Dans les DEUX directions

À la hauteur du chemin du Petit-Bois / rue de la Gabelle

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 21 h à mardi 6 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 25 mai 2020 à 17:25 et diffusé par :