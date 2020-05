La Chambre de commerce du Canada et le gouvernement du Canada font équipe avec les professionnels de la comptabilité pour fournir des conseils gratuits aux petites et moyennes entreprises, aux organismes sans but lucratif et aux organisations caritatives afin de les aider à surmonter l'incertitude





OTTAWA, 25 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les organisations caritatives sont parmi les plus touchés par la pandémie actuelle et auront désormais un accès direct à un réseau de conseillers en affaires qualifiés pour les guider, grâce à un nouveau programme financé par le gouvernement de la Chambre de commerce du Canada.



Ce programme, appelé Service de résilience des entreprises (SRE), est géré par le Réseau de résilience des entreprises canadiennes de la Chambre de commerce du Canada, en collaboration avec EY et avec le soutien de Comptables professionnels agréés Canada ( CPA Canada ) et d' Imagine Canada . Le SRE offrira à toute petite ou moyenne entreprise, à tout organisme à but non lucratif ou caritatif la possibilité d'entrer immédiatement en contact avec des professionnels expérimentés de la comptabilité et de la fiscalité dans tout le pays, issus de cabinets de services professionnels. Le programme, offert gratuitement aux organisations, permettra de :

Fournir des conseils sur les options et l'éligibilité au programme

Diriger rapidement les entreprises, y compris celles qui sont dirigées par des autochtones, des femmes et des groupes issus de la diversité, vers les organismes de soutien les plus appropriés

Aider les organisations à prendre des décisions pour soutenir les plans de relance

Fournir aux décideurs politiques de l'information et des commentaires en temps réel

Le programme SRE, coordonné par EY, sera mis en place pendant quatre semaines à partir du lundi 25 mai et impliquera le soutien d'environ 125 conseillers d'entreprises de toute la profession comptable. Les organisations peuvent accéder au SRE sept jours sur sept en appelant le 1-866-989-1080.

«?Le service de résilience des entreprises a pour but d'aider les entreprises. Les CPA parlent la langue des affaires. Ils comprennent les pressions financières qui s'exercent sur les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance et sont particulièrement qualifiés pour les aider à s'y retrouver dans les programmes de soutien fédéraux et régionaux et pour aider leurs organisations à survivre aux répercussions économiques de la COVID-19. Les cabinets d'expertise comptable et de conseil du Canada sont à l'image de tous les Canadiens en proposant d'aider leurs voisins. C'est ce qui fait la force du Canada et c'est ce qui nous permettra de traverser cette épreuve ensemble, » a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

«?Les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les organisations caritatives du Canada sont la force motrice de notre pays et ont plus que jamais besoin de notre soutien. Nous sommes heureux de réunir des conseillers en affaires de sociétés de services professionnels de toutes tailles pour partager des connaissances et des conseils afin d'aider ces organisations à sortir plus fortes de la pandémie?», a déclaré Kirsten Tisdale, associée directrice, Gouvernement et secteur public, EY Canada.

«?Nous comprenons les difficultés incroyables auxquelles tous les propriétaires d'entreprises sont confrontés en ces temps difficiles et incertains. C'est pourquoi notre gouvernement a déployé le plus grand effort de secours de l'histoire du Canada pour apporter un soutien direct aux entreprises qui en ont besoin. Nous voulons faire en sorte qu'elles puissent traverser cette période et rebondir une fois que nous l'aurons franchie. Le Service de résilience des entreprises aidera les entreprises les plus petites et les plus vulnérables qui ont un besoin urgent de conseils en matière de planification financière dans le contexte de cette pandémie et dans la planification de leur reprise,?» a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

«?La profession comptable canadienne est fière de conseiller les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les organisations caritatives en ces temps difficiles. Nos membres apportent leur expertise dans tous les secteurs de l'économie canadienne et la profession a l'habitude de se montrer à la hauteur. De plus, les experts-comptables de cabinets de toutes tailles seront invités à participer en tant que conseillers au projet du CRSS?», a déclaré Joy Thomas, présidente et directrice générale de l'Association des comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada).

«?Cette nouvelle alliance d'entreprises et d'organisations formée pour soutenir les dirigeants d'organismes caritatifs, d'organisations à but non lucratif et d'entreprises est une formidable démonstration de Canadiens cherchant à se soutenir mutuellement en temps de crise,?» a déclaré Bruce MacDonald, président et directeur général d'Imagine Canada.

Pour plus d'informations au sujet du SRE, les entreprises peuvent consulter le site du Réseau de résilience des entreprises canadiennes ou appeler le 1-866-989-1080.

À propos de la Chambre de commerce du Canada ? Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos communautés et notre pays. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale, en fournissant des services commerciaux essentiels et en mettant les entreprises en contact avec de l'information qu'elles peuvent utiliser, avec des possibilités de croissance et avec un réseau de chambres locales, d'entreprises, de décideurs et d'homologues de tout le pays, dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'au niveau international. Nous apportons un soutien sans faille aux entreprises et au rôle vital qu'elles jouent dans l'édification et le maintien de notre grand pays.

À propos d'EY

EY est un leader mondial dans les domaines de l'assurance, de la fiscalité, des transactions et des services de conseil. Les conseils et les services de qualité que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance dans les marchés des capitaux et les économies du monde entier. Nous formons des dirigeants exceptionnels qui font équipe pour tenir les promesses que nous faisons à toutes les parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle essentiel dans la construction d'un meilleur monde du travail pour notre personnel, nos clients et nos communautés.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site ey.com/ca . Suivez-nous sur Twitter @EYCanada .

EY fait référence à l'organisation mondiale, et peut faire référence à une ou plusieurs des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, chacune d'entre elles étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de services aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles et une description des droits des personnes en vertu de la législation sur la protection des données sont disponibles sur le site ey.com/privacy. Pour plus de détails sur notre organisation, veuillez consulter le site ey.com.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada) représente la profession comptable canadienne, tant au niveau national qu'international. Opérant dans l'écosystème très complexe et mondial de la comptabilité, CPA Canada est un rassembleur, un facilitateur, un contributeur et un diffuseur d'information qui fait progresser la profession. L'organisation travaille en étroite collaboration avec les organismes provinciaux, territoriaux et bermudiens de CPA pour promouvoir les meilleures pratiques qui profitent aux entreprises et à la société. Avec plus de 217 000 membres, CPA Canada est l'un des plus grands organismes comptables nationaux au monde. L'organisme soutient l'établissement de normes de comptabilité, de vérification et de certification, fait la promotion du développement économique et social dans l'intérêt du public et élabore des programmes de pointe en matière de leadership éclairé, de recherche, d'orientation et de formation.

Imagine Canada

Imagine Canada est une organisation caritative nationale dont la cause est celle des organismes de bienfaisance du Canada. Nos trois grands objectifs sont d'amplifier la voix collective du secteur, de créer des occasions de se connecter et d'apprendre les uns des autres, et de renforcer la capacité du secteur à réussir.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Philippe Taylor à ptaylor@chamber.ca

