Jazz Aviation reçoit le Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi

HALIFAX, le 25 mai 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a reçu le Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi 2019. Chaque année, Emploi et Développement social Canada souligne les efforts des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et des entrepreneurs fédéraux pour mettre en oeuvre l'équité en matière d'emploi dans leurs milieux de travail. Jazz a reçu le Prix de distinction sectorielle en 2018 et en 2017.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre engagement à l'égard de l'équité en matière d'emploi, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Au cours des dix dernières années, nous avons suivi une voie menant à une culture qui célèbre activement la diversité et la valorise. Nous avons mis en oeuvre un certain nombre de mesures à l'avant-garde de l'industrie, qui ont contribué à rendre nos espaces de travail plus inclusifs et à créer un sentiment d'appartenance pour nos employés. »

La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé les gagnants des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2019 dans un communiqué de presse publié le 20 mai 2020. Le Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi reconnaît les efforts des employeurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel dans leur plan d'équité en matière d'emploi en instaurant des mesures pour éliminer les obstacles, ainsi que des mesures spéciales ou des politiques et pratiques positives pour atteindre des résultats concrets.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

