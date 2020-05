Le 29 mai 2020, Canopy Growth présentera par webdiffusion audio ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2020





L'entreprise tiendra une réunion des investisseurs virtuelle le 22 juin 2020

SMITHS FALLS, ON, le 22 mai 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) publiera le 29 mai 2020, avant l'ouverture des marchés, ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2020 clos le 31 mars 2020.

À la suite de la publication des résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice financier 2020, Canopy Growth tiendra une webdiffusion audio avec David Klein, chef de la direction et Mike Lee, vice-président directeur et directeur financier le 29 mai 2020, à 10 h (HE).

Renseignements sur la webdiffusion

Une webdiffusion audio en direct sera disponible à :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Renseignements sur l'enregistrement

Un enregistrement sera accessible par webdiffusion jusqu'à 23 h 59 HE le 27 août 2020 à :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Réunion des investisseurs virtuelle

L'entreprise organisera également une réunion des investisseurs virtuelle le 22 juin 2020, au cours de laquelle le président-directeur général David Klein et certains membres de l'équipe de la haute direction discuteront des priorités stratégiques de Canopy Growth. L'événement débutera à 10 h (HE). L'inscription préalable à l'événement est recommandée et peut se faire à l'adresse suivante : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1316788&tp_key=8a2b9cefcc

Renseignements sur la webdiffusion

Une webdiffusion audio en direct de la réunion des investisseurs virtuelle sera disponible à :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1316788&tp_key=8a2b9cefcc

Renseignements sur l'enregistrement

Un enregistrement de la réunion des investisseurs virtuelle sera accessible par webdiffusion jusqu'à 23 h 59 HE le 18 septembre 2020 à : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1316788&tp_key=8a2b9cefcc

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com .

