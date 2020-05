L'assemblée générale de l'APIC ratifie la distribution de dividendes à ses actionnaires de 13,48 % de son capital libéré et l'émission de nouvelles obligations d'entreprise d'une valeur brute de jusqu'à 75 millions USD





RAMALLAH, Palestine, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- La Société d'investissement palestinienne arabe (Arab Palestinian Investment Company, APIC) a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 21 mai 2020 à Ramallah, en Palestine. Lors de sa réunion ordinaire, l'assemblée générale a ratifié la distribution de dividendes aux actionnaires inscrits au 21 mai 2020 à hauteur de 13,48 % du capital libéré de l'APIC, s'élevant à 89 millions USD à ce jour, 6,74 % en tant que dividendes en espèces s'élevant à 6 millions USD et 6,74 % sous la forme de six millions d'actions gratuites. En conséquence, le capital libéré de l'APIC atteindra 95 millions USD suite à la distribution des actions gratuites. Au cours de sa réunion extraordinaire, l'assemblée générale a également ratifié l'émission de nouvelles obligations d'entreprise sur cinq ans dans le cadre d'une offre privée, qui se produira par le biais de deux émissions parallèles en USD et en euros d'une valeur nominale brute pouvant atteindre 75 millions USD. Le produit de cette émission sera utilisé pour rembourser les obligations existantes, qui représentent 35 millions USD et arriveront à échéance le 18 janvier 2022, par le biais d'un remboursement anticipé, pour payer la prime d'échange anticipée sur les obligations existantes, pour régler les prêts existants de l'APIC et de ses filiales, ainsi que pour financer les investissements généraux effectués par la société.

Le bénéfice net attribué aux actionnaires de l'APIC a augmenté de 36,6 % en 2019

Dans sa déclaration, Tarek Aggad, Chairman et CEO de l'APIC, a commenté que l'année 2019 avait constitué une étape importante à de nombreux niveaux et que le groupe avait enregistré une croissance significative de ses résultats malgré les nombreux défis immédiats aux niveaux local et régional. Le chiffre d'affaires total a atteint 825,2 millions USD en 2019, soit une croissance de 12,54 % en glissement annuel. Les bénéfices nets du groupe ont augmenté pour atteindre 21,85 millions USD, soit une croissance de 36,24 %, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC ont également augmenté et se sont élevés à 17,87 millions USD, soit une hausse de 36,6 %. Par conséquent, le bénéfice par action a augmenté, s'élevant à 0,203 cents en 2019, soit une croissance de 27,7 % en glissement annuel.

La capitalisation boursière de l'APIC a augmenté de 17,8 %

M. Aggad a ajouté que l'action de l'APIC a poursuivi ses bonnes performances tout au long de l'année 2019, malgré de faibles liquidités en général. L'action de l'APIC a été clôturée à 2,55 USD à la fin de l'année 2019, soit une hausse de 8,5 % par rapport à la clôture de 2018. La capitalisation boursière de l'APIC a augmenté pour atteindre 226,95 millions USD à la fin de l'année 2019, soit une croissance de 17,8 % en glissement annuel.

Investissement de 1,6 million USD dans la responsabilité sociale de l'entreprise

M. Aggad a confirmé que l'APIC a maintenu son rôle effectif de responsabilité sociale d'entreprise dans les communautés au sein desquelles elle opère à travers des investissements continus dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les projets entrepreneuriaux et les jeunes, ainsi qu'en soutenant des institutions sociales, caritatives, humanitaires et culturelles. Il a ajouté qu'un total de 1,6 million USD avait été investi dans la responsabilité sociale d'entreprise en 2019 par l'APIC et ses filiales, représentant 7 % du bénéfice net du groupe.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). Ses investissements sont diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, au travers de neuf filiales : Siniora Food Industries Company, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company, Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO), Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, comptant au total plus de 2 000 employés.

