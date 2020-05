Assurance Economical annonce les résultats de son assemblée annuelle





WATERLOO, ON, le 21 mai 2020 /CNW/ - Assurance Economical a annoncé aujourd'hui que John Bowey, Elizabeth DelBianco, Barbara Fraser, Robert McFarlane et Rowan Saunders ont été élus au conseil d'administration d'Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance pour un nouveau mandat de trois ans prenant fin à la clôture de l'assemblée annuelle de 2023.

Leur mise en candidature a été affichée dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations de 2020, datée du 24 avril 2020, relative à l'assemblée annuelle de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui par webdiffusion audio en direct. Les votes ont eu lieu à main levée par l'entremise d'une méthode électronique sécurisée. Le tableau suivant illustre les votes « en faveur » et « d'abstention » soumis à l'égard de chacun des administrateurs élus :

Membre désigné Votes en faveur % en faveur Votes d

'abstention % d'abstention John Bowey 253 98,1 5 1,9 Elizabeth DelBianco 251 96,9 8 3,1 Barbara Fraser 252 97,3 7 2,7 Robert McFarlane 253 97,7 6 2,3 Rowan Saunders 252 97,3 7 2,7

À l'assemblée annuelle, Ernst & Young LLP a été nommé comme auditeur d'Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance. Les votes ont eu lieu par l'entremise d'une méthode électronique sécurisée, avec 255 votes «?en faveur?» (98,5 %) et 4 votes «?d'abstention?» (1,5 %).

À propos d'Assurance Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,6 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et 5,8 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

