Reprise des soins de santé privés et des soins corporels et esthétiques - Une étape importante de la relance économique souligne la FCCQ

MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'annonce aujourd'hui par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concernant la reprise des activités dans certains secteurs est une autre étape importante dans la relance économique, souligne la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Les entreprises de soins de santé privés ainsi que de soins corporels et esthétiques, incluant les soins dentaires, de psychologie, d'optométrie, de physiothérapie, d'ostéopathie et les services de coiffure, pourront donc reprendre leurs activités dès le premier juin prochain. Cette annonce ne touche toutefois pas la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la MRC de Joliette en ce qui concerne les soins personnels et l'esthétique, dont la date de reprise sera annoncée prochainement.

« La reprise des activités des soins de santé privés permettra aux Québécois de recommencer à penser à leur santé physique et psychologique et de suivre les traitements nécessaires, de façon sécuritaire. Il sera important pour les employés, les employeurs et leurs clients de garder une attention particulière aux mesures sanitaires mises en place », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Cette étape du déconfinement devrait également amener la possibilité de recommencer la réalisation d'expertises médicales nécessaires à l'évaluation de dossiers d'indemnisation, notamment à la suite d'accidents de travail.

« Nous saluons le travail de collaboration entre les associations patronales et syndicales et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que la Santé publique, qui a permis la réalisation de trousses d'outils spécifiques pour guider les entreprises dans la reprise de leurs opérations », a conclu Charles Milliard.

