CINDE annonce : le Costa Rica sera le quatrième pays d'Amérique latine à rejoindre l'OCDE





-- Le pays a reçu une invitation officielle pour devenir le 38e État membre de l'organisation.

-- Le pays présente la particularité d'être l'une des principales destinations d'investissement de la région grâce à sa stabilité sociale, politique et économique

SAN JOSÉ, Costa Rica, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a invité le Costa Rica à devenir le 38e État membre de l'organisation.

Cet accomplissement est le fruit d'une vaste stratégie nationale visant à maintenir la place du pays parmi les principales destinations mondiales d'investissement, en mettant l'accent sur une proposition de valeur en faveur des personnes, de la planète et de la prospérité.

Le Costa Rica est mondialement reconnu pour son profond engagement envers le développement durable et la décarbonation de son économie, dans le respect des normes les plus élevées des pays développés, et deviendra le quatrième pays d'Amérique latine à rejoindre la liste prestigieuse des pays de l'OCDE.

Carlos Alvarado, le président de la République, a affirmé que « l'adhésion du pays à l'OCDE est une étape importante dans l'histoire du Costa Rica », en soulignant les efforts des derniers gouvernements et de l'Assemblée législative pour atteindre cet objectif. « Nous pouvons montrer au monde comment notre pays s'est engagé à respecter les normes internationales les plus élevées et les plus exigeantes, comment nous oeuvrons ensemble afin de transformer notre pays et comment nous inspirons d'autres nations à tirer des leçons de notre expérience et de nos bonnes pratiques », a déclaré le président Alvarado.

Dyalá Jiménez Figueres, ministre du Commerce extérieur et coordinatrice du processus d'adhésion, a reconnu le travail mené au cours des dernières années pour permettre l'adhésion du Costa Rica à l'organisation.

« Grâce au travail assidu de notre équipe interinstitutionnelle composée de plus de 40 ministères et institutions et au soutien et aux contributions du secteur privé et de la société civile, nous avons réalisé des réformes structurelles très importantes depuis près de huit ans maintenant, qui changeront la vie des familles du Costa Rica à moyen et long terme », a-t-elle dit.

Jorge Sequeira, directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Costa Rica (Costa Rican Investment Promotion Agency - CINDE), a félicité le pays pour son adhésion et a fait remarquer qu'il s'agissait d'« un pas de plus pour positionner fermement le Costa Rica dans l'économie de la connaissance et faire avancer le pays sur la voie d'une quatrième révolution industrielle. Le Costa Rica démontre une fois de plus sa capacité à être à la hauteur des exigences mondiales actuelles et se distingue en Amérique latine en donnant aux entreprises la possibilité de développer leurs activités d'une manière durable pour l'environnement. »

Dès que le pays a été ratifié en tant que membre de l'organisation, le Costa Rica s'est engagé à continuer à apporter des améliorations dans plusieurs domaines et l'organisation assurera le suivi de la réalisation concrète des plans d'action et de la mise en oeuvre des réformes. Dans le même sens, le pays continuera de faire l'objet d'examens périodiques, comme les autres membres de l'OCDE.

De plus, le Costa Rica aura la possibilité de participer sur un pied d'égalité à plus de 300 comités et groupes de travail de l'OCDE, qui décident et influencent l'élaboration de solutions innovantes aux défis communs, comme la crise du COVID-19, ou aux problèmes liés au changement climatique, à la quatrième révolution industrielle et aux chaînes mondiales, entre autres.

Le Costa Rica se démarque comme étant l'une des démocraties les plus anciennes et les plus fortes du continent et en tant que pays qui a atteint une grande stabilité économique, sociale et politique au cours des dernières décennies. Le pays accueille plus de 300 multinationales dans les secteurs des sciences de la vie, des services, de l'industrie manufacturière légère et de pointe, et de l'industrie alimentaire.

Grâce à cette adhésion, le Costa Rica rejoindra le Mexique, la Colombie et le Chili en tant que seuls pays membres de la prestigieuse organisation en Amérique latine.

À propos de CINDE

CINDE est une organisation privée à but non lucratif engagée depuis 38 ans envers le développement durable et le progrès social au Costa Rica, qui attire des investissements étrangers directs dans les industries de la fabrication et les services à forte valeur ajoutée qui génèrent des emplois de qualité, un transfert de connaissances et des liens productifs. CINDE collabore également pour renforcer le contexte économique au Costa Rica, de façon à promouvoir la croissance d'activités enrichissantes dans le pays, à améliorer la préparation de talents locaux et à créer des emplois et davantage d'opportunités pour sa population dans les différentes communautés du pays.

Renseignements pour la presse

Pour organiser des interviews sur ce sujet avec le président de la République du Costa Rica ou le ministre du Commerce extérieur, veuillez contacter :

Carlos Morales

cmorales@cinde.org

Fabiola Domínguez

fdominguez@cinde.org

