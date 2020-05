Santé et sécurité dans les mines - Mine Raglan se démarque sur le plan canadien





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Fière des réalisations de ses membres, l'Association minière du Québec (AMQ) félicite Mine Raglan, une compagnie Glencore qui a brillé lors de la plus récente remise des prestigieux prix d'excellence de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM).

Mine Raglan a reçu le trophée John T. Ryan national pour les mines de métaux, récompensant la mine qui affiche la plus faible fréquence d'accidents déclarés au pays. Rappelons que l'an dernier, l'entreprise avait décroché le prix pour la région Québec-Maritimes.

La médaille pour le leadership en matière de sécurité minière a quant à elle été remise à Charles Levac, dirigeant à la retraite de Mine Raglan, afin de reconnaître sa contribution exemplaire dans l'amélioration de la santé et des résultats concernant la sécurité au sein de l'industrie minière canadienne.

« Ces distinctions remises par l'ICM démontrent le leadership que joue le Québec en matière de santé et de sécurité dans les mines. L'expertise québécoise est reconnue certes au Canada, mais également partout sur la planète et nous pouvons en être fiers. »

« Nous devons pouvoir compter sur des entreprises et des travailleurs qui mettent de l'avant les plus hauts standards en matière de santé et de sécurité du travail. C'est d'autant plus vrai en cette période particulière de pandémie où cet enjeu est sur toutes les lèvres. Je profite de l'occasion pour remercier les hommes et les femmes qui veillent chaque jour à offrir des environnements de travail sécuritaires. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

