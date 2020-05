Glemser Technologies et Arria NLG annoncent un partenariat stratégique





Ensemble, les deux entreprises accéléreront la capacité de leurs clients de l'industrie pharmaceutique à commercialiser des médicaments permettant de sauver des vies grâce à l'automatisation de la rédaction de rapports médicaux et réglementaires

NEW YORK, 19 mai 2020 /CNW/ - Arria NLG, chef de file mondial de la technologie de génération automatique de texte (GAT), a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Glemser Technologies visant à apporter des solutions d'automatisation évolutives et des gains d'efficacité importants aux entreprises du secteur des soins de santé et de l'industrie pharmaceutique. Glemser consolidera sa pratique mondiale de sciences de la vie avec une solution de génération automatique de texte basée sur les technologies Arria.

« L'établissement d'un partenariat avec Arria en vue de fournir à nos clients un moyen d'automatiser la rédaction de rapports médicaux et réglementaires était un choix naturel », a déclaré Ray Glemser, chef de la direction de l'entreprise. « La GAT permet aux entreprises d'économiser beaucoup de temps et d'argent tout en accroissant leur évolutivité et leur efficacité. La technologie révolutionnaire d'Arria va transformer la façon dont nos clients introduisent sur le marché des médicaments qui sauvent des vies. »

Depuis plus de 30 ans, Glemser travaille au service de clients du secteur des sciences de la vie en les aidant à assurer la qualité de leurs produits, améliorer la conformité réglementaire et gagner en efficacité opérationnelle. Glemser est conscient des défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises pharmaceutiques. La mise sur le marché d'un médicament peut être un processus difficile, long et coûteux. Les entreprises pharmaceutiques doivent sans cesse rendre compte aux organismes de réglementation, aux gouvernements et aux consommateurs de l'efficacité et de l'innocuité de leurs médicaments. Elles sont soumises à une pression constante en vue d'accroître la transparence, la responsabilisation et l'innovation dans leur processus de développement de médicaments tout en respectant leur budget. Grâce à une application stratégique de la technologie, Glemser s'engage à aider ses clients à moderniser leurs processus de développement de médicaments.

En automatisant certains des rapports les plus fastidieux, tels que les rapports sur l'innocuité clinique, les rapports de conformité, la détection des événements indésirables et d'autres rapports réglementaires, les entreprises peuvent réaliser des économies et décharger leurs rédacteurs médicaux du travail fastidieux qui est aussi le plus sujet à l'erreur humaine. En rédigeant les rapports plus vite, elles peuvent présenter leurs conclusions aux autorités réglementaires plus rapidement. L'amélioration de la précision à un stade précoce du processus de déclaration se traduit par une meilleure conformité et une approbation réglementaire plus rapide.

« Nous nous trouvons à un moment crucial, compte tenu des événements qui se produisent actuellement dans le monde, où la capacité des entreprises pharmaceutiques à accroître leur efficacité et leur rapidité de mise sur le marché est plus importante que jamais », a déclaré Sharon Daniels, chef de la direction d'Arria. « Notre collaboration avec Glemser est un moyen d'accélérer la prise de décision et le temps de réflexion pour ces entreprises qui s'efforcent d'apporter plus rapidement aux patients des traitements susceptibles de leur sauver la vie. »

À PROPOS D'ARRIA

Arria est le chef de file mondial dans le domaine de la génération automatique de texte (GAT), qui permet de transformer des données structurées en langage naturel. Grâce à des algorithmes et des procédés de modélisation, le logiciel Arria reproduit le processus humain d'analyse et de communication expertes des données - transformant dynamiquement les données en récits écrits ou parlés - à la vitesse de la machine et à grande échelle.

Arria possède la plus grande concentration d'expertise en GAT au monde et dispose d'un portefeuille de brevets croissant de 28 brevets de GAT fondamentaux. Le groupe de grandes entreprises internationales clientes d'Arria, qui connait une croissance rapide et inclut les secteurs de la banque, des services financiers, des assurances, des produits pharmaceutiques, des biens de consommation, de l'actualité et des médias - déploie présentement des rapports automatisés basés sur la GAT au sein de leurs organisations mondiales à l'aide de la plateforme NLG Studio d'Aria. Pour de plus amples renseignements, visitez www.arria.com.

