Alimentation Couche-Tard fournit une mise à jour sur ses opérations

LAVAL, QC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche?Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a présenté aujourd'hui une mise à jour concernant les répercussions de l'éclosion de la COVID-19 sur ses opérations.

Dès le début de la crise, la réponse de Couche-Tard a été définie par un ensemble clair de principes directeurs :

Nous sommes tous concernés : notre entreprise, nos employés, nos clients et nos fournisseurs.

Nous devons faire de la santé et de la sécurité de nos employés et de nos clients notre priorité absolue.

Nous devons rester fidèles à notre mission de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour.

Nous devons penser et agir avec une vision à long terme.

Nous devons veiller à protéger nos actifs et favoriser une saine gestion de l'entreprise en mettant l'accent sur la maximisation des flux de trésorerie.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a déclaré : « En ces temps difficiles, Couche-Tard s'engage à faire partie de la solution dans les communautés où nous travaillons et vivons. Notre mission, en tant qu'entreprise, a toujours été de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour, et nous sommes conscients que la meilleure façon de traverser ces jours difficiles est de travailler ensemble et de s'entraider. Dans la plupart des secteurs où nous exerçons nos activités, nous sommes considérés comme une entreprise essentielle et de première nécessité. À ce titre, nous avons travaillé fort pour demeurer ouverts et répondre aux besoins de nos clients et de nos employés. Bien que les effets de cette crise risquent de perdurer, notre modèle d'affaires est robuste et résiliant face aux cycles économiques, ce qui nous permettra de surmonter cette tempête. »

Mesures mises en place pour protéger nos employés et nos clients

Couche-Tard a agi rapidement afin d'assurer la santé et la sécurité de ses employés et de ses clients, tirant parti de l'expérience de son équipe globale en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement qui a su faire face à des interventions d'urgence dans le passé (ouragans, inondations et importants incendies).

De nombreuses mesures préventives ont été mises en place, notamment l'installation de séparateurs en plexiglas aux caisses, l'ajout de séparateurs et de marquages au sol pour les files d'attente afin d'assurer une distanciation sociale adéquate, et la fourniture de gants aux pompes à carburant dans certaines parties du réseau global. De plus, Couche-Tard a pris de nombreuses mesures en matière de salubrité des aliments, en appliquant des procédures strictes de nettoyage et de désinfection dans les magasins et les aires de préparation des aliments, en ajoutant de l'emballage aux articles de boulangerie et à d'autres produits alimentaires libre-service, en suspendant l'utilisation de tasses réutilisables, et en mettant fin à l'échantillonnage de produits en magasin. Dans les centres de distribution, la Société a mis en place des contrôles de température pour permettre le dépistage des éventuels symptômes du virus.

Couche-Tard a également mis en place des mesures générales et financières supplémentaires pour soutenir les employés dans leurs efforts et leur dévouement en ces temps difficiles et pour assurer leur bien-être. Bon nombre de ces prestations d'emploi bonifiées font partie de la planification d'urgence pour les employés rémunérés à taux horaire en Amérique du Nord qui n'ont pas accès aux mêmes filets de sécurité du gouvernement que dans les autres régions où l'entreprise exerce ses activités, notamment :

Une prime salariale d'urgence de 2,50 $ l'heure pour tous les employés rémunérés à taux horaire dans les magasins et les centres de distribution en Amérique du Nord.

Un programme d'aide aux employés offert à tous les employés en Amérique du Nord pour la durée de la pandémie.

Un régime de soins de santé d'urgence pour les employés rémunérés à taux horaire en Amérique du Nord qui comprend à la fois une banque d'heures en congé de maladie, ainsi qu'une prestation de maintien de la rémunération pour toute personne diagnostiquée avec la COVID-19 ou placée en quarantaine obligatoire.

Un accès à des soins de santé virtuels pour les employés rémunérés à taux horaire aux États-Unis.

Un fonds d'assistance COVID-19 pour aider les employés les plus affectés par la pandémie. Le fonds est financé par d'importantes contributions salariales du fondateur et président exécutif du conseil d'administration, Alain Bouchard , ainsi que de Brian Hannasch et des membres de l'équipe de direction de la Société. Plusieurs employés ont également généreusement contribué au fonds grâce à une méthode mise en place pour leur permettre de le faire.

Couche-Tard a également mis en place des procédures pour protéger les employés de bureau pendant la crise, notamment en réduisant la densité des bureaux et en adaptant les espaces afin de se conformer aux exigences de distanciation sociale, en limitant le nombre de participants aux réunions en personne et en mettant en oeuvre des processus techniques détaillés pour permettre à la plupart des employés de soutien de travailler à distance. À partir du mois de mai, conformément aux recommandations des autorités sanitaires locales, la Société a repris progressivement le travail à partir des bureaux dans plusieurs sites en Europe qui assurent désormais une plus grande densité dans les espaces de travail et les aires communes. Pour s'y préparer, des listes de contrôle détaillées couvrant les procédures de nettoyage et d'assainissement, ainsi que celles nécessaires pour respecter la distanciation sociale ont été mises en place à travers le réseau global, incluant la possibilité de déplacer certains quarts de travail.

Initiatives de soutien communautaire

Couche-Tard a introduit une offre gratuite de boissons en fontaine et de café à la grandeur de son réseau global pour tous les premiers intervenants, le personnel médical et les employés. À ce jour, plus de deux millions de boissons ont été offertes.

En Europe , la Société a mis en place la patrouille Circle K afin d'aider les communautés locales en livrant gratuitement des marchandises aux personnes les plus vulnérables à la COVID-19 et en assemblant des trousses de soins pour les travailleurs du domaine de la santé et les personnes confinées.

, la Société a mis en place la patrouille Circle K afin d'aider les communautés locales en livrant gratuitement des marchandises aux personnes les plus vulnérables à la COVID-19 et en assemblant des trousses de soins pour les travailleurs du domaine de la santé et les personnes confinées. Le 9 avril, Couche-Tard a annoncé l'initiative « Les Petits Mercis » au Canada , qui permet aux clients de remercier directement quelqu'un avec un Polar Pop ou un café gratuit aux noms de Circle K et de Couche-Tard. Le 8 mai, cette initiative a également été introduite en Europe . À ce jour, près de 19 000 « Les Petits Mercis » ont été offerts au Canada et plus de 3 000 en Europe .

, qui permet aux clients de remercier directement quelqu'un avec un Polar Pop ou un café gratuit aux noms de Circle K et de Couche-Tard. Le 8 mai, cette initiative a également été introduite en . À ce jour, près de 19 000 « Les Petits Mercis » ont été offerts au et plus de 3 000 en . Le 10 avril, la Société a annoncé son engagement à faire don de 25 millions de repas à Feeding America. Le 4 mai, ayant atteint son objectif initial, Couche-Tard a prolongé son engagement à 40 millions de repas offerts aux banques alimentaires locales. Cet engagement se poursuivra jusqu'au 30 juin.

Impact sur les performances en magasins

En Europe, de façon générale, le comportement d'achat des consommateurs a commencé à changer au cours de la deuxième semaine de mars, alors que l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré, le 11 mars dernier, que le nouveau coronavirus avait atteint un état de pandémie. En Amérique du Nord, l'impact sur les visites en magasins a été similaire, mais avec un décalage d'une semaine sur l'Europe. Quant au réseau de la Société, les sites sont restés ouverts dans la plupart des pays et régions où Couche-Tard exerce ses activités, le commerce de l'accommodation et la vente de carburant étant considérés comme des services essentiels.

Du point de vue des ventes de carburant, les volumes ont diminué rapidement au cours des premières semaines qui ont suivi la mise en oeuvre de mesures restrictives dans les différentes régions. Cette diminution s'est ensuite stabilisée durant le mois d'avril et les volumes ont commencé à enregistrer une amélioration graduelle vers la fin du mois. Dans l'ensemble, les marges sur le carburant ont profité en grande partie de la baisse rapide et marquée des prix du pétrole brut.

Du point de vue des ventes de marchandises, celles-ci ont profité d'une période initiale de stockage au début de la crise. À partir de la mi-mars, les ventes de marchandises ont diminué en raison de la baisse d'achalandage. Cette diminution s'est ensuite stabilisée durant le mois d'avril. Dans l'ensemble, une augmentation de la valeur moyenne du panier d'achat a permis de compenser en partie la réduction du nombre de visites.

Du point de vue des ventes par catégorie de marchandises, la demande a été plus importante pour l'alcool, les produits du tabac, les produits de base, les produits en conserve et autres produits secs, ainsi que les produits de nettoyage et d'assainissement. Cela a contribué à atténuer l'impact négatif d'une baisse de la demande dans la catégorie des aliments préparés. Forts de leurs apprentissages, les équipes de Couche-Tard en Europe ont recommandé des ajustements à l'offre en magasin, ce qui a permis aux magasins en Amérique du Nord de mieux prévoir les changements dans le comportement des consommateurs et de cibler les articles qui pourraient voir une demande accrue.

Mesures d'atténuation pour adapter nos opérations

Une approche disciplinée de l'allocation du capital et du contrôle des coûts a toujours fait partie de l'ADN de Couche-Tard et représente un élément de fierté pour la Société. Cette crise a renforcé la conviction que seule cette discipline permettra à Couche-Tard de préserver et de continuer d'accroître la valeur pour ses employés, ses clients et ses actionnaires. La Société a mis en place de nombreuses mesures visant à réduire certains éléments tels que les dépenses en capital non critiques, les dépenses de marketing et de promotion, ainsi que divers honoraires professionnels. Les mesures additionnelles incluent :

Des ajustements aux heures d'ouverture des magasins et aux quarts de travail basés sur l'analyse des données provenant des modèles de main-d'oeuvre de la Société.

Le partage des meilleures pratiques entre les unités d'affaires et la modélisation fréquente des scénarios pour optimiser la prise de décision et minimiser les risques.

L'autorisation par un membre de la haute direction pour toute embauche reliée à des postes vacants hors magasin ainsi qu'aux déplacements professionnels.

L'équipe d'approvisionnement du réseau mondial de Couche-Tard a eu des contacts réguliers avec des fournisseurs clés afin de discuter des problèmes potentiels qui pourraient survenir dans la chaîne d'approvisionnement. Les articles à risque de pénurie ont été rapidement identifiés et des solutions pour y remédier ont été mises en place. Tirant parti de son équipe de marques privées, la Société a travaillé à l'approvisionnement de certains articles clés et à assurer leur disponibilité pour les clients et les employés. À ce jour, il y a eu peu de ruptures de stock matérielles dans le réseau de Couche-Tard.

En ce qui a trait au carburant, l'équipe responsable des achats de carburant à l'échelle mondiale a été active dès le début de la crise pour assurer un approvisionnement par le biais de fournisseurs clés, tout en gérant les opportunités d'achats qui pourraient se présenter.

Initiatives stratégiques et innovation

Le 18 mars dernier, au cours d'un entretien avec la communauté financière, Couche-Tard a discuté de son objectif de mettre place son programme d'offre alimentaire à grande échelle dans 1 500 emplacements d'ici à l'automne. Cela continue d'être une initiative prioritaire et les dépenses en immobilisations qui lui sont attribuées demeurent prévues au budget de l'exercice 2021. La Société poursuit la construction et l'installation des structures et de l'équipement nécessaires à l'intérieur des magasins et le rythme de déploiement prévu reste sur la bonne voie. Un certain nombre de magasins ont suspendu les sessions de formation liées à la nouvelle offre alimentaire pour respecter les directives de distanciation sociale, mais ils se tiennent prêts à remettre en marche les activités planifiées et à soutenir le programme avec de l'échantillonnage et du marketing lorsque les mesures de sécurité seront assouplies.

Enfin, Couche-Tard n'a pas ralenti la cadence en ce qui concerne les investissements en innovation. Au contraire, la Société a redoublé ses efforts pour accélérer certaines initiatives et s'est adaptée à l'évolution des comportements de sa clientèle. Grâce à son modèle d'affaire agile et décentralisé, Couche-Tard a été en mesure d'établir de nombreuses plateformes de livraison et de devancer le déploiement de certaines technologies qui pourraient devenir essentielles pour servir les clients au-delà de la pandémie actuelle. Ces initiatives comprennent :

L'expansion des capacités de livraison à domicile à plus de 620 magasins en Amérique du Nord.

Les services de commandes tels que « cliquer et ramasser » et « livraison à la voiture » en Europe et en Amérique du Nord, avec option de prépaiement via l'application mobile de Circle K.

et en Amérique du Nord, avec option de prépaiement via l'application mobile de Circle K. Une technologie de paiement sans contact en Norvège pour faciliter les transactions d'achat de carburant à l'aide de la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

État de santé du bilan et de la trésorerie

Couche-Tard prend des mesures pour préserver sa position de trésorerie et sa flexibilité financière, y compris une pause au programme de rachat d'actions. Le 19 avril, la Société a annoncé la suspension de son processus d'acquisition de Caltex Australia Ltd. afin de concentrer son énergie sur la gestion des opérations et le maintien de sa santé financière pendant la crise. Au 2 février 2020, Couche?Tard avait 1,8 milliard de dollars de trésorerie et d'équivalents à son bilan, ainsi que 2,5 milliards de dollars additionnels disponibles sur sa facilité de crédit d'exploitation renouvelable non-garantie. Le solde de trésorerie de la Société s'est depuis amélioré, conformément à l'objectif visé de maximiser les flux de trésorerie pendant la crise.

Claude Tessier, chef de la direction financière, a déclaré : « Couche-Tard a toujours fait preuve d'une gestion saine et disciplinée de façon à positionner la Société favorablement pour affronter les jours plus difficiles. Nous sommes entrés dans cette crise en position de force à la fois d'un point de vue financier, avec un bilan solide et des échéances de dette bien réparties, et d'un point de vue opérationnel, avec une équipe expérimentée en gestion de crises, ayant déjà fait face à des fermetures temporaires de certaines parties de notre réseau, ce qui nous nous a permis de réagir rapidement à l'évolution de la pandémie. Nous avons mis en place des rapports financiers axés sur l'état quotidien de la trésorerie, du fonds de roulement, ainsi que des détails sur les ventes de marchandises, les volumes de carburant, et les fluctuations des marges. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour être prêts à réinvestir dans nos activités et dans l'économie au moment de la relance. »

M. Hannasch a conclu : « Je tiens à remercier tous nos employés, clients, fournisseurs et partenaires, ainsi que l'équipe de direction et nos actionnaires pour leur confiance durant cette pandémie. Nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui souffrent du virus ou qui prennent soin de leurs proches. Je n'ai jamais été aussi fier d'être chef de la direction de cette entreprise, car durant les jours les plus difficiles, nos employés ont fait preuve d'une grande humanité et ont pris soin les uns des autres, de nos clients et des communautés que nous desservons. Que nous travaillions sans relâche dans nos magasins ou à distance pour soutenir nos opérations, il est clair que nous sommes tous concernés par cette crise et que l'entreprise en ressortira plus forte et meilleure encore. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche?Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États?Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodations en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche?Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 2 février 2020, le réseau de Couche?Tard comptait 9 799 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 594 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord?américain est constitué de 18 unités d'affaires, dont 14 aux États?Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche?Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays Baltes et en Russie par l'intermédiaire de 10 unités d'affaires. Au 2 février 2020, son réseau comptait 2 697 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant pour le transport routier. Couche?Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 24 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

En outre, en vertu de contrats de licence, plus de 2 380 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle?Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche?Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche?tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude reliée à la durée et la sévérité de la pandémie de la COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

