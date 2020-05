Sunport Power met en vente de nouveaux modules photovoltaïques MWT de haute efficacité





WUXI, Chine, 18 mai 2020 /PRNewswire/ --Fabricant de modules solaires de classe mondiale, Sunport Power a récemment lancé sa seconde génération de modules MWT des séries C et séries D de haute efficacité. En faisant appel à la technologie brevetée de l'enveloppe métallique traversante (MWT, metal wrap through), les modules de Sunport ? C6-II classiques et D6-II entièrement noirs ? offrent une puissance plus élevée et une plus grande flexibilité dans leurs applications.

Puissance fournie accrue

Les panneaux solaires de seconde génération C6-II et D6-II présentent de multiples mises à jour parallèlement à une puissance fournie plus grande, pouvant atteindre 375 W. La technologie MWT abandonne la conception traditionnelle de brasure de ruban. Elle crée ainsi une structure d'interconnexion conductrice avec feuille arrière permettant d'éviter les contraintes de brasure et les microfissures de cellules afin de renforcer la fiabilité à long terme. La conception du contact par l'arrière assure une connexion stable des cellules indépendamment de la distance et de la mise en place. Un supplément de 40 W de puissance fournie a été apporté aux produits de la seconde génération dont la conception améliorée bénéficie d'une disposition optimisée des modules et des demi-cellules.

« Avec nos objectifs de développement durable, Sunport Power joue un rôle sans précédent dans la mise au point de nos modules reposant sur la MWT. Celle-ci offre des avantages significatifs par rapport aux concepts de modules photovoltaïques standard en ce qui concerne tant les performances que la durabilité. Notre société va continuer à se concentrer en recherche et développement sur des produits reposant sur cette technologie de premier rang mondial pour créer de nouvelles solutions solaires et innover sur le marché mondial, » a commenté Martin Green, directeur scientifique de Sunport Power.

Excellences des performances et des perspectives sur le marché

L'importante percée de Sunport Power dans les modules photovoltaïques à contact arrière fait progresser le secteur du photovoltaïque depuis l'échelle des technologies conventionnelles vers une approche abordable dans le domaine de panneaux solaires à haut rendement. En devenant le seul fabricant mondial de cellules et modules MWT à l'échelle du gigawatt, Sunport et ses modules de première génération C6 et D6 détiennent une position dominante sur le marché cible dans plusieurs pays, dont l'Italie, l'Espagne, l'Australie et la Pologne.

« Nous sommes heureux que nos produits soient reconnus sur les marchés mondiaux. À ce jour, nos modules solaires entièrement noirs pour toiture des séries D6 représentent plus de 50 % du volume de nos expéditions en Europe, » a ajouté Dr Fengming Zhang, PDG de Sunport Power. « Nous avons par ailleurs signé un accord avec le plus grand distributeur du photovoltaïque en Pologne dans le but de fournir des modules solaires pour toiture dans plus de 40 000 foyers au niveau local au cours des deux prochaines années. »

Évolution à venir

Avec le succès immense de sa première génération de modules des séries D, Sunport s'attend à un intérêt considérable en Europe, au Japon et en Australie pour ses produits de nouvelle génération. En se focalisant de plus en plus sur la technologie MWT, Sunport s'est positionnée pour devenir un fabricant de premier plan de panneaux solaires dans les technologies sophistiquées du solaire et pour avoir un impact significatif dans le passage à une énergie écologique efficace.

À propos de Sunport Power

Sunport Power se consacre en tant que meilleur fournisseur mondial de panneaux solaires basés sur technologie MWT à la recherche et développement ainsi qu'à la fabrication de cellules et modules solaires de haute efficacité aux performances fiables. Depuis 2012, la Société est devenue le fer de lance du mouvement allant vers un remplacement des énergies fossiles par l'énergie solaire.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter : www.sunportpower.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1169146/Sunport_Power.jpg

