NTT : conclusion d'un accord de coopération avec ITER





NTT Corporation (NTT, PDG : Jun Sawada) a conclu un accord de coopération portant sur le projet ITER avec ITER International Fusion Energy Organization (ITER Organization).

En soutenant le projet ITER, qui a pour objectif de créer le premier réacteur à fusion d'hydrogène expérimental au monde, NTT va accélérer le « développement de technologies environnementales et énergétiques innovantes », et contribuer à la réduction de l'impact environnemental des clients, des entreprises et de la société.

1. Contexte

Le projet ITER est un projet international exceptionnellement étendu qui a pour objectif de créer le premier réacteur à fusion d'hydrogène expérimental (ITER) au monde, afin de prouver la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion à des fins pacifiques. L'organisation ITER, organisation internationale comptant sept membres ? le Japon, l'Union européenne, la Russie, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde ? participe au projet ITER.

NTT vise un « Impact environnemental égal à zéro », en aidant les clients, les entreprises et la société à réduire leur impact sur l'environnement grâce à sa R&D qui a pour objectif de créer des innovations qui éliminent les limites conventionnelles, ainsi qu'en menant des activités commerciales destinées à réduire les effets néfastes sur l'environnement. Par exemple, NTT s'apprête à établir les Space Environment and Energy Laboratories, qui mèneront des recherches avec pour objectif de créer des technologies énergétiques et environnementales innovantes.

NTT a adopté l'utilisation des technologies photoniques développées dans le cadre du concept IOWN*, et s'efforcera d'enrichir les technologies TIC actuelles, ce qui devrait bénéficier au projet ITER.

*IOWN (Innovative Optical and Wireless Network, réseau optique sans fil innovant) est une future infrastructure de communications destinée à créer un monde plus intelligent, en utilisant des technologies de pointe telles que les technologies photoniques et informatiques.

https://www.rd.ntt/e/iown/

2. Champ de coopération

En vertu de l'intention stratégique de cet accord de coopération, NTT collaborera dans les domaines suivants.

Exploration des futures technologies innovantes de l'information et de la communication, notamment les réseaux à ultra-haute vitesse, la connectivité de réseaux à ultra-faible latence, le stockage de données, l'informatique, et les infrastructures de réseaux mondiaux.

Exploration du concept « IOWN », notamment le réseau entièrement photonique, l'informatique axée sur les jumeaux numériques, et la fondation cognitive.

C'est la première fois que l'organisation ITER signe un accord de coopération non commerciale à long terme avec une société privée japonaise. En tant qu'acteur TIC généraliste capable de fournir des services intégraux sur l'ensemble du cycle de vie à une échelle mondiale, le groupe NTT collaborera sur les plateformes de contrôle et de distribution de l'information en préparation du premier plasma d'ITER en 2025 et au-delà.

NTT élaborera les détails et conclura un accord de mise en oeuvre.

3. Déclarations de la direction

« Avec pour objectif d'atteindre un impact environnemental égal à zéro, NTT mène une R&D visant à créer les innovations nécessaires pour atteindre cet objectif, et exerce ses activités commerciales de façon à réduire ses effets sur l'environnement. L'énergie de fusion sécurisée et permanente est l'une des technologies les plus prometteuses dans cet important effort. Nous pensons que les activités de R&D sophistiquées de NTT, notamment le concept IOWN, ainsi que notre capacité à déployer des infrastructures mondiales peuvent grandement contribuer à l'organisation ITER, entité de recherche de premier plan dans ce domaine. En vertu de cet accord, nous travaillerons en étroite collaboration avec l'organisation ITER en vue de prouver la faisabilité de l'énergie de fusion à l'échelle industrielle pour la première fois dans l'histoire de l'humanité ».

-Jun Sawada, PDG de NTT.

« En accord avec les sept membres d'ITER, nous pensons que l'énergie de fusion peut devenir un contributeur vital propre et sécurisé du mix énergétique mondial pour notre civilisation, à compter de ce siècle et pour de nombreux millénaires, et l'avancement du projet ITER est essentiel dans cette voie. Je suis heureux de compter des sociétés informatiques telles que NTT parmi nos partenaires de collaboration non commerciale à long terme, qui, en plus de bénéficier d'une solide capacité à développer des technologies TIC mondiales sophistiquées, peuvent concevoir des stratégies pour les futures technologies innovantes, telles que le concept IOWN, dont l'énergie de fusion aura sûrement besoin. »

-Bernard Bigot, directeur général de l'organisation ITER.

À propos de NTT

NTT croit dans la résolution des problèmes sociaux à travers nos opérations commerciales en appliquant la technologie pour le bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à lancer les nouveaux modèles d'entreprise innovants. Nos services incluent des conseils, une technologie et des services gérés d'entreprise numérique pour la cybersécurité, les applications, l'environnement de travail, le cloud, les centres de données et les réseaux, le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et notre innovation.

Figurant dans le top 5 mondial des fournisseurs de solutions technologiques et commerciales, la société s'appuie sur des équipes diversifiées qui opèrent dans 88 pays et régions, et délivrent des services dans plus de 190 pays et régions. Nous travaillons au service de 85 % des sociétés du classement Fortune Global 100, ainsi que de milliers d'autres clients et communautés à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 19:35 et diffusé par :