Autoroute 50, de Gatineau à L'Ange-Gardien - Le gouvernement du Québec confirme le début des travaux d'installation de la glissière flexible à haute tension





GATINEAU, QC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les travaux d'installation de la glissière flexible à haute tension au centre de l'autoroute 50 débuteront dès le 19 mai 2020. Sur une portion de 5,4 kilomètres, la glissière sera installée entre l'ouest de la route 309 (chemin Doherty), à L'Ange-Gardien, et la fin des quatre voies de l'autoroute, à Gatineau. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en font l'annonce aujourd'hui.

Citations

« L'installation d'une glissière flexible à haute tension au centre de la chaussée est une solution novatrice au Québec qui permet de sécuriser l'autoroute 50 d'ici son élargissement à quatre voies. Ce projet démontre concrètement que votre gouvernement respecte son engagement d'améliorer les infrastructures du réseau routier et d'assurer la sécurité des usagers de la route. Je remercie d'ailleurs ces derniers de redoubler de prudence et de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La réalisation du projet sur cet important axe routier complète l'engagement que j'ai pris auprès de la population de Papineau et de la région de l'Outaouais de sécuriser cette portion de l'autoroute 50. Dès mon arrivée, j'ai travaillé de concert avec mon collègue ministre des Transports afin de trouver une solution pour améliorer la sécurité sur ce tronçon. L'annonce du début des travaux, aujourd'hui, souligne l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec à la région de l'Outaouais et plus particulièrement au dossier de l'autoroute 50. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Entraves et gestion de la circulation

La durée des travaux est estimée à environ sept semaines. Des fermetures complètes de l'autoroute 50 et de ses bretelles d'accès seront nécessaires. Lors des premiers jours du chantier, notons la fermeture complète de l'autoroute 50, en direction ouest, entre la route 317, à Thurso, et la route 315, à Gatineau, ainsi qu'en direction est, entre la route 315, à Gatineau, et la route 309, à L'Ange-Gardien. Afin de réduire les répercussions des entraves sur la circulation, les fermetures auront lieu à l'intérieur des plages horaires suivantes :

entre 22 h et 5 h 30, du dimanche soir au vendredi matin;

entre 22 h 30 et 7 h 30, du vendredi soir au dimanche matin.

Des chemins de détour par les routes 317, 148 et 315 seront mis en place. Les dates ainsi que les entraves seront précisées sur le Québec 511. Des panneaux à messages variables seront installés à différents endroits pour indiquer les dates des fermetures.

Faits saillants

La glissière flexible à haute tension permettra de réduire l'occurrence des collisions frontales et la gravité des accidents sur ce tronçon prioritaire.

La glissière flexible à haute tension pour séparer des voies à contresens a démontré son efficacité dans plusieurs pays.

Son installation peut se faire selon le gabarit actuel de la chaussée et n'entraîne aucune modification majeure à la route.

La glissière flexible à haute tension a l'avantage d'offrir une meilleure visibilité aux usagers de l'autoroute 50 ainsi qu'un meilleur drainage que les murets de béton.

Ce projet, estimé à 4,8 M$, est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de l'Outaouais.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 17:17 et diffusé par :