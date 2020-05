Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement annonce l'octroi de 6 millions de dollars aux sociétés de transport de la CMM pour l'achat de masques





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé l'octroi d'un budget de 6 millions de dollars aux différentes sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l'achat de masques, destinés aux usagers qui ne seraient pas capables de s'en procurer eux-mêmes. Le gouvernement donnera également un million de masques à la Ville de Montréal afin de l'épauler dans son effort pour endiguer la pandémie là où la propagation du virus est moins bien contrôlée.

Le premier ministre est par ailleurs revenu sur l'importance de porter le masque, pour les usagers des transports en commun de la grande région de Montréal, notamment dans les quartiers les plus touchés. Il est par exemple question des quartiers suivants : Ahuntsic, Cartierville, Anjou, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, LaSalle, Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Mont-Royal, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Verdun, Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension.

Le dépistage se poursuit chez les employés des CHSLD privés et publics

Le premier ministre François Legault a par ailleurs indiqué que les directions de santé publique travaillent présentement à dépister tous les employés des centres de soins de longue durée (CHSLD), qu'ils soient privés ou publics. Afin de prévenir d'éventuelles éclosions, les employés asymptomatiques subiront également un test de dépistage, ce qui contribuera à freiner considérablement la propagation du virus.

D'ailleurs, sur l'ensemble des tests effectués dans la précédente journée, plus de 3?000 sont de type «?dépistage communautaire?», soit une quantité satisfaisante aux yeux de la Direction régionale de santé publique de Montréal, a fait savoir le premier ministre. «?Ça avance bien à Montréal à cet égard?», a-t-il précisé.

Des échanges constructifs avec les PDG des CISSS et des CIUSSS de la grande région de Montréal

Le premier ministre a par ailleurs fait le point sur sa rencontre avec les PDG des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région de Montréal. Il dit avoir eu des échanges constructifs sur les raisons qui expliquent, à leur avis, les éclosions passées dans les CHSLD et sur les actions à prendre dans l'avenir pour éviter que de telles situations se produisent à nouveau. «?Bien sûr, le principal défi demeure le nombre d'employés disponibles. On doit attirer plus d'employés dans le réseau de la santé. Il doit y avoir plus d'employés formés. Il va falloir rendre certaines primes permanentes. C'est ce qu'on négocie avec les syndicats?», a-t-il fait valoir.

Le premier ministre a également souligné l'importance d'avoir, pour chacun des établissements de santé, un dirigeant, responsable d'assurer une saine gestion des services offerts. François Legault a par ailleurs mentionné ne pas exclure de rendre publics tous les établissements offrant des soins et services et dit vouloir travailler à améliorer la qualité des CHSLD. « J'en fais une responsabilité personnelle. On ne réussira pas à tout changer, j'en suis conscient. Beaucoup de CHSLD sont vétustes. On a encore des CHSLD qui ont deux résidents par chambre. Ça ne sera plus le cas dans les nouvelles Maisons des aînés. On va devoir rénover des CHSLD en attendant d'avoir des Maisons des aînés partout » a ajouté François Legault.

Le gouvernement appuiera les actions de la Direction régionale de santé publique de Montréal

François Legault a par ailleurs donné à la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, le mandat d'orchestrer l'appui du gouvernement du Québec à la Direction régionale de santé publique de Montréal, de même qu'à la Ville de Montréal. « Si on veut étouffer la pandémie à Montréal et dans les environs, il faut qu'on utilise toutes les ressources de l'État qui sont pertinentes », a-t-il mentionné.

Citation :

«?C'est digne et honorable de s'occuper des plus vulnérables. Ça doit se refléter dans les choix et les valeurs de notre société. On doit encourager plus de personnes à choisir une carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux. S'occuper des autres, c'est valorisant! J'invite les jeunes et moins jeunes à considérer de faire des études dans le domaine de la santé?!?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du jeudi 14 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 41?420 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 696.

1?822 personnes étaient hospitalisées, dont 191 aux soins intensifs, soit 1 de plus qu'au dernier bilan quotidien.

11?039 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 210 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 3?401 au Québec, une augmentation de 50 par rapport au dernier bilan.

