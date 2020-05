La Chambre de commerce de la région de Toronto annonce un cadre pour la reprise économique





La Chambre présente six pistes de travail essentielles à la réussite future

TORONTO, le 14 mai 2020 /CNW/ - Alors que les entreprises de Toronto commencent à émerger de la fermeture causée par la COVID-19 et à passer à la reprise économique, la Chambre de commerce de la région de Toronto (la « Chambre ») lance aujourd'hui Reimagining Recovery - un cadre de soutien qui trace la voie à suivre pour notre économie et les entreprises qui l'alimentent.

« En tant que moteur économique du Canada, il est important que la région de Toronto soit un chef de file dans les efforts de relance, a déclaré Jan De Silva, président-directeur général de la Chambre de commerce de la région de Toronto. « Nous avons mis sur pied un cabinet directeur composé de représentants du gouvernement et du secteur et articulé autour de six domaines d'intérêt afin de refléter la diversité de nos entreprises. Au fur et à mesure que chaque palier de gouvernement présentera son plan de relance, il bénéficiera du point de vue du milieu des affaires. »

Pistes de travail :

Piste 1

Étapes de la reprise : Comment rouvrir notre économie et à quoi ressemble la reprise avant et après la vaccination?

Piste 2

Plans de rétablissement sectoriels : En quoi la réouverture et la reprise diffèrent-elles selon le secteur et de quel soutien les secteurs ont-ils besoin?

Piste 3

Réaménagement de nos villes : Comment réaménager nos espaces physiques, nos immeubles et nos infrastructures dans le cadre de la nouvelle réalité due à la COVID-19?

Piste 4

Plan directeur - Corridor et villes : Quelles sont les possibilités de réinventer et de relancer notre économie?

Piste 5

Programmes de reprise : Comment les moyennes entreprises peuvent-elles développer des capacités de préparation numérique pour faire face à une nouvelle normalité?

Piste 6

Retour au commerce : Comment pouvons-nous éliminer les obstacles internes au commerce? Quels sont les nouveaux marchés et les marchés émergents en matière de commerce international?

« Les entreprises de Toronto ont connu des changements sans précédent au cours des 10 dernières semaines. De leurs activités quotidiennes à leurs objectifs à long terme, elles s'adaptent à cette nouvelle réalité », a déclaré le maire de Toronto, John Tory. « La rétroaction du milieu des affaires sera essentielle aux efforts de personnes comme Saad Rafi et au travail effectué par l'Office of Recovery and Rebuild. Ce cadre fournira des renseignements précieux sur la façon dont le gouvernement doit planifier et s'adapter au monde post-COVID-19. »

Grâce à Reimagining Recovery, la Chambre appuiera ses membres au moyen de programmes de sensibilisation, d'information et de soutien, en plus de fournir des renseignements et des recommandations aux gouvernements.

« Le partenariat et la collaboration ne sont jamais plus cruciaux qu'en période de crise. En tant qu'entreprise qui favorise la prospérité dans la région de Toronto, nous demeurons déterminés à être un partenaire actif qui appuie la relance et la reprise économiques », a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Les initiatives comme celle-ci, qui facilitent le soutien mutuel et la force commune pour aider les entreprises à progresser vers la reprise, sont d'une importance capitale. »

Le cabinet directeur est composé des membres suivants :

Jan De Silva , présidente-directrice générale, Chambre de commerce de la région de Toronto

, présidente-directrice générale, commerce de la région de Scott Beck , président-directeur général, Tourisme Toronto

, président-directeur général, Tourisme Toronto Diane Brisebois , présidente-directrice générale, Conseil canadien du commerce de détail

, présidente-directrice générale, Conseil canadien du commerce de détail Mark Cohon , président, Toronto Global

, président, Toronto Global Deborah Flint , présidente-directrice générale, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

, présidente-directrice générale, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto Eric Gales , directeur national, Amazon Web Service Canada

, directeur national, Amazon Web Service Canada Meric Gertler , recteur, Université de Toronto (et au nom des universités Corridor)

, recteur, Université de (et au nom des universités Corridor) Richard Joy , directeur général, Urban Land Institute Toronto

, directeur général, Urban Land Institute Toronto Iain Klugman , président-directeur général, Communitech

, président-directeur général, Communitech Tony La Mantia , président-directeur général, Waterloo Region Economic Development Corporation

, président-directeur général, Waterloo Region Economic Development Corporation Mohamed Lachemi , recteur et vice-chancelier, université Ryerson

, recteur et vice-chancelier, université Ryerson Joseph S. Mancinelli , vice-président international, LiUNA

, vice-président international, LiUNA Farah Mohamed , vice-président principal, Initiatives stratégiques, Politiques et affaires publiques, Chambre de commerce de la région de Toronto

, vice-président principal, Initiatives stratégiques, Politiques et affaires publiques, commerce de la région de Anne Sado , présidente, collège George Brown (et au nom des collèges Corridor)

, présidente, collège (et au nom des collèges Corridor) Chad Schella , directeur général, Affaires gouvernementales et communautaires, Postes Canada

, directeur général, Affaires gouvernementales et communautaires, Postes Canada Chuck Scott , directeur général, Canada et Amérique latine, Cushman & Wakefield

, directeur général, et Amérique latine, Cushman & Wakefield Michael Serbinis , fondateur et directeur général, League

, fondateur et directeur général, League Mike Williams , directeur général, Développement économique et culture, Ville de Toronto

, directeur général, Développement économique et culture, Ville de Yung Wu , président-directeur général, MaRS Discovery District

Ex-officio :

Saad Rafi , chef du rétablissement et de la reconstruction, Ville de Toronto

, chef du rétablissement et de la reconstruction, Ville de

Giles Gherson , sous-ministre, ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce; Petite entreprise et réduction du fardeau administratif, gouvernement de l' Ontario

, sous-ministre, ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce; Petite entreprise et réduction du fardeau administratif, gouvernement de l'

James Meddings , président, FedDev Ontario, gouvernement du Canada

Le cadre de soutien à la reprise de la Chambre est créé en partenariat avec la Ville de Toronto, la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada et des dizaines de dirigeants, d'experts et de chercheurs.

Pour en savoir plus sur le cadre ou pour participer à l'une des pistes prioritaires, visitez le portail de soutien aux entreprises de la Chambre au supportbusiness.bot.com/recovery ou écrivez à recovery@bot.com .

