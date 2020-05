3 G$ devancés pour les infrastructures - Des mesures concrètes pour atténuer les impacts négatifs de la crise, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue les mesures pour les infrastructures et le secteur de la construction, annoncées cet après-midi par le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et le ministre des Finances, Éric Girard.

« Dans un contexte de relance graduelle, devancer les sommes prévues pour le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI) pour la prochaine année, représente une solution importante pour atténuer les impacts économiques négatifs de la crise actuelle de la COVID-19 », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Les besoins en développement et en maintien des actifs pour les infrastructures publiques sont indéniables, entre autres en éducation, en santé et en mobilité durable. En ce sens, nous souhaitons que les discussions avec les sociétés de transport puissent être concrétisées rapidement afin que les 600 M$ devancés pour les projets en transport collectif, puissent se réaliser dès que possible et ainsi contribuer à la relance de notre économie. »

L'annonce d'aujourd'hui devrait aussi permettre, selon le gouvernement, de devancer le développement des bornes WiFi et du réseau Internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec. La FCCQ rappelle que le défi est la rapidité d'exécution des travaux, puisque plusieurs annonces budgétaires ont eu lieu dans les dernières années.

En plus de devancer les sommes prévues au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI), de nouvelles mesures d'assouplissements et de flexibilité qui seraient annoncées sous peu, aideront l'industrie de la construction à bien négocier les prochains mois. En ce sens, la FCCQ aura des propositions qu'elle présentera au gouvernement, entre autres pour réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises. Ces principes pourront également inspirer l'État, pour d'autres secteurs d'activité.

L'importance d'accroître la contribution des entreprises aux contrats publics

La FCCQ prend acte de la volonté du gouvernement du Québec de mettre en oeuvre une stratégie gouvernementale afin de favoriser l'accessibilité aux marchés publics, notamment pour les PME québécoises, et de maximiser les retombées régionales. Elle offre toute sa collaboration au gouvernement dans ce processus, elle qui a été fort active sur cet enjeu au cours des dernières années.

« Parmi nos principales propositions pour accroître la participation des PME dans les contrats publics, nous avons rappelé à plusieurs reprises l'importance que le choix parmi les soumissionnaires des contrats publics soit axé sur des critères de qualité, d'expertise et d'innovation, plutôt que sur la notion du plus bas soumissionnaire conforme. Nous nous attendons à ce que le gouvernement emboîte le pas sur ce principe important pour nous », a conclu Charles Milliard.

