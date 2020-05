Mastercard fournit gratuitement des outils de cybersécurité aux petites entreprises canadiennes





Des évaluations gratuites de cybersécurité par RiskRecon, une filiale de Mastercard, aideront les petites entreprises à protéger leur environnement durant la crise de la COVID-19.

TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - En raison des mesures de distanciation sociale qui se poursuivent, un grand nombre de petites entreprises partout au Canada transfèrent rapidement leurs activités en ligne, s'exposant ainsi davantage aux cybermenaces. Afin d'aider ces entreprises à protéger leurs opérations, Mastercard annonce aujourd'hui que RiskRecon, une filiale de Mastercard, fournira aux petites entreprises canadiennes des évaluations gratuites des menaces en sécurité informatique jusqu'au 31 décembre 2020.

L'évaluation de la sécurité informatique par RiskRecon aide les entreprises à cibler et à corriger les vulnérabilités potentielles de leurs systèmes. En surveillant et en détectant les vulnérabilités en amont, RiskRecon permet aux petites entreprises de garder une longueur d'avance sur les cybercriminels et de se concentrer sur la croissance de leurs activités, plutôt que de lutter contre des cyberattaques coûteuses.

« Les petites entreprises constituent le moteur de notre économie et aujourd'hui plus que jamais, leur protection est vitale, explique Sue Hutchison, vice-présidente principale - produits, solutions numériques et nouveaux paiements pour Mastercard Canada. Mastercard est fière de soutenir les petites entreprises au Canada et nous nous appuyons sur cette tradition pour leur offrir un accès gratuit aux ressources dont elles ont besoin pour protéger leurs systèmes, maintenant et à l'avenir. »

Grâce à l'accès gratuit au service et au portail My Cyber Risk de RiskRecon, les petites entreprises pourront profiter d'évaluations continues des risques informatiques en plus de recommandations concrètes pour améliorer leur posture de cybersécurité. En utilisant des techniques passives, RiskRecon aide les entreprises à mieux comprendre la cybersécurité et à prendre des mesures efficaces en suivant leur trace numérique de façon continue et en évaluant de manière non invasive les cyberrisques selon 40 critères couvrant des milliers de vérifications de sécurité.

Les petites entreprises comptant jusqu'à 100 employés peuvent s'inscrire à cette offre gratuite sur https://www.riskrecon.com/offer-canada-french. Ce programme est offert gratuitement et sans obligation jusqu'au 31 décembre 2020.

Cette décision fait suite à d'autres mesures similaires prises par Mastercard en soutien aux organismes, aux petites entreprises et aux consommateurs du Canada. Récemment, l'entreprise annonçait que les organisations de soins de santé au Canada et dans le monde pourraient bénéficier des évaluations gratuites de la cybersécurité de RiskRecon jusqu'au 31 décembre 2020. Le mois dernier, Mastercard a permis l'augmentation de la limite de paiement sans contact à l'échelle du pays dans le cadre de ses efforts globaux visant à aider les consommateurs, les commerçants et les petites entreprises à se doter des ressources nécessaires pour effectuer et recevoir des paiements et pour poursuivre leurs activités en toute sécurité durant la crise de la COVID-19.

À propos de RiskRecon

RiskRecon, une filiale du groupe Mastercard, offre la seule solution de surveillance continue qui propose des plans de gestion des risques personnalisés en fonction des priorités. RiskRecon fournit la solution la plus simple au monde pour comprendre et réduire les cyberrisques auxquels font face les entreprises et les tiers en permettant aux organisations de mettre en place des programmes évolutifs de la gestion des risques de tiers, et ainsi obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité informatique. Pour de plus amples renseignements sur RiskRecon, demandez une démo ou visitez www.riskrecon.com.

À propos de Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Notre quotient de décence (QD) oriente notre culture, ainsi que toutes les activités que nous menons au sein de notre entreprise et à l'extérieur. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

