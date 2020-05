Bilan routier 2019 : baisse du nombre d'accidentés pour une 2e année de suite





QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec a rendu public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2019. Le nombre d'accidentés a diminué de 458 par rapport à l'année dernière, soit une diminution de 22 décès, de 101 blessés graves et de 335 blessés légers; il s'agit d'une baisse de 1,3 % par rapport à 2018.

« Je suis heureux de constater que le bilan routier annuel s'est encore amélioré. Il ne faut évidemment pas diminuer notre vigilance sur les routes, mais plutôt continuer nos efforts visant la diminution du nombre de décès et de blessés. Rappelons-nous que chaque accident est un accident de trop. Malgré le contexte actuel, j'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à demeurer vigilants pour assurer un usage sécuritaire de nos routes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il est vrai plus que jamais que la sécurité routière est l'affaire de tous. Depuis quelques années, nous avons intensifié la concertation avec plusieurs partenaires. Ainsi, le bilan de 2019 est la preuve que ces efforts portent fruit et que les résultats ne sont pas simplement le fait du travail de la SAAQ. Je tiens d'ailleurs à remercier tous nos partenaires, notamment les corps policiers et les municipalités, pour les innombrables efforts qu'ils déploient pour améliorer le bilan routier. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec



Les 15 à 24 ans : baisse des décès et des blessés graves

Le nombre de décès est passé de 47 en 2018 à 44 en 2019; il s'agit d'une amélioration de 23,9 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018.

Le nombre de blessés graves est passé de 306 à 275 pour la même période; il s'agit d'une amélioration de 22,3 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018.

Chez 25 % des 15 à 24 ans occupant un véhicule de promenade qui sont décédés, le non-port de la ceinture de sécurité était en cause alors qu'en 2018, la proportion était de 31 %.

La vitesse et les comportements négligents sont en tête des principaux facteurs de décès.

Les motocyclistes : baisse des accidentés

Le nombre de décès est passé de 49 en 2018 à 47 en 2019, alors que les nombres de blessés graves et de blessés légers ont connu une baisse respective de 12 et de 107 par rapport à 2018.

Pour 52,9 % des accidentés, la moto était le seul véhicule impliqué, comparativement à 30,6 % pour le total des autres usagers accidentés de la route.

La distraction, la vitesse et le fait de ne pas céder le passage sont les principales causes d'accidents.

Les piétons : décès stables et baisse des blessés



Le nombre de décès est stable, passant de 70 en 2018 à 71 en 2019.

Les nombres de blessés graves et de blessés légers ont diminué respectivement de 18,0 % et de 1,5 % par rapport à 2018.

La distraction sous toutes ses formes est la principale cause d'accidents et concerne autant le conducteur du véhicule que le piéton.

Bilan routier 2019 : saaq.gouv.qc.ca/bilanroutier



