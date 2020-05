Avis aux médias - La gouverneure générale participera à une cérémonie commémorative virtuelle soulignant le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la Victoire en Europe





OTTAWA, le 7 mai 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, participera le vendredi 8 mai 2020 à 12 h 45 à une cérémonie commémorative virtuelle pour souligner le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la Victoire en Europe.

La cérémonie rendra hommage aux Canadiens et Canadiennes qui avec sacrifice et bravoure se sont battus pour défendre les valeurs qui nous sont chères : la paix, la démocratie, la primauté du droit et les droits de la personne.

La cérémonie sera diffusée sur la page Facebook Le Canada se souvient. Pour en savoir plus sur l'événement, rendez-vous sur www.facebook.com/events/234838504287077.

