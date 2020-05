Joyn, service allemand de télévision en streaming, choisit la solution d'analyse des produits de Mixpanel pour accélérer sa stratégie de croissance





- Mixpanel ajoute Joyn sur la liste grandissante de ses meilleurs clients technologiques en Allemagne, tandis qu'elle poursuit son expansion dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

- Mixpanel aide les équipes chargées des produits à analyser en temps réel comment et pourquoi leurs utilisateurs s'engagent, se transforment en clients réels et sont fidélisés sur les différents dispositifs afin d'améliorer leur expérience utilisateur

- En tirant parti du modèle de données unique de Mixpanel, des API ouvertes et du programme de résidence des données dans l'Union européenne, Joyn a l'ambition de doubler sa base d'utilisateurs d'ici la fin de l'année

MUNICH, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Joyn, l'entreprise challengeur allemande en matière de télévision en streaming a choisi Mixpanel, la principale entreprise mondiale d'analyse des produits, pour l'accompagner dans les prochaines étapes de sa stratégie de pénétration du marché, visant à la transformer en premier service de streaming télévisuel du pays.

Joyn va s'appuyer sur l'analyse des produits pour augmenter sa part de marché

En moins d'un an, Joyn a d'ores et déjà attiré des millions de clients et prévoit de doubler sa base d'abonnés d'ici la fin de l'année 2020. En utilisant Mixpanel pour analyser le comportement des utilisateurs, Joyn franchit une nouvelle étape dans l'orientation produits basée sur les données, afin de stimuler ses ambitions de croissance.

Mixpanel se distingue par son modèle de données, son programme de résidence des données et ses API ouvertes

La conformité aux réglementations locales et la sécurité des données étant les priorités absolues de Joyn, le programme de résidence des données dans l'Union européenne de Mixpanel a été un élément essentiel ayant permis à ce service de médias allemand de se distinguer. Le modèle de données flexible de Mixpanel, qui permet de personnaliser les fonctionnalités d'analyse et de visualisation des données, ainsi que l'avantage que procure une forte intégration avec les autres services de données de Joyn, ont également joué un rôle déterminant dans la décision de Joyn de choisir Mixpanel.

Christoph Wiese, directeur de l'ingénierie et des données chez Joyn déclare : « Comme nous avons, chez Joyn, adopté une stratégie de données sophistiquée, la plateforme et la vision de Mixpanel pour l'analyse des produits complètent très bien notre approche. Elle est facile à utiliser pour toutes les personnes de notre entreprise et nous permet de rebondir rapidement sur les renseignements pour garantir que l'offre de Joyn reste réactive. Qui plus est, la collaboration avec leur équipe a été formidable. Ils ont facilité la migration, sans aucun temps d'arrêt, et ont formé nos équipes à obtenir des réponses de manière indépendante ».

Neil Rahilly, vice-président des produits et de la conception chez Mixpanel explique : « Joyn offre une expérience utilisateur exceptionnelle et facilite en permanence à ses clients la découverte et le streaming de contenus de qualité. Nous sommes ravis de contribuer à ces efforts en apportant l'analyse des produits pour permettre à chaque membre de leur équipe de mesurer les changements qu'ils suscitent et d'en tirer des enseignements. Joyn est l'une des principales équipes de produits numériques en Europe, et nous espérons en apprendre beaucoup à leurs côtés et utiliser leurs commentaires pour améliorer notre plateforme ».

À propos de Joyn GmbH

Joyn GmbH est une plateforme de streaming multicanal pour le divertissement, en activité depuis mai 2019. Offrant 60 chaînes de télévision gratuites retransmises en direct ainsi qu'une médiathèque, Joyn regroupe le contenu des chaînes de télévision gratuites de ProSiebenSat.1 et Discovery, ainsi que 15 autres partenaires de contenu sur une seule plateforme et une seule application. Les utilisateurs peuvent lire le contenu gratuitement et sans avoir à s'inscrire sur les dispositifs iOS et Android, ainsi que sur le web et à travers les téléviseurs intelligents. L'objectif est de créer une plateforme OTT (services par contournement) allemande complète de contenu multicanal. Le lancement de PLUS+ constitue une étape importante. L'offre premium comprend d'autres chaînes de télévision en direct en HD, des contenus originaux et exclusifs, ainsi que les tout derniers films et séries. Des fonctions et des contenus supplémentaires seront ajoutés en permanence, notamment des contenus sportifs exclusifs.

À propos de Mixpanel

Mixpanel a pour mission d'accélérer le rythme de l'innovation en aidant les entreprises à élaborer de meilleurs produits par le biais des données. Grâce à notre solution d'analyse des produits, à la pointe du marché, les équipes chargées des produits peuvent analyser en temps réel comment et pourquoi leurs utilisateurs s'engagent, se transforment en clients réels et sont fidélisés sur tous les dispositifs afin d'améliorer leur expérience utilisateur. Mixpanel apporte ses services à plus de 26 000 entreprises de différents secteurs dans le monde entier, parmi lesquelles Expedia, Twitter et Ancestry. Basée à San Francisco, Mixpanel dispose de bureaux à New York, Seattle, Austin, Londres, Barcelone, Paris, Amsterdam et Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.mixpanel.com.

