Publication intermédiaire du groupe Fraport - Premier trimestre 2020 : le chiffre d'affaires et le bénéfice net sont fortement affectés par la pandémie de COVID-19





Baisse significative du chiffre d'affaires ? Les résultats du groupe tombent dans le négatif ? Les perspectives restent incertaines

FRANCFORT, Allemagne, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- FRA/gk ? Au cours des trois premiers mois de 2020, l'activité de l'opérateur d'aéroports Fraport a été fortement affectée par la pandémie de COVID-19. Pour la première fois depuis l'introduction en bourse du groupe en 2001, son bénéfice net (résultat du groupe) a été négatif. Les mesures prises pour réduire les coûts n'ont été que partiellement en mesure de compenser la baisse du chiffre d'affaires résultant d'une forte baisse du volume de passagers en mars. Ce mois-là, le nombre total de passagers a baissé de 62 % par rapport au mois de mars 2019, l'écart ayant augmenté pour atteindre 90 % au cours de la dernière semaine du trimestre. Cette tendance s'est poursuivie en avril, lorsque le déficit s'est accru jusqu'à atteindre 97 % d'une semaine à l'autre. Dans tous les aéroports du groupe Fraport à l'échelle mondiale, les volumes de trafic ont également diminué en mars 2020, le déclin s'accélérant en avril.

M. Schulte, PDG : « La pire crise de l'aviation mondiale de toute l'histoire. »

Le Dr Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport AG, a déclaré : « Nous traversons la pire crise de l'aviation mondiale de toute l'histoire. Malgré les mesures opportunes et étendues que nous avons prises pour réduire les coûts, la situation a un impact grave sur notre entreprise. Pour l'instant, il n'est pas possible d'établir une prévision précise pour l'ensemble de l'année, car nous ne savons pas encore combien de temps les restrictions de voyage resteront en place ou dans quelle mesure l'économie mondiale est susceptible de se contracter. Une chose est cependant certaine : l'industrie de l'aviation post-pandémie ne sera plus la même. Mais nous préparons notre aéroport et notre entreprise à relever les défis. »

Baisse significative du chiffre d'affaires ? Résultat du groupe dans le négatif

Le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 17,8 % pour atteindre 661,1 millions d'euros au premier trimestre 2020. En ajustant le chiffre d'affaires lié aux dépenses en capital pour les mesures d'expansion (sur la base d'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 12,6 % pour atteindre 593,2 millions d'euros. Le BAIIA du groupe, s'élevant à 129,1 millions d'euros, était inférieur de 35,6 % au chiffre du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAII du groupe s'est élevé à 12,3 millions d'euros, soit une baisse de 85,7 %. Le BAI a chuté à -47,6 millions d'euros (T1 2019 : 36,5 millions d'euros). Le résultat du groupe (bénéfice net) a été de -35,7 millions d'euros, comparativement à +28,0 millions d'euros au premier trimestre 2019. Toutes les sociétés du groupe dans le portefeuille international de Fraport, la seule exception étant celle de Lima, au Pérou, ont également enregistré des résultats négatifs au cours du premier trimestre 2020.

Mesures étendues prises pour limiter les coûts

Afin d'amortir l'impact de la pandémie de COVID-19 dans la mesure du possible, Fraport a pris des mesures très tôt pour réduire les coûts et introduire des réductions du temps de travail pour ses employés. Plus de 18 000 des environ 22 000 employés de Fraport à Francfort travaillent un nombre d'heures réduit actuellement ; la moyenne de l'effectif global sera d'environ 60 % inférieure à la normale en avril et mai. En réponse à cette nouvelle situation, la société a également consolidé à la fois ses opérations aériennes et terrestres. La Piste Nord-Ouest et la Piste 18 Ouest de l'aéroport de Francfort sont fermées pour l'instant. La gestion des passagers a été regroupée dans les halls A et B du Terminal 1, et jusqu'à nouvel ordre, aucun autre vol de passagers ne sera traité au Terminal 2.

M. Schulte, PDG, a déclaré : « Nous réévaluons continuellement si les mesures prises actuellement afin de réduire les coûts suffiront pour piloter notre entreprise à travers cette crise en toute sécurité. Nos besoins en personnel dépendent aussi largement des volumes du trafic aérien. Selon la durée de la crise du coronavirus ou l'ampleur de la récession pour l'économie mondiale, et dans quelle mesure le marché de l'aviation chutera avant de reprendre son envol, il se peut que nous devions aussi réduire de manière appropriée nos dépenses en matériaux et en personnel. »

Poursuite des projets d'investissement à long terme ? Renforcement des réserves de liquidités

Fraport reste optimiste quant aux perspectives à long terme du marché de l'aviation et continuera de faire avancer ses projets stratégiques visant à accroître sa capacité. Les plus importants sont la construction du Terminal 3 à l'aéroport de Francfort, ainsi que des projets d'expansion en Grèce et au Brésil. Toutefois, en raison de la disponibilité réduite de certains prestataires de services et sous-traitants, la durée des mesures individuelles de construction a été prolongée, affectant également des parties du Terminal 3. Les travaux de construction en cours à l'aéroport de Lima, au Pérou, ont été retardés par la fermeture temporaire de l'aéroport. Toutefois, du fait de cette évolution, les dépenses de l'exercice en cours seront inférieures au volume projeté précédemment.

Fraport a obtenu des prêts supplémentaires totalisant près de 900 millions d'euros au cours du premier trimestre de cette année. Le 31 mars 2020, le groupe comptait plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs liquides et de lignes de crédit engagées, et depuis lors, ceux-ci ont été renforcés à hauteur de plus de 300 millions d'euros. Ces réserves permettront à la société de survivre à la situation actuelle pendant de nombreux mois supplémentaires si nécessaire.

Perspectives

Étant donné que l'incertitude demeure élevée, il est impossible de faire des prévisions détaillées à ce stade. Cependant, le conseil d'administration confirme ses prévisions selon lesquelles tous les indicateurs de performance clés déclineront de manière significative, et anticipe un résultat négatif du groupe pour l'ensemble de l'exercice 2020.

M. Schulte, PDG de Fraport, a déclaré : « Il y a eu très peu de passagers à l'aéroport de Francfort au cours des six dernières semaines. Mais nous le gardons ouvert, car il s'agit d'une passerelle vitale pour assurer l'approvisionnement en fret et marchandises de l'Allemagne. Les impacts économiques seront encore plus prononcés pour le trimestre actuel que pour la période considérée, puisque les volumes de passagers en janvier et février étaient encore à des niveaux presque normaux. Actuellement, nous nous efforçons de déterminer comment nous pourrons sérieusement relancer nos opérations le moment venu, à la fois en tant que membres de l'industrie de l'aviation et en tant qu'aéroport de Francfort. Dans notre monde caractérisé par la mondialisation, l'aviation restera un moteur majeur de croissance économique et de prospérité. Nous restons donc convaincus que nous assisterons à une nouvelle croissance soutenue sur le long terme. Néanmoins, il nous faudra peut-être de nombreuses années pour revenir au nombre de passagers de 2019. »

Publication du rapport sur le développement durable

Coïncidant avec la publication de son rapport financier intermédiaire pour le premier trimestre 2020, Fraport AG a également publié aujourd'hui son dernier rapport sur le développement durable et un rapport conforme à la GRI sur l'ensemble de l'exercice 2019. Ces rapports fournissent des informations sur les activités et les progrès accomplis par Fraport pour assurer une gouvernance d'entreprise responsable. Ils peuvent être téléchargés au format PDF à l'adresse www.fraport.com/responsibility. Une version imprimée du rapport sur le développement durable de Fraport AG peut également être demandée en envoyant un e-mail à l'adresse verantwortung@fraport.de.

Fraport AG

Torben Beckmann

Communications institutionnelles

Relations avec les médias

60547 Francfort, Allemagne

Téléphone : +49 69 690 70553

E-mail : t.beckmann@fraport.de

Site Internet : www.fraport.com

Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

Pour de plus amples informations sur Fraport AG, veuillez cliquer ici.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 14:45 et diffusé par :