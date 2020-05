Les World's 50 Best Restaurants et les World's 50 Best Bars lancent 50 Best for Recovery pour soutenir les restaurants et les bars





LONDRES, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- 50 Best annonce son premier programme de soutien et de solidarité intitulé 50 Best for Recovery. L'ambition de ce programme visant pour la première fois les restaurants et les bars est à la mesure de l'impact humain et économique de la pandémie : concentrer le maximum d'efforts sur la collecte de fonds, à l'unisson avec ses partenaires, afin d'apporter une aide financière tangible au secteur de la restauration, ainsi que mettre à disposition des ressources utiles et organiser des manifestations virtuelles bénéfiques aux restaurants et bars pour leur sortie de crise.

Le premier élément est le fonds de recouvrement, le 50 Best Recovery Fund, initié avec le soutien généreux des contributeurs fondateurs S.Pellegrino et Acqua Panna (pour les restaurants), et Perrier (pour les bars). Ce fonds sera utilisé pour soutenir une sélection d'organisations à but non lucratif dans le monde entier qui s'efforcent de contribuer à la survie et à la reprise prochaine des restaurants et des bars.

50 Best mettra en oeuvre une série d'initiatives de collecte de fonds visant à encourager de nouvelles contributions au Recovery Fund par les particuliers et les entreprises cherchant à aider le secteur des restaurants et des bars dans son processus de reconstruction. Cette campagne inclura une vente aux enchères, 50 Best 'Bid for Recovery' Auction, en juin, offrant aux amateurs de gastronomie et de cocktails la possibilité de remporter des expériences extraordinaires dans les restaurants et bars figurant sur les listes 50 Best récentes. De plus amples informations sur les modalités de participation seront publiées avant chaque initiative.

50 Best lance également en ligne les pôles digitaux 50 Best Recovery Hubs ? rassemblant et générant du contenu qui offrira conseils, informations et inspiration aux entreprises. Dans le même temps, 50 Best continuera de reconnaître la passion et le travail des barmans, chefs et équipes qui se préparent du mieux que possible vers leur réouverture et la relance de leur activité.

Au cours de plusieurs jours en septembre de cette année, 50 Best organisera un sommet virtuel, le Recovery Summit, rassemblant la communauté gastronomique internationale et offrant une perspective sur la manière dont les restaurants pourront à nouveau prospérer. Evènements divers, Masterclass, forums et débats d'idées animeront ces journées apportant émulation collective, vision et espoir pour une communauté dont la passion et la détermination sont une force incontestable.

Le lancement de 50 Best for Recovery fait suite à l'annonce de mars dernier selon laquelle la cérémonie de remise de prix des World's 50 Best Restaurants 2020, initialement prévu à Anvers, Flandres, en juin, aurait finalement lieu en 2021, si les circonstances le permettent. La liste annuelle des meilleurs restaurants du monde ne sera pas publiée cette année, sous quelque format que ce soit. Quant au programme des World's 50 Best Bars 2020, son format précis est en cours de révision et sera annoncé au cours des prochains mois.

Tous les détails de la campagne seront disponibles sur les pages Web de 50 Best for Recovery et les pages Web des 50 Best Recovery Hubs respectivement destinés aux restaurants et aux bars au fur et à mesure qu'ils seront annoncés, ainsi que sur Instagram (@TheWorlds50Best et @50BestBars), et Facebook (@50BestRestaurants et @50BestBars).

