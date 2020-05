European DataWarehouse présente les premiers RMBS verts du Portugal





FRANCFORT, Allemagne, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- European DataWarehouse est heureux d'annoncer les premiers RMBS verts adossés à des actifs portugais sur la plateforme. Cette transaction est une opération de 385 millions d'eurosémise par la succursale portugaise de l'Unión de Créditos Inmobiliarios Establecimiento Financiero de Credito (UCI), qui a fermé ses portes le 30 avril 2020.

L'opération est certifiée verte par Sustainalytics et vérifiée STS par Prime Collateralised Securities (PCS). Selon l'UCI, les recettes de l'opération seront spécifiquement utilisées pour financer des initiatives de construction écologique et des projets de financement durable dans la péninsule ibérique.

L'UCI est l'une des institutions financières pilotes participant à l'Initiative de prêts hypothécaires économes en énergie (Energy Efficient Mortgages Initiative, EEMI) dirigée par l'EMF/ECBC. Dans le cadre de l'EEMI, European DataWarehouse est un partenaire clé du portail et protocole de données sur l'efficacité énergétique (Energy Efficiency Data Protocol and Portal, EeDaPP), qui vise à créer un protocole et un portail standardisés de données écoénergétiques pour les prêts hypothécaires européens.

Le Dr Christian Thun, CEO d'European DataWarehouse, a déclaré : « European DataWarehouse est heureux d'organiser une opération aussi novatrice. Nous sommes fortement impliqués dans le développement d'un financement durable sur le marché ABS ».

Philippe Laporte, Chief Operating Officer à l'UCI, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir conclu cette nouvelle transaction RMBS dans un environnement plus compliqué que jamais. Cette première transaction STS portugaise verte a donné à cette opération encore plus de mérite et de satisfaction à ajouter à notre saga espagnole du Prado. »

À propos d'European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse (ED) est le premier et le seul dépôt de données centralisé en Europe pour la collecte, la validation et la distribution de données détaillées, normalisées et spécifiques à des catégories d'actifs relatives aux prêts pour les portefeuilles de titres adossés à des actifs (ABS) et de prêts privés globaux. ED stocke les données relatives aux prêts et la documentation correspondante pour les investisseurs et les autres acteurs du marché. Opérant en tant qu'infrastructure de marché et désigné par l'Eurosystème, ED vise à accroître la transparence et à rétablir la confiance accordée au marché ABS. Grâce aux données d'ED, les utilisateurs sont en mesure d'analyser les portefeuilles sous-jacents de manière plus efficace et de comparer les portefeuilles de manière systématique.

À propos de l'Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)

UCI S.A. été créée en 1989 en tant que coentreprise entre Banco Santander S.A. (Santander) (50 %) et BNPP Group (50 %) .

L'entité est un prêteur hypothécaire spécialisé de premier plan en Espagne et au Portugal, riche de 30 ans d'expérience dans l'élaboration de prêts hypothécaires avec plus de 20 opérations RMBS émises.

