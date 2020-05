Résultats du premier trimestre de 2020 de Suncor Énergie





À moins d'indication contraire, toute l'information financière est non auditée, est présentée en dollars canadiens ($·CA) et a été établie conformément aux Normes internationales d'information financière, plus précisément la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire publiée par l'International Accounting Standards Board. Les volumes de production sont présentés selon la participation directe avant redevances, sauf pour la production de la Libye, qui est présentée en fonction des principes économiques. Certaines mesures financières du présent communiqué (fonds provenant de l'exploitation, bénéfice (perte) d'exploitation et flux de fonds disponibles) ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (les·«·PCGR·») du Canada. Voir la rubrique «·Mesures financières hors PCGR·» du présent communiqué. Les informations concernant les activités du secteur Sables pétrolifères ne tiennent pas compte de la participation de Suncor Énergie dans Fort Hills et Syncrude.



CALGARY, Alberta, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- « La pandémie de COVID-19 a occasionné une baisse sans précédent de la demande de carburants de transport et une forte surproduction de pétrole brut, dont les cours ont conséquemment chuté, a déclaré Mark Little, président et chef de la direction. Notre modèle d'affaires intégré et la solidité de notre situation financière sont des atouts indéniables dans ce contexte, mais nous devons tout de même prendre des mesures énergiques pour maintenir la vigueur de la Société. La priorité de la Société pendant la pandémie est d'assurer le bien-être des employés, des sous-traitants, des clients et des collectivités en veillant à leur santé et à leur sécurité tout en protégeant sa santé financière et en gardant le cap sur son avenir. Nous avons bon espoir que, grâce à notre modèle d'affaires unique, à nos actions ciblées et à notre équipe dévouée, nous resterons forts et continuerons à produire des sources d'énergie fiables pendant encore des décennies. »

Les résultats de la Société pour le premier trimestre de 2020 ont souffert de la faiblesse et de la volatilité marquées des cours des marchandises par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison de la pandémie de COVID-19 et du plan initial de l'alliance de l'OPEP+ d'accroître la production. Les fonds provenant de l'exploitation se sont établis à 1,001 G$ (0,66 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, en raison de l'incidence d'une perte nette de 446 M$ après impôt liée à l'évaluation des stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti (« PEPS ») découlant d'une baisse de la valeur des charges d'alimentation des raffineries, contre 2,585 G$ (1,64 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, compte tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, se sont chiffrés à 1,384 G$ (0,91 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, comparativement à 1,548 G$ (0,98 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.





La Société a inscrit une perte d'exploitation de 309 M$ (0,20 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, en comparaison d'un bénéfice d'exploitation de 1,209 G$ (0,77 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, les résultats du premier trimestre de 2020 reflétant l'incidence d'une perte nette de 446 M$ après impôt liée à l'évaluation des stocks selon la méthode PEPS découlant d'une baisse de la valeur des charges d'alimentation des raffineries. La Société a inscrit une perte nette de 3,525 G$ (2,31 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, contre un bénéfice net de 1,470 G$ (0,93 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette inscrite pour le premier trimestre de 2020 tient compte de la comptabilisation de pertes de valeur d'actifs hors trésorerie de 1,798 G$ après impôt, d'une perte de change latente après impôt de 1,021 G$ à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains et d'une réduction de valeur des stocks d'hydrocarbures de 397 M$ après impôt visant à les ramener à leur valeur nette de réalisation.





Pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché, la Société met à profit la diversité de ses actifs intégrés en continuant à privilégier la valeur plutôt que le volume pour l'ensemble de son portefeuille. Elle a réussi à maximiser les prix obtenus en recentrant son assortiment de produits en amont sur le pétrole brut léger, plus coûteux, et son assortiment de produits raffinés sur le distillat à valeur plus élevée. Elle a notamment produit 503 600 barils par jour (b/j) de pétrole brut synthétique au premier trimestre de 2020. Il s'agit du meilleur volume de production de pétrole brut synthétique enregistré pour un troisième trimestre de toute l'histoire de la Société.





Alors que son modèle physiquement intégré atténue naturellement une certaine volatilité des prix, la Société a également inscrit un gain de 225 M$ après impôt au titre de la commercialisation et de la logistique.





Au premier trimestre de 2020, la Société a amélioré sa situation de trésorerie en obtenant des facilités de crédit supplémentaires de 2,5 G$ assorties d'un terme de 24 mois. Au 31 mars 2020, elle disposait d'environ 8,1 G$ de liquidités. Après la clôture du premier trimestre de 2020, la Société a procédé à l'émission de 1,25 G$ de billets à moyen terme de premier rang non garantis portant intérêt à un taux de 5,00 % et venant à échéance dans 10 ans et a obtenu des facilités de crédit supplémentaires de 300 M$. Grâce à cette marge de manoeuvre supplémentaire, elle dispose de ressources financières suffisantes en cas de besoin.





Au premier trimestre de 2020, la Société a racheté pour 307 M$ de ses actions ordinaires aux fins d'annulation. Vu le contexte commercial actuel et conformément à notre approche rigoureuse en matière de répartition du capital, les rachats d'actions ont été suspendus et la Société a choisi de ne pas renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »). Après la clôture du trimestre, et dans l'objectif de maintenir la santé financière et la résilience de la Société, le conseil d'administration de Suncor a approuvé une réduction du dividende trimestriel de la Société, lequel passe de 0,465 $ par action ordinaire à 0,21 $ par action ordinaire. Ce dividende sera payé le 25 juin 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 juin 2020. Cette mesure, jumelée aux diminutions des dépenses en immobilisations de maintien et d'exploitation, a permis d'abaisser le prix au seuil de rentabilité au comptant pour couvrir les charges d'exploitation, les investissements de maintien et les dividendes à environ 35 $ US/b pour le WTI.

Résultats financiers

Résultat (perte) d'exploitation

Suncor a inscrit une perte d'exploitation de 309 M$ (0,20 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, en comparaison d'un bénéfice d'exploitation de 1,209 G$ (0,77 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2020, les prix obtenus pour le pétrole brut et les produits raffinés ont diminué considérablement en raison de la chute des cours de référence et de la demande de marchandises à l'échelle mondiale dans la foulée de la pandémie de COVID-19 et du plan initial de l'alliance de l'OPEP+ visant à accroître la production. La faiblesse de la conjoncture économique a accentué cette perte d'exploitation en raison d'une perte nette liée à l'évaluation des stocks et à la perte liée à la méthode PEPS découlant d'une baisse de la valeur des charges d'alimentation des raffineries, partiellement contrebalancée par l'élimination de pertes intersectorielles sur les stocks. La perte d'exploitation au cours du trimestre considéré par rapport au bénéfice d'exploitation pour le trimestre de l'exercice précédent est également attribuable au fait qu'un produit d'assurance lié aux actifs de la Société en Libye avait été comptabilisé au premier trimestre de l'exercice précédent.

Résultat net (perte nette)

Suncor a inscrit une perte nette de 3,525 G$ (2,31 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2020, en comparaison d'un bénéfice net de 1,470 G$ (0,93 $ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs ayant eu une incidence sur le résultat d'exploitation qui sont mentionnés ci-dessus, la perte nette du premier trimestre de 2020 rend compte de pertes de valeur d'actifs hors trésorerie de 1,798 G$ après impôt, d'une perte de change latente après impôt de 1,021 G$ à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains et d'une réduction de valeur des stocks d'hydrocarbures de 397 M$ après impôt visant à les ramener à leur valeur nette de réalisation. Le bénéfice net du trimestre correspondant de l'exercice précédent tenait compte d'un profit de change latent après impôt de 261 M$ à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains.

Fonds provenant de l'exploitation et flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Les fonds provenant de l'exploitation, qui se sont établis à 1,001 G$ (0,66 $ par action ordinaire), au premier trimestre de 2020, en raison de l'incidence d'une perte nette de 446 M$ après impôt liée à l'évaluation des stocks selon la méthode PEPS découlant d'une baisse de la valeur des charges d'alimentation des raffineries, ainsi que des mêmes facteurs que ceux susmentionnés qui ont influé sur le résultat net, contre 2,585 G$ (1,64 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2019.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont chiffrés à 1,384 G$ (0,91 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2020, comparativement à 1,548 G$ (0,98 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2019. En plus des éléments susmentionnés qui ont eu une incidence sur le résultat d'exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation reflètent également une entrée de trésorerie liée au fonds de roulement au cours du trimestre à l'étude, par rapport à une sortie de trésorerie au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'entrée de trésorerie prise en compte dans les soldes du fonds de roulement hors trésorerie de la Société s'explique principalement par une importante diminution des cours des marchandises vers la fin du trimestre, laquelle a donné lieu à une baisse des soldes des créances et des stocks, facteur en partie contrebalancé par une hausse des impôts payés.

La sortie de trésorerie prise en compte dans les soldes du fonds de roulement hors trésorerie de la Société au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent reflétait l'incidence de l'augmentation des cours des marchandises sur les créances et les stocks.

Résultats d'exploitation

La pandémie de COVID-19 est une situation en pleine évolution qui a des répercussions étendues sur notre main-d'oeuvre, nos activités et notre marché. Suncor se fait un devoir de protéger la santé et la sécurité de ses employés et de ses clients tout en veillant à la sûreté et à la continuité de ses activités. Pour limiter le risque de transmission du virus, seul le personnel essentiel peut se rendre dans ses bureaux et ses installations.

Les chocs simultanés sur le plan de l'offre et de la demande ont des effets sur le contexte commercial ce qui illustre bien l'importance de privilégier la valeur plutôt que le volume pour maximiser l'intégration de la production en amont et en aval de Suncor ? de nos installations de valorisation et raffineries jusqu'à nos clients, en passant par notre réseau de vente au détail. Il importe également de maintenir la polyvalence de nos actifs pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Au premier trimestre de 2020, cette approche a permis de maximiser les marges et les flux de trésorerie par baril de la Société en dépit d'une production plus faible et de coûts unitaires plus élevés.

« Dans la conjoncture actuelle où les stocks mondiaux de pétrole s'accumulent, nous comptons maximiser la valeur de nos actifs existants en tirant parti de notre marge de manoeuvre opérationnelle, a indiqué Mark Little. Face aux perturbations du marché, nous avons revu l'assortiment de produits que nous commercialisons dans le cadre de nos activités en amont et en aval. Du réservoir à la station-service, nous nous ingénions à optimiser les marges à chaque maillon de la chaîne de valeur. Nous continuerons à tabler sur la création de valeur à long terme tout en répondant aux besoins en énergie de nos clients grâce à notre capacité à améliorer, à raffiner et à commercialiser nos produits par l'intermédiaire de notre réseau de vente au détail et en gros. »

La production en amont de Suncor a totalisé 739 800 barils d'équivalent pétrole par jour (« bep/j ») pour le premier trimestre de 2020, contre 764 300 bep/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2020, la Société a réduit au minimum son exposition au bitume moins coûteux et maximisé la production de bitume destiné à la valorisation afin d'en tirer des barils de pétrole brut synthétique plus rentables. La production de pétrole brut synthétique de la Société s'est établie à 503 600 b/j et le taux d'utilisation des installations de valorisation, à 93 %, au premier trimestre de 2020, comparativement à une production de pétrole brut synthétique de 523 400 b/j et à un taux d'utilisation des installations de valorisation de 95 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui fait état de l'excellent rendement enregistré pour ces deux périodes. La grande fiabilité des installations au premier trimestre de 2020 a permis à la Société de connaître son troisième meilleur trimestre à ce jour au chapitre de la production de pétrole brut synthétique, et ce, en dépit des réductions obligatoires de la production imposées par la province de l'Alberta. La production de bitume non valorisé s'est amenuisée pour passer de 133 800 b/j au premier trimestre de 2019 à 126 500 b/j au premier trimestre de 2020, principalement en raison de la mise hors service de MacKay River à des fins de remise en état. Cette diminution a été partiellement compensée par la croissance des volumes à Fort Hills, les deux périodes ayant subi l'incidence des réductions obligatoires de la production. La production du secteur Exploration et production (« E&P ») a augmenté pour atteindre 109 700 bep/j au premier trimestre de 2020, contre 107 100 bep/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse de la production provenant de Hebron, qui s'est établie à 29 600 b/j, comparativement à 18 300 b/j au premier trimestre de l'exercice précédent, six nouveaux puits productifs étant entrés en service en 2019 et Oda ayant augmenté sa cadence de production pour la porter à 8 000 bep/j après avoir produit son premier baril au premier trimestre de 2019. Cette augmentation de la production a été partiellement contrebalancée par la baisse des volumes à Terra Nova qui a résulté de l'ordonnance imposant l'interruption de la production au quatrième trimestre de 2019 et par la déplétion naturelle au Royaume-Uni.

Grâce à nos synergies régionales et à la polyvalence de nos actifs, nous avons continué à maximiser la valeur des barils alloués aux termes du programme de réduction obligatoire de la production mis en oeuvre par le gouvernement de l'Alberta. Avant que la demande ne baisse en raison de la pandémie de COVID-19, la Société a réussi à optimiser le transfert de ses allocations au titre des réductions entre les actifs tout en continuant à se concentrer sur la production de pétrole brut synthétique à valeur plus élevée.

Le débit de traitement du brut par les raffineries a atteint 439 500 b/j, et le taux d'utilisation des raffineries est demeuré excellent, s'établissant à 95 % au premier trimestre de 2020, comparativement à un débit de traitement du brut de 444 900 b/j et à un taux d'utilisation des raffineries de 96 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes de produits raffinés ont diminué légèrement pour se chiffrer à 531 500 b/j au premier trimestre de 2020, en comparaison de 542 800 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le taux d'utilisation des raffineries et les ventes de produits raffinés ont souffert de la baisse de la demande de carburants de transport attribuable à la pandémie de COVID-19. La Société a réussi à maximiser les prix obtenus en optimisant la souplesse opérationnelle des raffineries et en privilégiant les produits distillés à valeur plus élevée, lesquels ont représenté 43 % de la production des raffineries.

Le total des charges d'exploitation, des frais de vente et des frais généraux de la Société s'est établi à 2,967 G$ pour le premier trimestre de 2020, contre 2,832 G$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation tient principalement à une réduction de valeur des stocks d'hydrocarbures visant à les ramener à leur valeur nette de réalisation et à une augmentation du tonnage minier et des coûts d'enlèvement des morts-terrains découlant de la hausse des volumes des ventes à Fort Hills. Elle a été contrebalancée en partie par la baisse des charges d'exploitation associée à la diminution des volumes des ventes du secteur E&P, ainsi que par l'inscription d'un recouvrement de la charge de rémunération fondée sur des actions pour le premier trimestre de 2020, en comparaison d'une charge de rémunération fondée sur des actions inscrite pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les résultats des deux périodes traduisent l'incidence de l'assortiment de produits, qui a été optimisé en faveur de la production de pétrole brut plus coûteux, mais plus lucratif, au détriment de la production de bitume moins coûteux, mais moins lucratif.

En raison des considérations liées à la COVID-19, le calendrier des travaux de maintenance planifiés de Suncor est en cours d'évaluation. Devant les inquiétudes que soulève la pandémie de COVID-19, la reprise des activités à MacKay River a été reportée à la fin du deuxième trimestre de 2020. Suncor évalue actuellement d'autres solutions pour prolonger la durée de vie de l'actif Terra Nova, car l'Espagne n'est plus en mesure d'accueillir les travaux prévus en cale sèche en raison des mesures prises dans le pays pour freiner la propagation de la COVID-19.

Mise à jour concernant la stratégie

Suncor s'estime bien placée pour surmonter les difficultés engendrées par un contexte commercial complexe et changeant. La demande de produits raffinés et de pétrole brut devrait afficher une forte baisse à court terme sous l'effet de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences à l'échelle mondiale. Pour préserver la santé financière et la résilience de la Société et réussir dans le contexte commercial actuel, la Société a décidé de diminuer sa fourchette de dépenses en immobilisations pour l'établir de 3,6 G$ à 4,0 G$, ce qui représente une baisse supplémentaire de 400 M$ par rapport au milieu de la fourchette précédente. Cette mesure, jumelée à la mise à jour du programme de dépenses en immobilisations du 23 mars 2020, s'est traduite par une réduction des dépenses en immobilisation de 1,9 G$ ou environ 33 % par rapport au plan initial pour 2020 alors que les dépenses d'exploitation dans l'ensemble des activités ont diminué de 1 G$ ou environ 10 % par rapport à 2019.

Pour ce faire, la Société se concentrera sur des projets en cours qui visent à assurer la sécurité et la fiabilité des activités d'exploitation et entreprendra des projets d'investissement économique de grande valeur, à faible intensité de capital, qui sont à un stade avancé de développement. La construction des pipelines d'interconnexion bidirectionnels entre le site de Syncrude et l'usine du secteur Sables pétrolifères ? Activités de base et le déploiement de camions autonomes à Fort Hills continueront d'être financés, et ces projets devraient être achevés durant le deuxième semestre de 2020. Les investissements technologiques liés à nos activités d'approvisionnement et de négociation et à nos systèmes administratifs essentiels devraient aussi être effectués selon le calendrier prévu. D'autres investissements économiques ont été réduits considérablement en 2020, ou ont été reportés, dont la construction de la centrale de cogénération à l'usine du secteur Sables pétrolifères ?

Activités de base et le projet de parc éolien Forty Mile. L'exploitant du projet d'extension ouest de White Rose a annoncé que les travaux ont été suspendus pour au moins un an, tout comme le projet visant à prolonger la durée de vie de l'actif Terra Nova. La baisse prévue des dépenses d'exploitation, motivée par notre engagement envers l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de nos activités, s'appuiera sur une diminution des coûts à Fort Hills. Les coentrepreneurs de Fort Hills ont convenu de limiter l'exploitation du projet en passant de deux trains d'extraction primaires à un seul qui fonctionnera au taux d'utilisation maximal.

La stratégie de Suncor pour relever les défis du marché vise principalement à maintenir l'accent sur la création d'un maximum de valeur tirée de la production au lieu de se concentrer uniquement sur les volumes. Forts de la richesse et de la diversité de nos actifs, nous pouvons garder le contrôle de notre produit depuis nos réserves jusqu'au client final. En tirant parti de la vaste expertise de notre structure de commercialisation, de négociation et de logistique, nous pouvons soutenir la production de la Société en garantissant un accès aux marchés, en gérant le risque lié aux prix et les niveaux de stocks, et en optimisant notre chaîne logistique. Nous prenons des décisions en toute conscience afin d'optimiser notre production en amont, nos installations de valorisation et nos raffineries en fonction de l'évolution de la demande. La souplesse et l'intégration se rencontrent ici de manière essentielle pour redistribuer de la valeur aux actionnaires en ces temps difficiles.

« Dans ces circonstances sans précédent, notre stratégie est un atout qui nous distingue de la concurrence. Notre modèle physiquement intégré, conjugué à notre gestion financière rigoureuse et à nos pratiques de répartition du capital, nous permet de résister à l'évolution rapide des conditions du marché, a affirmé Mark Little. Nous continuons d'axer notre portefeuille d'immobilisations sur des investissements rentables qui accroîtront les marges et amélioreront les processus opérationnels, en plus de réduire les charges d'exploitation et les dépenses en immobilisations de maintien. »

Les mesures prises pour faire face à la pandémie actuelle de COVID-19 et au choc sur le plan de l'offre visent à préserver la santé financière de la Société. Nous gardons le cap sur notre objectif de croissance des flux de trésorerie disponibles de 2 G$. Le calendrier d'exécution d'un certain nombre d'initiatives liées à cet objectif a cependant été revu et, conséquemment, la réalisation complète de l'objectif de 2 G$ pourrait être retardée d'au plus deux ans, jusqu'en 2025.

Nous continuons d'accorder la priorité à la stratégie de Suncor qui consiste à maintenir un excellent bilan et une situation financière enviable dans tous les contextes de marché. Au premier trimestre de 2020, la Société a augmenté ses liquidités par l'obtention de facilités de crédit supplémentaires de 2,5 G$ assorties d'un terme de 24 mois et disposait, au 31 mars 2020, d'environ 8,1 G$ de liquidités. Après la clôture du premier trimestre de 2020, la Société a procédé à l'émission de 1,25 G$ de billets à moyen terme de premier rang non garantis portant intérêt à un taux de 5,00 % et venant à échéance dans 10 ans et a obtenu des facilités de crédit supplémentaires de 300 M$. Grâce à cette marge de manoeuvre supplémentaire, elle dispose de ressources financières suffisantes en cas de besoin. Elle estime que son calendrier de remboursement des emprunts est tout à fait gérable : néant en 2020; 1,5 G$ en 2021 et 257 M$ en 2022.

Au premier trimestre de 2020, Suncor est demeurée engagée à redistribuer de la valeur à ses actionnaires, ayant versé 709 M$ de dividendes et racheté 7,5 millions d'actions ordinaires en contrepartie d'un montant de 307 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat. Vu le contexte commercial actuel et conformément à notre approche rigoureuse en matière de répartition du capital, les rachats d'actions ont été suspendus et la Société a choisi de ne pas renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Après la clôture du trimestre, et dans l'objectif de maintenir la santé financière et la résilience de la Société, le conseil d'administration de Suncor a approuvé une réduction du dividende trimestriel de la Société, lequel passe de 0,465 $ par action ordinaire à 0,21 $ par action ordinaire. Ce dividende sera payé le 25 juin 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 juin 2020. Cette mesure, jumelée aux diminutions des dépenses en immobilisations de maintien et d'exploitation, a permis d'abaisser le prix au seuil de rentabilité au comptant pour couvrir les charges d'exploitation, les investissements de maintien et les dividendes à environ 35 $ US/b pour le WTI.

Rapprochement du résultat d'exploitation1)

Trimestres clos les

31 mars (en millions de dollars) 2020 2019 Résultat net (3 525 ) 1 470 Perte de change latente (profit de change latent) sur la dette libellée en dollars américains 1 021 (261 ) Pertes de valeur d'actifs2) 1 798 ? Réduction de valeur des stocks visant à les ramener à leur valeur nette de réalisation3) 397 ? Résultat d'exploitation1) (309 ) 1 209

1) Le résultat d'exploitation est une mesure financière hors PCGR. Tous les éléments de rapprochement sont présentés déduction faite de l'impôt. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du communiqué.

2) Au premier trimestre de 2020, la Société a comptabilisé, dans son secteur Sables pétrolifères, des pertes de valeur hors trésorerie après impôt de 1,376 G$ à l'égard de sa quote?part des actifs de Fort Hills et a comptabilisé, dans son secteur E&P, des pertes de valeur hors trésorerie après impôt de 422 M$ liées à sa quote?part des actifs de White Rose et de Terra Nova en raison d'une diminution des cours prévus du pétrole brut consécutive à une baisse de la demande mondiale attribuable à la pandémie de COVID?19 et des modifications à leurs plans respectifs en matière d'immobilisations, d'exploitation et de production. Se reporter à la rubrique « Résultats sectoriels et analyse » du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

3) Au premier trimestre de 2020, la Société a comptabilisé, dans le secteur Sables pétrolifères, une réduction de valeur des stocks de 177 M$ après impôt dans le but de les ramener à leur valeur nette de réalisation et a comptabilisé, dans le secteur R&C, une réduction de valeur des stocks de 220 M$ après impôt par suite d'une baisse marquée des cours de référence et de la demande de pétrole brut et de produits raffinés attribuable aux mesures prises pour freiner la propagation de la COVID?19.

Prévisions de la Société

La pandémie mondiale de COVID-19 a occasionné une forte baisse de la demande de pétrole brut et de produits raffinés. La Société prend des mesures pour s'attaquer à la diminution de la demande en adaptant le rythme de ses activités aux niveaux actuels de la demande, en misant sur une gamme de produits allant de l'essence au diesel, en mettant à profit son savoir-faire lié au secteur médian, à la négociation et à la commercialisation, et en maximisant l'intégration de la production en amont avec ses installations de valorisation et ses raffineries. Les fourchettes prévisionnelles de la Société sont tributaires de ses perspectives actuelles en ce qui concerne la demande pour ses produits; il existe toutefois un certain nombre de facteurs externes qui sont indépendants de sa volonté et qui pourraient influer considérablement sur ces prévisions, tels que l'évolution de la pandémie et tout assouplissement des restrictions commerciales actuelles, des consignes de confinement et des interdictions de rassemblements.

En raison du brusque effondrement de la demande de produits raffinés, les fourchettes prévisionnelles relatives au débit de traitement des raffineries du secteur Raffinage et commercialisation ont été révisées à la baisse pour passer d'une fourchette de 95 % à 99 % à une fourchette de 84 % à 91 %. Ce taux d'utilisation correspond à un débit de traitement anticipé des raffineries de 390 000 à 420 000 b/j, en recul par rapport aux prévisions précédentes de 440 000 à 460 000 b/j. Les ventes de produits raffinés devraient également faiblir puisque le volume devrait se situer entre 500 000 et 530 000 b/j plutôt qu'entre 530 000 et 560 000 b/j. Ces prévisions actualisées reposent sur l'hypothèse que la demande d'essence et de diesel reprendra au second semestre de 2020, la relance de la demande de carburéacteur et d'asphalte devant se faire attendre. Les prévisions annuelles actualisées pour la production en amont que nous avons publiées le 23 mars 2020 restent inchangées et prévoient une diminution du volume total des ventes dans le secteur Sables pétrolifères d'environ 10 % à 15 % au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, étant donné que la production en amont devra suivre la consommation en aval.

Pour préserver la santé financière et la résilience de la Société et réussir dans le contexte commercial actuel, la Société a décidé de diminuer sa fourchette de dépenses en immobilisations pour l'établir de 3,6 G$ à 4 G$, ce qui représente une baisse supplémentaire de 400 M$ par rapport au milieu de la fourchette précédente. Cette mesure, jumelée à la mise à jour du programme de dépenses en immobilisations du 23 mars 2020, s'est traduite par une réduction des dépenses en immobilisations de 1,9 G$ ou environ 33 % par rapport au plan initial pour 2020 alors que les dépenses d'exploitation dans l'ensemble des activités ont diminué de 1 G$ ou environ 10 % par rapport à 2019.

Suncor a également révisé les hypothèses sous-jacentes à ses prévisions concernant le contexte commercial pour l'exercice complet, comme suit : le Brent Sullom Voe est passé de 38,00 $ US/b à 34,00 $ US/b, le WTI à Cushing est passé de 33,00 $ US/b à 30,00 $ US/b, le WSC à Hardisty est passé de 17,00 $ US/b à 16,00 $ US/b, le cours au comptant au carrefour AECO est passé de 1,75 $/GJ à 2,25 $/GJ, la marge de craquage 2-1-1 au port de New York est passée de 11,00 $ US/b à 12,00 $ US/b et le taux de change $ CA/$ US est passé de 0,71 à 0,72 à la suite de changements dans la courbe des prix à terme pour le reste de l'exercice. En raison de ces mises à jour, les hypothèses liées au recouvrement d'impôt pour l'exercice complet ont été augmentées, passant d'une fourchette de 600 M$ à 900 M$ à une fourchette de 900 M$ à 1,2 G$.

Nos fourchettes prévisionnelles révisées annoncées aux présentes, ainsi que celles qui ont été annoncées le 23 mars 2020, reflètent la difficulté à déterminer la durée des répercussions de la pandémie de COVID-19. La Société s'attend à ce que ses résultats financiers de l'exercice en cours affichent une baisse marquée par rapport aux résultats présentés dans les états financiers consolidés audités de Suncor pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Depuis le 31 mars 2020, comme prévu, la demande et les prix du pétrole et des produits raffinés ont encore diminué, ce qui aura une incidence sur les résultats de la Société pour le deuxième trimestre. Le moment d'une éventuelle reprise économique est difficile à établir et les perspectives globales de la demande de pétrole et de produits raffinés dépendent de la mesure dans laquelle les pays réussiront à combattre la pandémie et à assouplir leurs mesures de confinement.

Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2020, visitez le suncor.com/perspectives .

Mesures financières hors PCGR

Le bénéfice (perte) d'exploitation est défini dans la mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR du rapport de gestion de Suncor daté du 5 mai 2020 (le rapport de gestion) et fait l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR ci-dessus et dans la rubrique « Information financière consolidée » du rapport de gestion. Les fonds provenant de l'exploitation et les flux de trésorerie disponibles sont décrits et font l'objet d'un rapprochement, le cas échéant, avec les mesures établies conformément aux PCGR dans la mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR du rapport de gestion. Ces mesures financières hors PCGR ont été incluses parce que la direction les utilise pour analyser la performance opérationnelle, l'endettement et la liquidité et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables avec les mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles ne devraient pas être utilisées hors contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : la croyance de Suncor selon laquelle son modèle d'affaires intégré et la solidité de sa situation financière sont des atouts indéniables dans ce contexte et son modèle d'affaires unique, ses actions ciblées et son équipe dévouée, permettront à Suncor de rester forte et de continuer à produire des sources d'énergie fiables pendant encore des décennies; l'attente selon laquelle la marge de manoeuvre supplémentaire grâce à l'obtention de facilités de crédit supplémentaires de 2,8 G$ et à l'émission de 1,25 G$ de billets à moyen terme de premier rang non garantis portant intérêt à un taux de 5,00 % contribuera à s'assurer que la Société dispose de ressources financières suffisantes en cas de besoin; la priorité qu'accorde Suncor à la maximisation de la valeur de ses actifs existants en tirant parti de sa marge de manoeuvre opérationnelle et à l'optimisation des marges à chaque maillon de la chaîne de valeur et la croyance que, grâce à sa capacité à mettre en valeur et raffiner sa production et à la vendre aux clients par l'intermédiaire de son réseau de ventes au détail et en gros, elle sera en mesure de tabler sur la création de valeur à long terme tout en répondant aux besoins en énergie de ses clients; l'attente de Suncor selon laquelle la réduction du dividende jumelée à des diminutions des dépenses en immobilisations et d'exploitation, abaissera le prix au seuil de rentabilité au comptant pour couvrir les coûts d'exploitation, les investissements de maintien et les dividendes à environ 35 $ US/b pour le WTI et le fondement d'une telle attente; la date de la reprise des activités à MacKay River à la fin du deuxième trimestre de 2020; la croyance de Suncor selon laquelle elle est bien placée pour surmonter les difficultés engendrées par un contexte commercial complexe et changeant (incluant les stratégies pour y arriver) et que son modèle intégré, conjugué à sa gestion financière rigoureuse et à ses pratiques de répartition du capital, lui permettra de résister à l'évolution rapide des conditions du marché; les attentes de Suncor au sujet des impacts continus de la pandémie de COVID-19 et la perturbation de l'offre, notamment en ce qui a trait aux niveaux de la demande pour des produits raffinés et du pétrole brut et aux marchés financiers ainsi qu'aux impacts attendus des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et la perturbation de l'offre; l'attente selon laquelle la Société se concentrera sur des projets en cours qui visent à assurer la sécurité et la fiabilité des activités d'exploitation et entreprendra des projets d'investissement économique de grande valeur, à faible intensité de capital, qui sont à un stade avancé de développement; le plan de la Société de réduire ses dépenses d'exploitation annuelles de plus de 1 G$ par rapport aux niveaux de 2019 et ses dépenses en immobilisations totales de 33 % par rapport au plan initial de 2020 et les mesures que la Société prendra pour y arriver; la priorité soutenue qu'accorde la Société à son portefeuille d'immobilisations sur des investissements rentables qui accroîtront les marges et amélioreront les processus opérationnels, en plus de réduire les charges d'exploitation et les dépenses en immobilisations de maintien; l'attente selon laquelle la construction des pipelines d'interconnexion bidirectionnels entre le site de Syncrude et l'usine du secteur Sables pétrolifères ? Activités de base et le déploiement de camions autonomes à Fort Hills continueront d'être financés et seront achevés durant le deuxième semestre de 2020 et que les investissements technologiques liés à nos activités d'approvisionnement et de négociation et à nos systèmes administratifs essentiels seront effectués selon le calendrier prévu; la cible des flux de trésorerie disponibles de Suncor, l'échéancier prévu de celle-ci; l'échéancier prévu des remboursements des emprunts et la croyance de Suncor selon laquelle son calendrier de remboursement des emprunts est gérable; et les perspectives de Suncor, sur un exercice complet, quant aux dépenses en immobilisations, aux impôts exigibles, aux taux d'utilisation des raffineries, au débit de traitement des raffineries et aux ventes de produits raffinés et aux hypothèses commerciales relatives au Brent à Sullom Voe, au WTI à Cushing, au WCS à Hardisty, au carrefour AECO-C, à la marge de craquage 2-1-1 au port de New York et aux taux de change $ CA/ $ US. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Société à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie du nouveau coronavirus; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre, des services et de l'infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

La notice annuelle de Suncor et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 26 février 2020, le formulaire 40-F daté du 27 février 2020, le rapport de gestion et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Mise en garde ? BEP

Certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole (bep) en supposant qu'un baril est l'équivalent de six mille pieds cubes de gaz naturel. Les mesures exprimées en bep peuvent être trompeuses, surtout si on les considère isolément. Le ratio de conversion d'un baril de pétrole brut ou de liquides de gaz naturel à six mille pieds cubes de gaz naturel repose sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas nécessairement une équivalence de la valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur basé sur le prix actuel du pétrole brut par rapport à celui du gaz naturel diffère considérablement de l'équivalence d'énergie de 6:1, l'utilisation d'un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

? 30 ?

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com , suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com .

Le rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2020 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir de suncor.com/rapportsfinanciers .

Pour une présentation des Relations avec les investisseurs de Suncor mise à jour, voir suncor.com/centre-des-investisseurs .

Pour écouter la webdiffusion portant sur les résultats du premier trimestre de Suncor, veuillez visiter suncor.com/webdiffusions .

