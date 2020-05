Persistent étend son partenariat avec Dassault Systèmes pour renforcer ses capacités de transformation numérique en Europe





Cette collaboration permettra à ses clients de réduire leurs coûts, d'améliorer leur collaboration avec leurs fournisseurs, de gagner en agilité et de recueillir de meilleures informations sur le terrain

SANTA CLARA, Californie, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems renforce ses capacités de transformation numérique en Europe du Nord grâce à un accord consistant à étendre son partenariat avec Dassault Systèmes. Dans le cadre de cet accord, les équipementiers et fournisseurs industriels viennent rejoindre la plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Les clients peuvent ainsi réduire leurs coûts, améliorer leur collaboration avec leurs fournisseurs, gagner en agilité et recueillir de meilleures informations sur le terrain pour les versions futures de produits et pour le support client.

La plate-forme 3DEXPERIENCE est une plate-forme d'expérience commerciale disponible sur site ou sur le cloud (public ou privé). Elle permet aux clients de mettre au point des expériences fortes grâce à la conception 3D avancée, aux maquettes numériques 3D et à la gestion du cycle de vie des produits (product lifecycle management ou PLM). Cette plate-forme vient compléter les capacités de gestion du cycle de vie des applications (Application Lifecycle Management ou ALM) et d'ingénierie des systèmes basée sur les modèles (Model Based Systems Engineering ou MBSE) de Persistent dans le secteur aérospatial, automobile, des équipements industriels et de l'électronique. Persistent et Dassault Systèmes sont partenaires aux États-Unis depuis 2013.

Citation de John Kitchingman, directeur général, équipe Europe du Nord, Dassault Systèmes

« Nous sommes ravis de collaborer avec Persistent Systems au Royaume-Uni, en Irlande et au Benelux. Leurs capacités à établir des relations de confiance ainsi que la puissance unique de la plate-forme 3DEXPERIENCE garantiront le succès de projets de transformation numérique pour les clients dans plusieurs secteurs. »

Citation de Jiani Zhang, présidente, alliances et solutions industrielles, Persistent Systems

« Nous relions des données entre elles grâce à une mosaïque numérique industrielle unique de systèmes et de processus pour nos clients, ce qui résulte en un flux régulier de données cohérentes, correctes et complètes, de la conception aux opérations et encore au-delà. Grâce à la plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, nos clients jouissent d'une intégration de bout en bout à mesure qu'ils migrent vers de nouveaux modèles de systèmes basés sur le cloud. Les équipementiers peuvent observer une baisse allant jusqu'à 30 % des erreurs et une augmentation de la productivité pouvant atteindre les 40 %. »

Ensemble, Persistent et Dassault Systèmes offrent un solide socle de collaboration pour l'innovation et le développement de produits. L'amélioration de l'intégration entre les silos traditionnels dans le secteur industriel et manufacturier crée un flux continu de données ? appelé fil numérique ? qui relie la chaîne de valeur de la conception et de l'ingénierie à la fabrication et aux opérations. Grâce à une meilleure intégration, les équipementiers et les fournisseurs peuvent désormais fabriquer des produits de plus en plus sophistiqués plus rapidement, à moindre coût et avec des équipes réduites et géographiquement dispersées.

