L'étude clinique ColCorona reçoit la reconnaissance du National Institutes of Health (NIH)





MONTRÉAL, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) annonce que son étude clinique sur la COVID-19 a reçu, par l'entremise de son centre partenaire, le NYU Grossman School of Medicine, la reconnaissance du National Heart, Lung, and Blood Institute. Cette entité fait partie du National Institutes of Health (NIH), l'un des plus grands centres de recherche médicale au monde. ColCorona est l'une des rares études actuelles sur la COVID-19 qui s'adresse aux personnes positives à l'infection, non hospitalisées, et qui se fait à domicile.



ColCorona a été initiée à l'ICM par Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'ICM et professeur de médecine à l'Université de Montréal. Elle vise à déterminer si la colchicine a un effet de prévention sur le phénomène de «?tempête inflammatoire majeure?» des poumons, observée chez les adultes souffrant de complications graves liées à la COVID-19. Les chercheurs posent l'hypothèse que ce médicament indiqué pour traiter la goutte peut réduire les complications inflammatoires sévères associées à la COVID-19, ralentir la progression de la maladie et sauver des vies. Plusieurs sites au Canada, aux États-Unis et en Espagne participent maintenant à l'étude clinique.

«?L'appui d'une organisation aussi notoire que le National Heart, Lung, and Blood Institute arrive à un moment critique?», souligne Dr Jean-Claude Tardif. «?Il est essentiel d'agir rapidement pour trouver un traitement efficace contre la COVID-19 et l'aide du NIH nous permettra d'accélérer nos efforts de recherche pour confirmer le potentiel de la colchicine.?»

«?Je tiens à remercier chaleureusement le National Heart, Lung, and Blood Institute pour sa reconnaissance et son soutien?», mentionne Dre Binita Shah, directrice associée de la recherche au Cardiac Cath Lab de NYU Langone. «?Cet appui nous permettra de déployer les ressources nécessaires afin de rendre ce traitement potentiel accessible au plus grand nombre de patients atteints de la COVID-19 dans la grande région de New York qui est fortement touchée par la pandémie.?»

Critères d'admissibilité des patients :

? Avoir été testé positif à la COVID-19 ou avoir été diagnostiqué cliniquement pour le Québec?et la grande région de New York;

? Être âgé de 40 ans et plus?;

? Ne pas être hospitalisé?;

? Être disposé à prendre quotidiennement le médicament ou le placébo durant 30 jours?;

? Être disposé à se soumettre à deux suivis par téléphone ou vidéoconférence.

Les femmes qui ne prennent pas de contraceptifs, celles qui sont enceintes et celles qui allaitent ne sont pas admissibles à l'étude clinique. Les médecins avec des patients diagnostiqués positifs ou les gens ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19 et souhaitant participer à l'étude clinique peuvent appeler la ligne d'assistance en tout temps au 1 877 536-6837.

À propos de la colchicine

La colchicine est un médicament anti-inflammatoire administré par voie orale et prescrit pour traiter la péricardite, la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale. Son efficacité a été récemment démontrée par Dr Jean-Claude Tardif dans l'étude COLCOT (publiée dans le New England Journal of Medicine) pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde.

À propos de ColCorona

ColCorona est une étude randomisée, à double insu, contrôlée par placébo. Elle vise à déterminer si la colchicine a un effet de prévention sur le phénomène de «?tempête inflammatoire majeure?» des poumons, observée chez les adultes souffrant de complications graves liées à la COVID-19. L'étude clinique nécessite le recrutement de 6?000 patients respectant tous les critères d'inclusion et ne montrant aucun critère d'exclusion. Ils sont randomisés à recevoir soit la colchicine ou le placébo pour 30 jours. Les évaluations téléphoniques ou vidéos auront lieu aux jours 15 et 30 après la randomisation. L'étude est surveillée par un comité de supervision des données formé de chercheurs-cliniciens chevronnés du Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC). Elle est financée par le gouvernement du Québec et soutenue par Pharmascience et CGI. colcorona.net

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et au-delà de 85 chercheurs. icm-mhi.org

À propos du Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC)

Le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) est un organisme de recherche clinique didactique de premier plan qui fait partie intégrante de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Le MHICC dispose d'un réseau de collaborateurs établis dans plus de 4500 établissements cliniques à travers plus de 30 pays. Il possède une expertise spécifique dans la médecine de précision, les essais cliniques de haute qualité à faible coût et le développement de nouvelles vocations pour les médicaments. mhicc.org

À propos de NYU Langone Health

NYU Langone Health est un centre médical universitaire de classe mondiale, centré sur le patient et intégré, reconnu pour son excellence dans les soins cliniques, la recherche et l'éducation. Parmi les 200+ sites de la région de New York, six sont hospitalisés : Tisch Hospital, son établissement phare de soins?; Kimmel Pavilion, son établissement de santé ultramoderne ouvert en 2018?; Rusk Rehabilitation, classé parmi les 10 meilleurs programmes de réadaptation du pays?; NYU Langone Orthopedic Hospital, un hôpital orthopédique dédié aux patients hospitalisés avec toutes les spécialités musculo-squelettiques classées parmi les 10 meilleures du pays?; Hôpital pour enfants Hassenfeld à NYU Langone, un hôpital pédiatrique soutenant une gamme complète de services de santé pour enfants?; et NYU Langone Hospital ? Brooklyn, un hôpital d'enseignement à service complet et un centre de traumatologie de niveau 1 situé à Sunset Park, Brooklyn. NYU Langone Health fait également partie du Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, un centre national du cancer désigné par l'Institut national du cancer et de la NYU Grossman School of Medicine, qui depuis 1841 a formé des milliers de médecins et de scientifiques qui ont contribué à façonner le cours de la médecine à travers l'histoire.

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, Pharmascience est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1500 employés, Pharmascience est une entreprise pharmaceutique privée à service complet avec de profondes racines au Canada et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience est le quatrième fabricant de médicaments génériques en vente libre au pays. pharmascience.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en gestion au monde. À partir de centaines d'emplacements dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : services-conseils stratégiques en TI et en gestion, services d'intégration de systèmes, solutions de propriété intellectuelle ainsi que services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué. cgi.com

