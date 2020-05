La performance des entreprises innovantes : la clé de la relance économique





MONTRÉAL, le 5 mai 2020 /CNW Telbec/ - Inno-centre est heureux d'annoncer la signature d'un accord de contribution avec le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) et qu'elle recevra un financement permettant l'accompagnement de 35 entreprises parmi les plus performantes. Cette initiative permettra d'appuyer les entreprises dans leur gestion de crise et leur préparation à la relance économique.

Alors que les PME québécoises et canadiennes sont frappées de plein fouet par les conséquences liées à la pandémie de la COVID-19, les entreprises innovantes du pays joueront un rôle déterminant dans la relance. Il est important de préserver leur capacité de rebondir et de leur donner les outils nécessaires à leur développement.

« L'innovation sera un déterminant de la sortie de crise pour plusieurs entreprises à travers le pays. Leur performance est notre objectif collectif puisque cela se traduira par le maintien de plusieurs emplois de qualité et par le développement de solutions et de produits novateurs qui contribueront notamment à placer le Canada en pole position en matière d'innovation dans une économie en mutation » a déclaré Claude Martel, Président d'Inno-centre

« Notre expérience terrain nous confirme que les PME technologiques ont besoin plus que jamais de services-conseil de haut calibre afin de mettre en place des mesures de contingence durant la tempête et de préparer la post-pandémie. Nous sommes très fiers de contribuer à protéger l'élan innovateur de nombreuses PME canadiennes » a conclu Pierre Nelis, Vice-président et chef de l'exploitation d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient partout au Québec à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Reconnu comme le plus important accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au Québec et au Canada, Inno-centre compte sur une équipe chevronnée, ayant une vaste gamme d'expertises sectorielles afin d'accompagner les entreprises d'ici dans leurs projets de croissance. www.inno-centre.com

