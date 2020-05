La propreté des mains n'a jamais été aussi importante





OTTAWA, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- « La COVID-19 représente une grave menace pour la santé publique », affirme la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. « Tous les Canadiens doivent agir maintenant pour réduire la propagation. Protégez-vous et protégez les autres ? particulièrement les personnes atteintes de maladies et les personnes âgées ».



La propreté des mains est essentielle, cette année plus que jamais, pour aider à aplanir la courbe de l'infection et réduire l'impact de cette pandémie. La campagne ARRÊT! Nettoyez-vous les mains de l'Institut canadien pour la sécurité des patients n'a jamais été aussi importante. Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines d'établissements de santé à travers le Canada vont y participer ? sous la direction de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé et sa campagne SAUVEZ DES VIES : pratiquez l'hygiène des mains.

« Nous n'avons jamais cessé de sensibiliser les gens à l'hygiène des mains au cours des 15 dernières années », nous dit la PDG de l'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), Chris Power. « Ces efforts n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Nous voulons remercier l'Organisation mondiale de la Santé, l'Agence de la santé publique du Canada, tous les organismes de santé du pays et toutes les personnes du Canada de se joindre à nous dans le cadre de la campagne ARRÊT! Nettoyez-vous les mains de cette année. Nous tenons à vous remercier de nous aider à transmettre le message afin d'assurer votre sécurité et celle de vos proches. »

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) est le mardi 5 mai 2020. Toutefois, nous vous invitons à faire l' autoévaluation de la propreté des mains dès aujourd'hui, à la faire connaître aux membres de vos réseaux et à leur rappeler chaque jour! Est-ce que vous vous protégez des infections, ainsi que vos proches? Est-ce que vous montrez aux autres comment nettoyer leurs mains correctement, soit avec de l'eau et du savon, soit à l'aide d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool? Ensemble, nous pouvons tous faire ce simple geste et ainsi aider à réduire l'impact de cette pandémie.

« Nous nous sentons tous déconcertés, effrayés, et ne savons pas exactement ce que nous pouvons faire pour aider », déclare Carmen Stephens, membre de Patients pour la sécurité des patients du Canada, programme dirigé par l'ICSP. « ARRÊT! Nettoyez-vous les mains nous dit qu'il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Évitez de vous toucher le visage. Toussez ou éternuez dans votre bras. Restez chez vous autant que possible. Mais surtout, ARRÊTEZ-VOUS et nettoyez-vous les mains. C'est le moment d'agir, et nous devons agir ensemble. »

Au cours des 30 prochaines années au Canada, les infections seront le principal facteur d'incidents liés à la sécurité des patients en soins actifs, représentant en moyenne environ 70 000 incidents liés à la sécurité des patients par an et générant en moyenne 480 millions de dollars supplémentaires par an en coûts liés aux soins de santé. Les infections nosocomiales (IN), ou infections contractées dans les établissements de santé, sont les événements indésirables les plus fréquemment rapportés dans la prestation des soins de santé à travers le monde. Chaque année, des centaines de millions de patients sont touchés par des IN, ce qui entraîne une morbidité et une mortalité importantes ainsi que des coûts financiers élevés pour les systèmes de santé (OMS, s.d.).

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains est organisée par l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Au nombre de ses partenaires figurent l'Agence de la santé publique du Canada, Prévention et contrôle des infections Canada, Patients pour la sécurité des patients du Canada, Santé publique Ontario, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, l'Organisation de normes en santé, Alberta Health Services, l'Office régional de la santé de Winnipeg et l'Association des infirmières en prévention des infections. L'ICSP est un Centre collaborateur de l'OMS pour la sécurité et l'engagement des patients. L'Institut canadien pour la sécurité des patients tient à remercier GOJO Industries inc., notre commanditaire de la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains, pour sa généreuse contribution.

Personne-ressource pour les médias :

Christopher Thrall, agent des communications

Institut canadien pour la sécurité des patients

cthrall@cpsi-icsp.ca

780 566-8375

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64f49a55-f8d1-426c-aa02-a56fc6661f14

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 08:05 et diffusé par :