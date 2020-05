Franklin Templeton Canada lance le Fonds mondial d'obligations totales Franklin





TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds mondial d'obligations totales Franklin pour faciliter l'accès des conseillers financiers et des investisseurs à son populaire FNB d'obligations de qualité mondiale sous forme de fonds commun de placement. Le nouveau fonds investira directement dans le FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLGA), qui offre une exposition à des obligations gouvernementales, d'État et de sociétés couvertes en dollars canadiens.

« Les Canadiens cherchent des occasions de rendement dans le contexte actuel où les taux d'intérêt sont faibles, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Franklin Templeton Canada. Notre stratégie mondiale axée sur les titres de crédit vise à fournir un rendement et une diversification globale dont les conseillers et les investisseurs ont besoin pour leurs portefeuilles de titres à revenu fixe, maintenant sous forme de fonds commun de placement ou de FNB, à faible coût. »

Le Fonds mondial d'obligations totales Franklin investit dans le FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLGA), qui combine des analyses macroéconomiques descendantes et des recherches fondamentales ascendantes pour trouver les meilleures occasions de placement en titres à revenu fixe dans les marchés développés et émergents. La Stratégie mondiale d'obligations totales Franklin vise à ajouter de la valeur en ciblant et en exploitant les inefficacités du marché des titres de créance, tout en utilisant un processus rigoureux de gestion des risques afin de protéger les actifs.

La Stratégie mondiale d'obligations totales Franklin est cogérée par les gestionnaires de portefeuille du Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton, y compris Sonal Desai, dirigeante principale de l'information, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille et John Beck, directeur, Titres à revenu fixe à London, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, qui s'appuient sur l'expertise de l'équipe du Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton, laquelle compte plus de 145 professionnels des placements spécialisés partout dans le monde. Le Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton gère un actif de plus de 145 milliards de dollars américains.

« Le FLGA ont été l'un de nos FNB ayant remporté le plus grand succès », a ajouté M. Green. Les conseillers ont voulu cette solution d'obligations de base mondiale sous forme de fond commun de placement, alors nous l'avons ajouté à notre gamme de titres à revenu fixe nationaux et mondiaux de gestion active. »

À propos de Franklin Templeton



La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 mars 2020, son actif géré s'élevait à plus de 580 G$ US (plus de 816 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2020. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 13:58 et diffusé par :