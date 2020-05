Québecor lance QUB musique





Une nouvelle plateforme d'écoute en continu créée par une entreprise d'ici

pour mettre en lumière le talent québécois !

MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que Québecor annonce aujourd'hui le lancement de QUB musique, une nouvelle plateforme d'écoute en continu conçue et réalisée au Québec. Accessible via une application mobile et sur le web, QUB musique propose un imposant catalogue de calibre international, regroupant 50 millions de chansons disponibles sur demande et des centaines de listes de lectures élaborées par des curateurs passionnés d'ici pour répondre aux goûts et aux besoins des Québécois.

« Face aux grandes plateformes internationales de musique en continu, Québecor souhaite proposer aux Québécois un produit d'ici qui offre une vitrine sans pareille aux talents de chez nous et qui contribue à mieux rémunérer les artistes et les ayants droit de la musique », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « En cette période de crise, notre soutien envers les artistes est plus important que jamais et quel meilleur moyen de leur démontrer que d'écouter de la musique québécoise. C'est pourquoi nous avons décidé de devancer le lancement de QUB Musique pour permettre à la population de découvrir et de savourer toute la richesse du répertoire québécois ! », a-t-il ajouté.

« Au cours des derniers mois, l'équipe de QUB musique a rencontré les associations, les distributeurs, les maisons de disques, les artistes et les amateurs de musique pour développer une plateforme sur mesure pour les gens d'ici. Bien que lancée en mode bêta, nous sommes très fiers de la plateforme présentée aujourd'hui. Les commentaires des utilisateurs nous permettront de bonifier l'expérience client », a mentionné Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

OFFRE DE LANCEMENT EXCEPTIONNELLE

Pour marquer le coup, QUB musique est offerte gratuitement à tous jusqu'au 31 juillet 2020. Pour profiter de l'offre de lancement, rendez-vous sur le site internet qubmusique.ca.

Dès le 1er août, QUB musique profitera d'un partenariat avec Vidéotron qui offrira l'abonnement au coût de 4,99 $ par mois aux clients de son service de téléphonie mobile. Autrement, QUB musique sera disponible au prix de 11,99 $ par mois. Dans tous les cas, il y aura plus d'argent versé aux artistes et aux ayants droit par QUB musique que par les autres plateformes de musique en continu. « Nous faisons le pari que les Québécois sont prêts à faire leur part pour que les acteurs du milieu de la musique soient mieux rémunérés. De notre côté, nous nous engageons à continuer d'investir et de travailler pour que QUB musique soit un véritable allié pour la musique d'ici », a pour sa part commenté Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

TOUTE LA MUSIQUE D'ICI ET D'AILLEURS, AVEC LE QUÉBEC À COEUR !

Contenu audio, vidéo, écrit : QUB musique présente la musique sous toutes ses formes. Aussi, le public peut y créer ses propres listes de lecture, découvrir ce que les artistes écoutent et obtenir du contenu exclusif. La plateforme QUB musique offre une expérience clés en main propice à la découverte musicale et à l'écoute, tout en offrant une vitrine dédiée à la musique québécoise. L'objectif premier : créer une proximité entre les artistes d'ici et le public.

Avec QUB musique, Québecor choisit, une fois de plus, de mettre en lumière tout le talent de chez nous! Pour le lancement de cette nouvelle plateforme, une importante campagne promotionnelle à laquelle participent plusieurs artistes d'ici issus de différents horizons musicaux sera déployée. Parmi eux :

« L'arrivée de QUB musique dans notre écosystème est vraiment une bonne nouvelle, autant pour l'industrie et les artistes que pour le public. QUB permet de faire des découvertes tout en offrant un plus grand rayonnement à la diversité et à l'immense créativité des artistes d'ici. »

- Alex Nevsky

« Je trouve important que notre culture soit encouragée, que nous posions des gestes pour que les artistes d'ici soient écoutés et entendus et que leurs textes et leurs musiques soient mis en valeur. Je pense que l'arrivée de QUB musique est un grand pas dans la bonne direction. »

- Yann Perreau

« Je suis vraiment heureuse de la création de QUB musique, une plateforme de musique en continu, créée par des gens de chez nous, pour les gens de chez nous. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le streaming, c'est le temps de vous lancer ! »

- Guylaine Tanguay

À PROPOS DE QUÉBECOR

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

