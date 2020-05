Air Canada SoinPropre+ établit de nouvelles mesures sanitaires et de sécurité personnelle pour permettre aux clients de voyager en toute confiance





Un programme complet qui procure une plus grande tranquillité d'esprit pendant toutes les étapes du voyage

Vérification obligatoire de la température des clients avant le vol - une première dans les Amériques

Plus d'espace personnel en classe économique au moins jusqu'au 30 juin 2020

Trousses de soins personnels contenant du désinfectant et d'autres articles d'hygiène

Protocoles de nettoyage cabine rehaussés avec pulvérisation électrostatique

Service de repas adapté réduisant les contacts entre les passagers et l'équipage

Port obligatoire du couvre-visage pour les clients et d'équipement de protection individuelle pour les employés

MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'Air Canada SoinPropre+, un programme complet de sécurité personnelle et d'entretien cabine rehaussé qui apporte aux clients une plus grande tranquillité d'esprit pendant toutes les étapes du voyage. Ce programme est conçu pour réduire le risque d'exposition à la COVID?19 par des mesures de sécurité comme la vérification obligatoire de la température des clients avant le vol, qui se greffe au questionnaire sur l'état de santé requis, une politique d'attribution des places élargissant l'espace personnel en classe économique de tous les vols jusqu'au 30 juin 2020 et la distribution aux clients d'une trousse de soins personnels pour le nettoyage des mains et l'hygiène.

En complément de ces mesures individuelles, Air Canada SoinPropre+ renforce les normes d'entretien cabine de la Société, déjà à l'avant-garde de l'industrie, en y intégrant le nettoyage par pulvérisation électrostatique. Air Canada bonifie également ses procédures d'entretien cabine, qui faisaient déjà appel à des désinfectants utilisés dans les hôpitaux et à des techniques spécialisées de maintien de la propreté en cabine dans l'ensemble de son parc aérien.

« Bien que nous soyons impatients de voir la réouverture des économies nationales et la relance de l'aviation commerciale, la sécurité de nos clients et de nos employés demeure la valeur fondamentale d'Air Canada et notre intention est d'établir les normes les plus élevées d'hygiène, de propreté et d'application des recommandations des autorités de santé publique, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous avons fait preuve de leadership dans l'adoption progressive de nouvelles mesures relatives à la COVID-19, comme le port d'équipement de protection individuelle pour nos employés et nous avons été le premier transporteur en Amérique du Nord à rendre obligatoire le port du couvre-visage pour les clients. Aujourd'hui, nous sommes la première société aérienne des Amériques à vérifier la température des passagers avant le vol dans tout son réseau. Avec Air Canada SoinPropre+, nous instaurons un programme complet qui donnera à chaque client une assurance accrue quant à son bien-être, pendant toutes les étapes du voyage -- et nous comptons continuer d'améliorer Air Canada SoinPropre+ chaque fois que nous le pourrons, en nous fondant sur les meilleures pratiques à l'échelle du globe, y compris en élargissant le recours aux outils de dépistage, tels que la mesure du taux de saturation en oxygène dans le sang, à mesure qu'ils deviendront disponibles.

« Le programme Air Canada SoinPropre+ offrira non seulement une meilleure protection personnelle, par une surveillance plus efficace de l'aptitude à voyager de nos clients et un élargissement de l'espace personnel en classe économique, mais établira aussi une nouvelle norme de propreté en cabine et dotera nos employés des meilleurs outils pour la maintenir, a ajouté M. Rovinescu. Conjugué aux autres pratiques de sécurité mises en oeuvre jusqu'ici pour lutter contre la COVID-19, Air Canada SoinPropre+ donnera aux clients tous les gages de sécurité et de confiance pour faire leurs réservations et voyager avec Air Canada lorsqu'ils envisageront leurs projets de voyage dans l'environnement actuel. »

Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de tous ses clients, la Société adoptera les mesures suivantes dans le cadre de son programme Air Canada SoinPropre+ d'ici le 15 mai :

Tous les clients seront soumis à une prise de température par thermomètre infrarouge dans tous les aéroports et pour tous les vols d'Air Canada, la première société aérienne des Amériques à annoncer une telle mesure pour l'ensemble de son réseau. Cette procédure non invasive se greffe au questionnaire sur l'état de santé, actuellement imposé par le gouvernement, auquel doivent répondre tous les voyageurs afin d'établir leur aptitude à prendre l'avion. Les clients jugés inaptes à voyager verront leur réservation modifiée sans frais, mais devront obtenir une autorisation médicale avant de pouvoir entreprendre un déplacement en avion.

Afin d'offrir plus d'espace personnel à bord de ses appareils en classe économique, Air Canada bloquera automatiquement la vente des places adjacentes et limitera le nombre total de places offertes à la vente pour chaque vol. Ainsi, les clients en classe économique n'auront pas à s'asseoir côte à côte, sauf s'ils doivent porter assistance à un autre client avec lequel ils voyagent. Cette politique demeurera en vigueur au moins jusqu'au 30 juin 2020.

Air Canada commencera la distribution à tous ses clients de trousses de soins contenant du désinfectant pour les mains et d'autres articles d'hygiène.

Air Canada a remporté le prix du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour la propreté des cabines aux World Airline Awards de Skytrax en 2019. Dès l'éclosion de la COVID-19, elle a renforcé ses normes d'entretien cabine et commencera à utiliser des pulvérisateurs électrostatiques à la fine pointe de la technologie, pour le nettoyage plus en profondeur de ses cabines à l'aide de désinfectant de qualité hôpital.

Pour en savoir plus sur le programme Air Canada SoinPropre+, visitez la page aircanada.com/soinpropreplus.

Avant même Air Canada SoinPropre+, la Société avait pris diverses mesures de lutte contre la COVID-19. Celles-ci demeurent en vigueur dans le cadre du nouveau programme :

Port obligatoire du couvre-visage pour les clients en tout temps durant le voyage, notamment à l'enregistrement, à l'embarquement et, selon les directives de l'équipage, à bord de l'appareil.

Protocoles de port d'un équipement de protection individuelle pour les employés, notamment un écran facial, un couvre-visage, des gants et une blouse pour l'équipage de cabine, et application d'autres mesures de sécurité favorisant la distanciation physique, dont une procédure d'embarquement révisée et un nouveau programme de service à bord.

Modification de la procédure d'enregistrement dans le but de réduire les interactions personnelles et de favoriser la distanciation physique. Cette mesure comprend la publication des conditions d'entrée imposées par les gouvernements, du questionnaire obligatoire sur l'état de santé ainsi que d'autres renseignements pertinents sur les plateformes de libre-service en ligne et d'enregistrement mobile d'Air Canada de même qu'aux bornes des aéroports. La Société collabore également avec les aéroports à l'établissement de mesures sanitaires et de protection supplémentaires.

Modification temporaire du service à bord, comme la distribution de bouteilles d'eau individuelles au lieu du service de bar et le retrait des oreillers et des couvertures. Le magazine Air Canada enRoute et les autres documents non liés à la sécurité ont été retirés des pochettes des sièges. Air Canada a conclu un partenariat avec une société tierce qui surveille les maladies infectieuses dans le monde entier à l'aide de l'intelligence artificielle et d'autres outils prédictifs et lui fournit en temps réel des renseignements lui conférant la capacité de prendre rapidement des décisions judicieuses.

et les autres documents non liés à la sécurité ont été retirés des pochettes des sièges. Air Canada a conclu un partenariat avec une société tierce qui surveille les maladies infectieuses dans le monde entier à l'aide de l'intelligence artificielle et d'autres outils prédictifs et lui fournit en temps réel des renseignements lui conférant la capacité de prendre rapidement des décisions judicieuses. À l'intention des titulaires de billets qui souhaitent changer leurs réservations, Air Canada a révisé ses politiques de sorte qu'aucuns frais de modification ou d'annulation ne s'appliquent aux réservations existantes ou nouvelles. En outre, les clients dont le vol a été annulé en raison des contrecoups de la COVID-19 peuvent conserver la valeur résiduelle de leur billet pour une période d'au plus 24 mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prises par Air Canada relativement à la pandémie, notamment des renseignements sur ses politiques et sur l'horaire, visitez la page aircanada.com/COVID19-nouvelles.

