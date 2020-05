Vanstar jalonne de nouveaux claims sur le territoire d'Eeyou Istchee à la Baie James et nomme Luc Gervais sur le conseil





MONTRÉAL, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar annonce l'acquisition par jalonnement sur carte de deux blocs miniers distincts d'un total de 88 nouveaux claims, d'une superficie totale de 4,533 hectares, sur le Territoire de D'Eeyou Istchee à la Baie James.

La compagnie a également jalonné 7 autres claims qui s'ajouteront au projet Amanda, situés sur le même territoire. Ce projet regroupe maintenant 145 claims pour une superficie totale de 7,468 hectares.

Blocs Eva et Frida

Les roches sous-jacentes composant les propriétés Eva et Frida ? comprenant respectivement 43 et 45 claims ? font partie du Groupe de Yasinski et sont d'âge Archéen. Les roches sont principalement composées de basaltes et d'andésite et des niveaux sédimentaires de grès, conglomérats et formations de fer.

Les propriétés sont situées à proximité de la faille de Sakami qui est un important métallotecte pour l'or dans la région. En effet, on retrouve plusieurs indices et dépôts aurifères le long de cette faille dont le projet Sakami de Corporation de Métaux Précieux inc. Récemment, cette compagnie a annoncé la découverte d'une intersection de 1,15 gt Au sur 80,1 m sur ce même projet. L'intersection est située au contact entre des laves volcaniques et des sédiments comportant des formations de fer et localisée près de la faille de Sakami.

Le bloc Eva est situé dans cette même unité géologique.

Plusieurs failles de direction NO-SE traverse aussi le bloc Frida. Le potentiel aurifère de ces deux blocs miniers est démontré par la présence d'axes magnétiques qui révèlent la présence de formation de fer ainsi que la présence de failles auxquelles sont associés plusieurs indices aurifères de la région.

La société envisage de débuter différents travaux d'explorations sur ces projets dès que les conditions s'y prêteront et que les interdits seront levés par le gouvernement.

Finalement, la direction de la société aimerait annoncer la nomination de M. Luc Gervais, ingénieur minier, en remplacement de M. Eric Beauchêsne. M. Gervais possède 35 années d'expérience en ingénierie, construction et maintenance dans les secteurs minier et métallurgique. Il a occupé plusieurs postes de direction pour des producteurs métallurgiques ainsi que pour des entrepreneurs et firmes de génie-conseil. Il a dirigé de nombreuses études pour des compagnies minières et a travaillé sur divers projets au Canada tels que la mine Persévérance située à Matagami, Expansion Mont-Wright à Fermont, Expansion des usines de potasse à Colonsay et Esterhazy, Saskatchewan, ainsi que la mise en service et démarrage de la Cimenterie Port Daniel. À l'étranger il a oeuvré à la conception du traitement des gaz d'incinération des composantes électroniques à Micro Metallics, en Californie, conception et implantation d'un Réacteur Noranda à la fonderie de Daye Corp., dans la province de Hubei, en Chine, mise en service et démarrage d'une usine pilote de Lithium à Centenario-Ratones au nord-ouest de l'Argentine. M. Gervais possède un fort sens des affaires, il est ingénieur minier diplômé de l'Université Laval et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

« Nous sommes très heureux de la venue de M. Gervais au sein de notre société. Sa vaste expérience nous aidera à mieux évaluer différents projets avancés qui pourraient nous être soumis dans le futur », de mentionner le CEO de la société, M. Guy Morissette.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la Norme Canadienne 43-101.

