Transcription du message vidéo de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada à la suite de l'écrasement d'un hélicoptère canadien

OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - Il n'y a aucun mot pour vraiment exprimer le chagrin et la douleur qu'occasionne la perte d'un être cher. Aujourd'hui, nous pleurons six membres des Forces armées canadiennes. Ils ont péri dans l'écrasement de leur hélicoptère Cyclone CH-148, mercredi après-midi lors d'un exercice d'entrainement au large des côtes grecques.

Nos plus sincères condoléances à leurs familles et à tous ceux qui sont touchés par ce tragique accident.

Il est d'autant plus tragique, si peu de temps après l'horrible fusillade de la semaine dernière, que c'est la Nouvelle-Écosse et Halifax, leur base opérationnelle, qui doit de nouveau porter ce fardeau.

Aujourd'hui, nous sommes de tout coeur avec les familles éplorées et avec leurs frères et soeurs d'armes, l'équipe du NSCM Fredericton, les membres du 423 et de la 12e Escadre Shearwater et tous les membres des Forces armées canadiennes.

Les hommes et les femmes qui servent en uniforme pour le Canada ne manquent jamais de répondre à l'appel du devoir. Ils le font en ce moment même, ici au pays, dans la lutte contre le virus, et ils le font à l'étranger en renforçant nos alliances et en protégeant nos libertés.

Nous avons une immense dette de gratitude envers eux et leurs familles et j'espère qu'ils trouveront un peu de réconfort en sachant que la nation entière partage leur deuil.

Toutes mes sympathies.

Julie Payette

