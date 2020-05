À l'occasion du 1er mai, les dirigeants des centrales syndicales rencontrent le premier ministre





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans un contexte de crise de la COVID-19 et d'appréhensions reliées au plan de déconfinement annoncé cette semaine que les dirigeants des centrales syndicales ont tenu virtuellement, aujourd'hui, leur rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault, et avec le ministre du Travail, Jean Boulet, à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Pour le président de la FTQ, Daniel Boyer, la nécessaire relance économique du Québec doit plus que jamais s'appuyer sur les principes de la transition juste à l'endroit des travailleuses, des travailleurs et des communautés. Un immense effort de mobilisation est nécessaire pour redonner à l'économie du Québec l'élan dont elle est capable. Pour cela, il faut s'inspirer de l'élan de solidarité des dernières semaines. « Les politiques fiscales et budgétaires devront continuer à soutenir les ménages, les entreprises et l'économie. Clairement, l'austérité ne doit pas être au programme de cette relance. La crise que nous traversons actuellement nous offre l'occasion d'effectuer un virage à

180 degrés et d'adopter une stratégie en matière de développement économique. Cette stratégie doit être réfléchie, planifiée et mise en oeuvre dès maintenant par tous les partenaires de la société québécoise et avec une réelle préoccupation pour les changements climatiques. Cette crise nous donne l'occasion de revoir nos modèles de production et de consommation pour se donner une société plus juste, plus durable, plus verte et plus autonome », déclare le président de la FTQ Daniel Boyer.

Du côté de la CSN, son président, Jacques Létourneau, exhorte le premier ministre à tout mettre en oeuvre pour assurer la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs, et ce, dans tous les milieux de travail. « Nous réitérons cette exigence cruciale au bon déroulement du plan de déconfinement. Alors que nous apprenions cette semaine le décès de deux travailleuses du réseau de la santé, nous rappelons qu'il est de la responsabilité du gouvernement de fournir l'équipement de protection adéquat dans tous les réseaux publics, particulièrement en santé, en éducation et dans les services de garde. Le gouvernement doit également s'assurer, par l'entremise du renforcement des actions de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), que les mesures adéquates soient mises en place par tous les employeurs du Québec. Ceux-ci doivent à tout prix privilégier le dialogue avec les syndicats pour s'assurer de l'efficacité des mesures de protection afin de prévenir la contamination en milieu de travail », de déclarer Jacques Létourneau.

La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, insiste quant à elle sur le caractère essentiel des services publics qui a été mis en lumière par la crise du coronavirus. Elle lance un vibrant plaidoyer mettant en garde le premier ministre Legault en lui enjoignant de ne pas replonger le Québec dans l'austérité. « On sait que la pandémie aura des répercussions majeures sur les finances publiques, mais on a aussi vu les ravages du sous-investissement chronique des dernières années. L'investissement dans les services publics est toujours une solution permettant de faire d'une pierre deux coups : régler des problèmes sociaux et relancer l'économie?! », a lancé la présidente. Par ailleurs, Sonia Ethier interpelle le premier ministre sur la conciliation travail-famille-études qui prendra plus de place que jamais dans les prochains mois. « La flexibilité offerte par les employeurs à leurs employé-es sera cruciale. Le télétravail génère un lot de stress important avec les enfants à la maison. Le gouvernement devra donc s'assurer de protéger les parents et instaurer des mesures favorisant cette nécessaire conciliation famille-travail-études pour les travailleuses et les travailleurs », exprime la présidente de la centrale.

Pour Luc Vachon, président de la CSD, il est important de tenir un dialogue social pour revoir l'avenir du travail. « S'il y a quelque chose que la crise de la Covid-19 nous a démontré, c'est que lorsque l'on assoit tout le monde autour de la table, on trouve rapidement des solutions efficaces, explique-t-il. Après la crise, nous allons devoir continuer à parler de santé et sécurité au travail, de transformations dans l'organisation du travail et de reprise économique. En ce sens, le dépôt du projet de loi sur la réforme de la santé et sécurité au travail va devenir urgent. Il faut que l'ensemble des acteurs concernés continuent d'être présents autour de la table pour réfléchir à l'avenir du travail, et que les syndicats soient perçus et reconnus comme des partenaires faisant partie de la solution. »

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 15:15 et diffusé par :