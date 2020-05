Le député de Viau, M. Frantz Benjamin soutient l'effort en soutien alimentaire aux familles de Saint-Michel





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Conscient des conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur de nombreuses familles de Saint-Michel, M. Frantz Benjamin a fait du soutien à l'alimentation sa grande priorité en remettant plus de 25?000 $ à des organismes de Saint-Michel. «?Cette aide, puisée à même les fonds discrétionnaires, servira sûrement à ce que des dizaines de familles puissent avoir un panier alimentaire de plus ou encore, avoir accès à des fruits et légumes frais?», a déclaré le député de Viau.

Cette contribution versée à des organismes actifs dans la collectivité micheloise se veut une action parmi tant d'autres qui devront être posées afin de permettre aux familles et aux aînés de Saint-Michel de passer à travers cette crise. Parmi les organismes qui reçoivent cet appui : Mon Resto Saint-Michel, le Carrefour populaire de Saint-Michel, Projaide - Projection d'espoir, Centre communautaire La Patience, Par la Grande Porte, Les Jumeleurs et PARI Saint-Michel.

Le Panier Michelois

Au nombre des initiatives soutenues à travers cette contribution, il y a le Panier Michelois, un projet de PARI Saint-Michel en concertation avec Mon Resto Saint-Michel visant à permettre à des Micheloises et des Michelois à mobilité réduite de recevoir une offre gratuite de fruits et légumes et d'autres denrées alimentaires. Ce projet touchera quelque trois cents familles.

«?Je remercie tous les organismes communautaires de Saint-Michel actifs sur le terrain et présents pour mes concitoyens. Notre quartier est au coeur de bien des enjeux, dont la santé publique. Je tiens aussi à souligner les efforts déployés par les organismes de santé publique de notre territoire, les groupes communautaires engagés dans la lutte contre le Coronavirus?», a mentionné Frantz Benjamin.

À titre de député de la circonscription de Viau, mon équipe et moi sommes heureux de pouvoir accompagner plusieurs d'entre vous à travers différentes démarches visant la santé, les programmes et services du gouvernement du Québec. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone : 514 728-2474 ou par courriel : frantz.benjamin.VIAU@assnat.qc.ca

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 14:17 et diffusé par :