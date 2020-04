Déclaration de la gouverneure générale à la suite de l'écrasement de l'hélicoptère canadien





OTTAWA, le 30 avril 2020 /CNW/ - Chaque jour, nos hommes et nos femmes en uniforme servent le pays, ici et à l'étranger. Ils s'entraînent constamment et nous savons que l'entraînement peut parfois être aussi dangereux que la mission elle-même. Nous pleurons la perte d'un membre des Forces armées canadiennes et nous suivons de près les efforts de recherche et de sauvetage qui se poursuivent en Grèce pour retrouver les personnes disparues hier dans l'écrasement de l'hélicoptère CH-148.

Julie Payette

