Risen Energy obtient la certification TMP de TÜV Rheinland





NINGBO, Chine, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Zhou Chicheng, vice-président Produits du marché solaire au sein de TÜV Rheinland et Zhang Yichi, directeur général des modules, ont visité la société Risen Energy le 27 avril en présence de plusieurs autres collègues. Au cours de cette visite, Zhang Yichi a, pour le compte de TÜV Rheinland, accordé à Risen Energy la certification de Laboratoire TMP (essais réalisés dans les locaux du fabriquant) accrédité par TÜV Rheinland. Certains dirigeants de Risen Energy, dont Xie Jian, président, Liu Yafeng, directeur R&D principal du groupe et Hu Yuhui, directeur du service mondial à la clientèle, ont participé à la cérémonie de remise de cette accréditation.

Ces douze derniers mois, TÜV Rheinland a examiné à plusieurs reprises les capacités techniques de Risen Energy dans les domaines des systèmes de gestion, de l'environnement, du personnel et de l'équipement en s'appuyant sur la norme ISO/IEC 17025 relative aux Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ainsi que sur d'autres exigences techniques relatives aux normes d'essai ad hoc. Les résultats ont confirmé que Risen Energy respectait parfaitement les protocoles de gestion de laboratoire externe. Ainsi, la remise de cette certification témoigne de l'excellence de Risen Energy en termes de gestion de laboratoire et d'essais.

Xie Jian, président de Risen Energy, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette certification en tant que laboratoire TMP accrédité par TÜV Rheinland, qui met non seulement en avant les qualifications de notre personnel et de notre équipement à la pointe de l'industrie, de nos installations et de notre environnement, mais qui démontre également notre rigueur en termes d'exigences pour les tests de produits. Nous nous réjouissons de collaborer avec TÜV Rheinland en continuant de promouvoir le développement durable dans le secteur. »

M. Zhou a ajouté : « Cette reconnaissance montre que, outre une solide capacité de production, Risen Energy dispose également de capacités de haut vol en termes de recherche et développement et de qualité, autant d'éléments qui caractérisent les entreprises de fabrication à la tête de l'industrie. Nous nous réjouissons d'améliorer encore les échanges et communications autour de la technologie avec TÜV Rheinland et d'exploiter nos forces mutuelles par le biais de collaborations régulières, tout en encourageant le bon développement de notre industrie. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1160711/Risen_Energy_TUV.jpg

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 11:51 et diffusé par :