La solution Connected Worker de Nagarro efface la distance

- En raison de la crise mondiale de COVID-19, la pression sur les entreprises va croissant, la main-d'oeuvre étant confrontée à de graves restrictions de mobilité

- Il peut s'avérer nécessaire d'améliorer les processus opérationnels pour assurer la continuité des activités tout en veillant à la santé et à la sécurité des personnes

- Pour surmonter les difficultés relatives à la distanciation sociale, la solution Connected Worker de Nagarro permet à l'employé d'obtenir les informations requises et d'être en contact avec des experts grâce à des dispositifs comme le téléphone portable et Smart Glass, renforcés par l'analyse des données et l'intelligence artificielle

MUNICH, Allemagne, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial dans le domaine du génie logiciel et des solutions technologiques, propose la solution Connected Worker (travailleur connecté), conçue pour assurer la continuité des activités des employés tout en préparant le monde d'après.

Connecter les employés aux nouveaux outils et technologies constitue depuis quelque temps un objectif des entreprises, et la situation mondiale actuelle accélère cette tendance. Les entreprises peuvent avoir moins d'employés disponibles, sur le terrain ou à l'usine, pour effectuer diverses tâches. Cette situation risque de perdurer car les restrictions de mobilité sont susceptibles de se maintenir à court terme.

Nagarro a mis en oeuvre la solution Connected Worker pour de nombreux clients de différents secteurs. Cette solution comprenant des dispositifs, des plateformes et des accélérateurs a permis aux travailleurs connectés d'effectuer des tâches de réparation et de maintenance, d'inspection et de qualité, d'assemblage, de logistique et de formation. L'appui d'un expert, qui réclamait auparavant un déplacement, peut être réalisé efficacement par le biais de Smart Glass ou d'un téléphone portable.

L'approche de Nagarro reposant sur l'accélérateur permet de hâter les solutions, complétées par des cadres d'évaluation et de personnalisation requis en fonction des cas d'utilisation commerciale pertinents. Son vaste réseau de partenaires constitue le pilier essentiel sur lequel repose cette solution technologique de pointe.

Michel Dorochevsky, le Directeur de la technologie de Nagarro en Allemagne, a déclaré : « Évidemment, de nombreuses entreprises ont dû faire des compromis durant la première phase de la crise ! Notre approche Connected Worker est une solution puissante aidant les entreprises à se maintenir et à rester productives par-delà la crise. Grâce à notre expérience multisectorielle, nous sommes aux côtés de nos clients, du concept à la mise en oeuvre de la solution Connected Worker en vue de l'intégrer dans les processus de l'entreprise. »

La solution Connected Worker de Nagarro tire parti de son modèle d'installation réactif et des divers outils numériques permettant de collaborer avec les clients. La solution de base peut être améliorée au fur et à mesure grâce à l'intelligence artificielle et à des techniques de pointe d'analyse des données intégrant un grand nombre d'informations à destination des employés et peut être installée dans divers systèmes d'entreprise.

À propos de Nagarro

Nagarro assure aux leaders du secteur et aux concurrents des percées commerciales reposant sur les technologies. Quand nos clients souhaitent donner un coup d'accélérateur et passer à l'action, ils font appel à nous. Aujourd'hui, nous sommes plus de 6 500 experts répartis dans 21 pays. Ensemble, nous formons Nagarro, la division mondiale de services d'Allgeier SE, basée à Munich.

