Teva Canada annonce le lancement d'AJOVY(MC) pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes souffrant de migraine au moins quatre jours par mois





AJOVYMC est le premier et le seul anti-CGRP à posologie trimestrielle ou mensuelle indiqué pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes

AJOVY MC a fait l'objet d'études chez des patients atteints de migraine chronique ou épisodique, et s'est avéré efficace pour réduire de façon significative le nombre moyen de jours de migraine par mois, une réduction de 50 % ou plus ayant même été observée chez certains patients 1-3 .





La migraine est un trouble neurologique répandu, qui touche plus de 760 000 Canadiens et 1 milliard de personnes dans le monde4,5.

MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW/ - Teva Canada, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., a annoncé aujourd'hui que Santé Canada lui avait récemment accordé un avis de conformité pour AJOVYMC (frémanézumab) en solution pour injection sous-cutanée à 225 mg offerte dans une seringue préremplie pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes présentant au moins quatre jours de migraine par mois. AJOVYMC est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie au ligand CGRP (peptide lié au gène de la calcitonine [calcitonin gene-related peptide]) et empêche ce dernier de se fixer à son récepteur. AJOVYMC est le premier et le seul anti-CGRP approuvé au Canada, dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis qui offre une posologie trimestrielle ou mensuelle pour le traitement prophylactique de la migraine.

Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada, a déclaré : « La migraine représente un fardeau considérable pour les Canadiens qui en souffrent et leurs proches, et je suis heureuse de préparer le lancement de ce traitement préventif novateur susceptible d'améliorer la vie d'un grand nombre de personnes. À la suite du lancement d'AJOVYMC au Canada, les patients disposeront d'options de traitement préventif plus nombreuses que jamais, et AJOVYMC pourrait leur offrir une flexibilité accrue pour la prise en charge de leur migraine. Il s'agit d'un lancement important pour Teva, et nous nous réjouissons de pouvoir améliorer la vie de patients partout au pays lorsque le produit sera offert cet été. »

AJOVYMC a été évalué dans le cadre de deux études cliniques pivots de phase III regroupant des patients atteints de migraine invalidante et portant sur l'utilisation du frémanézumab comme traitement prophylactique. Dans ces études, les paramètres d'évaluation de l'efficacité comprenaient la variation par rapport au départ du nombre moyen de jours de migraine par mois et la proportion de patients ayant obtenu une réduction d'au moins 50 % du nombre de jours de migraine. Le profil d'innocuité a également été évalué dans ces études1-3.

À propos de la migraine

La migraine est un trouble neurologique chronique invalidant qui cause un mal de tête si intense que les personnes qui en souffrent ne peuvent souvent plus fonctionner pendant une crise. La migraine diminue la qualité de vie et nuit à la capacité des personnes migraineuses à poursuivre leurs activités quotidiennes6,7. Elle figure parmi les dix principales causes d'incapacité dans le monde et se situe au septième rang des maladies causant le plus grand nombre d'années de vie perdues en raison d'une incapacité8-10. Au Canada, la migraine est plus fréquente chez les femmes et chez les personnes âgées de 30 à 49 ans11. La migraine diminue donc la qualité de vie des patients, leur capacité à travailler et leur productivité générale alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Même si des traitements ponctuels sont utilisés pour enrayer les crises de migraine après leur apparition, ceux-ci ne les préviennent pas. Les traitements novateurs comme AJOVYMC sont spécifiquement conçus pour prévenir l'apparition des migraines.

Selon la Dre Élizabeth Leroux, fondatrice des sites Web Migraine Québec et Migraine Canada, et présidente de la Canadian Headache Society, « la migraine est sous-diagnostiquée et traitée de façon insatisfaisante, et ce, en partie en raison du nombre limité de traitements préventifs offerts. Avec le lancement d'AJOVYMC, les patients disposeront de plus d'options que jamais. Or, plus le nombre de traitements proposés est élevé, plus grande est la sensibilisation, ce qui signifie que nous pourrions enfin mettre fin à la stigmatisation et à la souffrance liées à la migraine. C'est une période formidable pour travailler dans ce domaine, et je suis ravie de faire partie de ce moment révolutionnaire ».

Programme de soutien aux patients Teva Support SolutionsMD pour AJOVYMC

Les patients traités par AJOVYMC et leurs prescripteurs bénéficieront du soutien offert par le programme Teva Support SolutionsMD. Mis au point en collaboration avec des experts canadiens dans le domaine de la migraine, ce programme offrira des services tels que la formation sur la technique d'injection, les vérifications concernant la couverture d'assurance et de l'aide pour remplir les documents administratifs.

À propos d'AJOVYMC

AJOVYMC (frémanézumab) est indiqué dans le traitement prophylactique de la migraine chez les adultes présentant au moins quatre jours de migraine par mois. AJOVYMC est offert en seringue préremplie à dose injectable unique de 225 mg/1,5 mL, en deux posologies : 225 mg une fois par mois (posologie mensuelle) en une injection sous-cutanée, ou 675 mg tous les trois mois (posologie trimestrielle) en trois injections sous-cutanées. AJOVYMC est destiné à l'auto-injection, après la formation du patient ou de son aidant sur la technique d'injection.

Vivre des jours meilleurs

Chez Teva, nous avons à coeur le bien-être des patients, des aidants et des communautés qui comptent sur nous. Nous venons en aide à 200 millions de personnes tous les jours, avec la promesse de les aider à améliorer la prise en charge de leur état de santé. Grâce à notre position de chef de file mondial dans le domaine des médicaments d'origine et génériques et à nos solutions novatrices destinées à nos partenaires de soins de santé, nous offrons une perspective unique sur la santé, autant ici, au Canada, qu'ailleurs dans le monde.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions de soins de santé abordables aux Canadiens depuis plus de 50 ans. La confiance qu'elle suscite s'est établie une ordonnance à la fois, si bien que maintenant, plus de 220?00012 ordonnances sont exécutées chaque jour pour ses produits. Teva Canada, auparavant connue sous le nom de Novopharm Limitée, se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d'origine possède une gamme de produits innovants dans plusieurs classes thérapeutiques. Teva Canada compte plus de 900 employés, a généré des ventes de près de 1,3 milliard de dollars12 en 2019 et commercialise plus de 385 produits offerts sous forme de 1 000 unités de gestion des stocks (UGS)12 au Canada. Elle est une fière filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.tevacanada.com/fr/canada/.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) met au point et fabrique des médicaments en vue d'améliorer la vie des gens depuis plus d'un siècle. Elle est un chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et spécialisés, avec une gamme de produits regroupant plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent un médicament de Teva tous les jours, grâce à l'une des chaînes d'approvisionnement les plus grandes et les plus complexes de l'industrie pharmaceutique. En plus d'avoir une présence établie dans le domaine des médicaments génériques, Teva mène d'importantes activités novatrices de recherche et d'exploitation pour soutenir la croissance de sa gamme de médicaments spécialisés et de produits biopharmaceutiques. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

