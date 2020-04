Lachance Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ acquièrent le 16, Place du commerce, à L'Île-des-Soeurs





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lachance Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont conclu un partenariat et ont conjointement acquis, à parts égales, le terrain et le bâtiment du 16, Place du commerce, à L'Île-des-Soeurs, situé aux abords de la future station du REM.

« Je suis très heureux de ce partenariat et de cette acquisition qui consolident nos actifs dans la partie nord de L'Île-des-Soeurs et faciliteront la mise en oeuvre d'un projet intégré de développement dans le secteur », a déclaré M. Claude Lachance, président de Lachance Immobilier. Pour sa part, M. Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ a ajouté : « Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'un nouveau partenaire avec qui nous contribuerons au développement de la métropole. L'annonce d'aujourd'hui constitue un premier jalon en vue de la conception d'un projet axé sur le transport collectif. »

À propos de Lachance Immobilier

Lachance Immobilier, sous la direction de Claude Lachance, est une société de gestion privée spécialisée, depuis 1983, dans la conception et le développement de projets d'habitations urbaines de qualité dans la région métropolitaine.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2019, il comptait 56 projets en développement d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, 74 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pi2 de terrain et il avait investi 90 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable Québec - Canada.

