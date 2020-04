Jazz Aviation et Air Canada Cargo seront les premiers à mettre en ligne un Dash 8-400 converti grâce à l'ensemble simplifié de transformation en avion-cargo, développé par De Havilland Canada





L'appareil pourra recevoir en tout 8 165 kg (18 000 lb) de fret sur le pont principal et en soute.

Il transportera des fournitures essentielles aux collectivités canadiennes en région.

HALIFAX et MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») et sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») ont annoncé aujourd'hui que Jazz et Air Canada, par l'entremise d'Air Canada Cargo, sa division Fret, commenceront à exploiter un Dash 8-400 converti grâce à l'ensemble simplifié de transformation en avion-cargo, développé par De Havilland Canada et récemment approuvé, afin de desservir les marchés court- et moyen-courrier, sous la marque Air Canada Express. Cet appareil reconfiguré pourra transporter en tout 8 165 kg (18 000 lb) de fret sur le pont principal et en soute.

« L'ensemble simplifié de transformation du Dash 8-400 en avion-cargo de De Havilland Canada nous permettra de redéployer cet appareil et d'ainsi contribuer à la lutte collective contre la COVID-19 en soutenant Air Canada, notre client, dans la livraison de fret essentiel », a déclaré Randolph deGooyer, président, Jazz Aviation S.E.C.

« Cet appareil nous permettra d'offrir une capacité d'emport de fret cruciale sur les lignes court- et moyen-courrier qui ont été touchées par la réduction des vols de passagers, a ajouté Tim Strauss, vice-président - Fret, d'Air Canada. La cabine convertie, qui peut recevoir 32 m³ (1 150 pi³) de fret, est idéale pour le chargement de marchandises en vrac comme des fournitures médicales, de l'équipement de protection individuelle et d'autres articles nécessaires pour soutenir la lutte actuelle contre la pandémie de COVID-19. »

En vertu d'une entente avec De Havilland Canada, Jazz a commandé un bulletin de service et un ensemble de conversion applicables au premier des 13 appareils Dash 8-400 sélectionnés. De Havilland Canada sera le fournisseur exclusif de tous les futurs ensembles simplifiés de transformation du Dash 8-400 en avion-cargo destinés au parc aérien de Jazz.

Pour faciliter les vols tout-cargo, Air Canada Cargo a formé cinq équipes commerciales spécialisées chacune dans un segment et axées sur les besoins précis de clients des différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Les expéditeurs intéressés par les services d'Air Canada Cargo peuvent envoyer leur demande à l'adresse spéciale pour le tout-cargo dont la boîte de réception est surveillée jour et nuit : avion-cargo@aircanada.ca.

Pour tout autre renseignement, visitez le site https://www.aircanada.com/cargo/fr/.

À propos de Chorus et de Jazz Aviation

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan, d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités selon les plus hautes normes de sécurité depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols contractuels, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Transporteur aérien régional le plus important au Canada, Jazz a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et par son service à la clientèle exceptionnel; elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Exploitant des vols sous la marque Air Canada Express, Jazz assure plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

À propos d'Air Canada et d'Air Canada Cargo

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Afin d'assurer des vols tout-cargo, Air Canada, par l'entremise de sa division Fret, utilise des appareils de son parc principal qui, autrement, resteraient au sol. Ces vols ne transportent aucun passager, mais acheminent plutôt, dans leurs soutes à bagages, des expéditions urgentes, notamment des fournitures médicales et des marchandises à l'appui de l'économie mondiale. Air Canada a reconfiguré les cabines passagers de trois de ses 777-300ER de Boeing pour en accroître la capacité d'emport de fret, et ainsi doubler cette dernière.

Air Canada Cargo, la division Fret d'Air Canada, offre ses services de transport de marchandises à destination de plus de 450 villes dans le monde. Elle dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Chicago, Londres et Francfort, gage d'un acheminement rapide des envois.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :