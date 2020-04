Tan Mujiang ouvre un autre magasin phare à l'étranger, au Japon





TOKYO, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 23 avril, le magasin phare de Tan Mujiang au Japon a ouvert à l'adresse Flagship Store 1-2KAI, KICHIJIYOUJIGOTOUBIRU, 1-1-1 HONCHIYOU, KICHIJIYOUJI, MUSASHINOSHI, Japon. La société compte désormais sept magasins phares situés aux États-Unis, à Singapour, au Canada, en Malaisie, en Allemagne et au Japon.

Tan Mujiang est la seule société cotée dans l'industrie des peignes en bois. Elle a créé plus de 40 processus visant à améliorer ses produits artisanaux chinois, lesquels sont fabriqués avec des matériaux naturels et se caractérisent par de belles formes, des lignes douces, des textures délicates et des couleurs chatoyantes. Ces objets artisanaux allient parfaitement la culture traditionnelle et la mode moderne. Depuis décembre 2013, Tan Mujiang a acquis plus de 80 brevets et a fourni ses produits à plus de 1 200 magasins dans toute la Chine continentale, à trois boutiques à Hong Kong et une à Taïwan. La marque a pour objectif de se populariser en exploitant ses propres magasins franchisés dans le monde entier, pour offrir aux personnes les meilleurs peignes et brosses en bois faits à la main.

Tan Mujiang a mis en oeuvre un modèle national de franchise générale. Elle espère croître en trouvant davantage de franchisés. Tan Mujiang donne une grande marge de manoeuvre permettant un développement autonome et apporte un soutien complet, qui englobe des études de marché, le choix de l'emplacement, des conseils pour la préparation de l'ouverture, la formation du personnel, la décoration de la boutique, la démonstration marketing et le service après-vente. Tout ceci vise à garantir l'ouverture prévue du magasin, ainsi que le fonctionnement normal et la rentabilité de celui-ci.

