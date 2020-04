OLLY débarque au Québec





Marque de vitamines et de suppléments, les jujubes de qualité supérieure OLLY débarquent au Québec et seront disponibles chez Provigo, Metro, IGA, Pharmaprix, Walmart et Amazon à partir de mai 2020.

MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW/ - OLLY propose une collection complète de jujubes élaborés de façon experte avec des ingrédients de qualité supérieure. Disponible aux États-Unis depuis déjà quelques années, OLLY offre des suppléments naturellement savoureux et délicieusement colorés qui sont tout aussi efficaces qu'amusants.

« Depuis 2014, OLLY a pour mission de rendre la nutrition à la fois simple et délicieuse », a déclaré Eric Ryan, cofondateur d'OLLY. « Nous croyons qu'une bonne santé est le fondement du bonheur et nous sommes ravis d'accueillir les Québécois dans la famille OLLY. »

Chaque produit OLLY est sans gluten et conçu à partir des dernières recherches cliniques sur les ingrédients nutritionnels. Ces produits vous donneront un coup de pouce bien-être en une seule dose :

OLLY SOMMEIL - Un complexe de mélatonine, de L-théanine et de botaniques, élaboré par des experts. Aide à réduire le temps nécessaire pour s'endormir chez les personnes souffrant d'un trouble du sommeil.

- Un complexe de mélatonine, de L-théanine et de botaniques, élaboré par des experts. Aide à réduire le temps nécessaire pour s'endormir chez les personnes souffrant d'un trouble du sommeil. OLLY BEAUTÉ INDÉNIABLE - Un complexe de biotine, de kératine et de vitamine C et E, élaboré par des experts. Aide à maintenir les cheveux, la peau et les ongles en santé et à combattre les dommages causés aux cellules par les radicaux libres.

- Un complexe de biotine, de kératine et de vitamine C et E, élaboré par des experts. Aide à maintenir les cheveux, la peau et les ongles en santé et à combattre les dommages causés aux cellules par les radicaux libres. OLLY PROBIOTIQUE - Un complexe de probiotiques élaboré par des experts qui contribue à favoriser une flore intestinale en santé. Comportant des Bacillus Subtilis et Bacillus Coagulans, ces probiotiques aident à réduire la constipation ou la diarrhée occasionnelles et aident à soutenir la santé intestinale globale.

- Un complexe de probiotiques élaboré par des experts qui contribue à favoriser une flore intestinale en santé. Comportant des Bacillus Subtilis et Bacillus Coagulans, ces probiotiques aident à réduire la constipation ou la diarrhée occasionnelles et aident à soutenir la santé intestinale globale. OLLY MOINS DE STRESS - Un complexe de GABA, de L-théanine et de citronnelle, élaboré par des experts. Le GABA stimule les ondes cérébrales alpha, les mêmes que celles générées pendant la méditation et le yoga, qui favorisent temporairement la relaxation.

- Un complexe de GABA, de L-théanine et de citronnelle, élaboré par des experts. Le GABA stimule les ondes cérébrales alpha, les mêmes que celles générées pendant la méditation et le yoga, qui favorisent temporairement la relaxation. OLLY ÉNERGIE QUOTIDIENNE - Un complexe de vitamine B12, de CoQ10 et de baies de goji, élaboré par des experts. La vitamine B12 est un facteur de maintien d'une bonne santé. Le goji et la coenzyme Q10 sont des sources d'antioxydants qui aident à se protéger contre les radicaux libres. 100% sans caféine.

- Un complexe de vitamine B12, de CoQ10 et de baies de goji, élaboré par des experts. La vitamine B12 est un facteur de maintien d'une bonne santé. Le goji et la coenzyme Q10 sont des sources d'antioxydants qui aident à se protéger contre les radicaux libres. 100% sans caféine. MULTI POUR FEMMES - Les vitamines B6 et B12 favorisent le métabolisme énergétique. La vitamine D aide à construire des os et des dents solides et à maintenir la fonction immunitaire. La vitamine E est un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. La biotine aide à maintenir la peau, les cheveux et les ongles en santé.

- Les vitamines B6 et B12 favorisent le métabolisme énergétique. La vitamine D aide à construire des os et des dents solides et à maintenir la fonction immunitaire. La vitamine E est un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. La biotine aide à maintenir la peau, les cheveux et les ongles en santé. MULTI POUR HOMMES - La vitamine C, la vitamine E et le lycopène sont des antioxydants qui aident à lutter contre les dommages causés aux cellules par les radicaux libres. La vitamine A et la vitamine D aident à maintenir la fonction immunitaire. La vitamine B6 et le zinc favorisent le métabolisme énergétique.

- La vitamine C, la vitamine E et le lycopène sont des antioxydants qui aident à lutter contre les dommages causés aux cellules par les radicaux libres. La vitamine A et la vitamine D aident à maintenir la fonction immunitaire. La vitamine B6 et le zinc favorisent le métabolisme énergétique. PRÉNATAL - Un mélange de vitamines et de minéraux pour maman et bébé afin de favoriser une bonne santé. Contient de l'acide folique pour aider à soutenir le développement normal du cerveau et de la moelle épinière du foetus au début de sa vie. Aide à maintenir un métabolisme normal du fer.

- Un mélange de vitamines et de minéraux pour maman et bébé afin de favoriser une bonne santé. Contient de l'acide folique pour aider à soutenir le développement normal du cerveau et de la moelle épinière du foetus au début de sa vie. Aide à maintenir un métabolisme normal du fer. ENFANTS + OMÉGA-3 - Un supplément de multivitamines et de minéraux, formulé pour favoriser une bonne santé ainsi qu'une croissance et un développement normaux chez les enfants. Apporte un soutien à la fonction immunitaire, à la santé des os et au métabolisme énergétique.

« Nous sommes ravis d'accueillir OLLY dans notre portefeuille de marques », a déclaré Ling Chung, responsable de marque chez Unilever Canada. « Prendre des vitamines et des suppléments ne devrait pas être une corvée. OLLY rend la nutrition délicieusement facile en proposant des suppléments au goût délicieux et en communiquant les bienfaits de manière compréhensible pour les consommateurs. Pourquoi mentionner la mélatonine quand on veut parler de sommeil? »

En avril 2019, Unilever a acquis OLLY. OLLY continuera à être basé à San Francisco et sera géré par Gary Wade et Gina Giroff de Unilever, qui continueront à superviser la croissance dans le marché canadien, en explorant d'autres opportunités dans le domaine de la santé et du bien-être. Ensemble, Unilever et OLLY ont un plan de croissance ambitieux pour améliorer le marché des vitamines sous forme de jujubes de qualité supérieure grâce à une distribution élargie et à des extensions de gamme.

Pour plus d'informations sur Unilever Canada et ses marques, visitez : www.unilever.ca.

À propos de Unilever Canada



Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissements, avec des ventes dans plus de 190 pays et rejoignant 2,5 milliards de consommateurs par jour. Au Canada, le portefeuille comprend des marques emblématiques telles qu'Axe®, Ben & Jerry's®, Breyers®, Degree®, Dove® produits de soins personnels, Hellmann's®, Klondike®, Knorr®, Lipton®, Love Beauty and Planet®, Magnum®, Nexxus®, Popsicle®, Q-Tips®, Seventh Generation®, Simple®, St. Ives®, TRESemmé® et Vaseline®. Tous les noms de marque précédents sont détenus ou utilisés sous licence par Unilever Canada Inc.

À propos de Unilever États-Unis, Inc.



Aux États-Unis, le portefeuille comprend des marques telles qu'Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Q-tips, Seventh Generation, Simple, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TIGI, TONI & GUY, TRESemmé et Vaseline.

Tous les noms de marque précédents sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe Unilever. Unilever emploie environ 8 000 personnes aux États-Unis - générant plus de 9 milliards de dollars de ventes en 2016.



Le plan Unilever pour un mode de vie durable soutient la stratégie de l'entreprise et s'engage à:

Aider plus d'un milliard de personnes à agir pour améliorer leur santé et leur bien-être d'ici 2020.

Réduire de moitié l'impact environnemental de nos produits d'ici 2030.

Améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes d'ici 2020.

L'USLP crée de la valeur en stimulant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. À l'échelle mondiale, les marques de produits durables de l'entreprise ont progressé de 69% plus rapidement que le reste de l'entreprise et ont réalisé 75% de la croissance globale d'Unilever en 2018.

À propos de OLLY #bienêtreintérieur



OLLY est un fabricant de produits de nutrition et de bien-être haut de gamme. La mission de l'entreprise est d'inspirer à prendre des habitudes saines tout au long de la vie en apportant simplicité, inspiration et délice au monde des multivitamines et des suppléments.

OLLYnutrition.ca

Instagram: @OLLYCanada

Facebook: OLLYNutritionCA

SOURCE OLLY

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 05:59 et diffusé par :