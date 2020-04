Securitas Canada Ltée est à la recherche de milliers d'agents de sécurité à travers le Canada durant la pandémie de COVID-19





Embauchons du personnel de sécurité permanent et temporaire pour répondre aux besoins « importants et immédiats »

TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - Securitas Canada Ltée a annoncé qu'elle recrutait activement un nombre important d'agents de sécurité dans plusieurs endroits partout au Canada. Ces embauches concernent des postes d'agents de sécurité permanents et temporaires, à temps plein et à temps partiel.

« La sécurité est une industrie essentielle », a déclaré John Campbell, président de Securitas Canada Ltée. « Nous sommes confrontés aujourd'hui, à la crise Covid-19, une situation qui est sans précédent. Securitas s'est engagée à venir en aide à ses clients, actuels et nouveaux, et à maintenir la sécurité de leur personnel et de leurs biens. »

« Nos clients demandent notre aide de plus en plus fréquemment pour que nous soutenions leurs propres efforts de gestion des urgences, comme la surveillance d'hôpitaux, d'établissements de santé, de cliniques et d'épiceries. Ces organismes ont besoin de l'assistance des services de premier secours de nos agents de sécurité. Pour des raisons de sécurité publique, la nation a besoin du soutien du secteur des services de sécurité. Nos agents de sécurité sont en première ligne pour assurer la sécurité de nos clients et de nos communautés. »

Le président, John Campbell, déclare que même si les besoins en main-d'oeuvre de l'entreprise varient dans tout le pays, les besoins en agents dans les villes de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont « importants et immédiats ». Nous encourageons les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont temporairement sans travail, à envisager de postuler pour une opportunité de carrière temporaire ou permanente chez nous dans les provinces répertoriées », a déclaré M. Campbell.

Tous les postes de Securitas nécessitent une vérification d'antécédents et d'un permis d'agent de sécurité. Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne à l'adresse www.securitasjobs.ca.

