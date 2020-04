De nouveaux partenaires se joignent à BienCanadiens(MC) afin de favoriser la santé mentale des Canadiens durant la pandémie de COVID-19





Vingt-cinq nouvelles organisations aident à soutenir et à promouvoir BienCanadiensMC, une plateforme de ressources numériques gratuite afin de contribuer au mieux?être mental des Canadiens

TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - Vingt-cinq nouvelles organisations se sont jointes à titre de partenaires pour appuyer BienCanadiensMC, une collection de ressources numériques gratuites visant à favoriser la santé mentale de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19. Grâce à la collaboration croissante des organisations, BienCanadiensMC aide à surmonter les défis que pose la COVID-19 grâce à une riche base de données.

Les nouvelles sociétés partenaires sont Lumino Santé par la Sun Life, CGI, The Globe and Mail, BMO Groupe financier, RBC, Hydro One, Corus Entertainment, Pfizer, IAMGOLD, Purolator, Baylis Medical, Hyundai Canada, la Human Resources Professionals Association, la Chambre de commerce du Canada, Café Starbucks, Ontario Power Generation, la Banque CIBC, Deloitte, Rogers Communications, Sobeys, SSQ Assurance et le Comité olympique canadien. Parmi les nouveaux organismes communautaires partenaires, mentionnons Revivre, la Fondation Jeunes en Tête et Humane Canada.

« Nous sommes impressionnés de voir que des organisations oeuvrant dans de nombreux secteurs reconnaissent l'importance de la santé mentale des Canadiens et joignent leurs forces afin de leur offrir du soutien en cette période d'incertitude, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction, Morneau Shepell. Les chefs d'entreprise canadiens sont déterminés à offrir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour relever les défis découlant de la COVID-19. Nous sommes fiers de participer à cette importante initiative et nous comptons bien continuer à étendre le réseau en trouvant d'autres partenaires aux vues similaires. »

BienCanadiensMC a été lancée le 6 avril 2020 et est le fruit de la collaboration des sociétés partenaires Canada Vie, la Sun Life, Bell Canada/Bell Cause pour la cause et Morneau Shepell, et des partenaires des secteurs communautaire et public WE, Jack.org, L'Institut des Familles Solides, EHN Canada et la Commission de la santé mentale du Canada. BienCanadiensMC est un point de contact unique où on peut trouver de l'information sur la santé mentale et des ressources gratuites dans la collectivité.

Pour accéder au programme, visitez le site biencanadiens.ca, ou téléchargez l'application dans l'App Store d'Apple et dans la boutique Google Play.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

