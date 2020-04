ALK annonce que Santé Canada approuve les comprimés SLIT (Sublingual Allergy Immunotherapy) ITULATEKtm pour traiter les allergies au pollen d'arbres





-- Plus de 20 pour cent des Canadiens atteints d'allergies sont incommodés par le pollen d'arbres¹ -

-- Grâce à cette approbation, ALK offre désormais quatre options de comprimés SLIT au Canada, traitant des formes d'allergies dont la prévalence est parmi les plus importantes --

MISSISSAUGA, Ontario, 20 avril 2020 /CNW/ - ALK, une société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche qui se concentre sur la prévention, le diagnostic et le traitement des allergies, annonce aujourd'hui que Santé Canada a approuvé le comprimé sublingual ITULATEKtm (extrait d'allergène normalisé de bouleau blanc [betula verrucosa]) à prendre une fois par jour pour le traitement des allergies au pollen d'arbres.

ITULATEK, le quatrième comprimé d'immunothérapie allergénique sublinguale (SLIT) à prise unique quotidienne fabriqué par ALK et offert au Canada, est indiqué pour le traitement de rhinite allergique saisonnière modérée ou grave, avec ou sans conjonctivite, causée par le pollen du bouleau, de l'aulne ou du noisetier chez les adultes âgés de 18 à 65 ans ayant des antécédents cliniques de rhinite allergique malgré l'utilisation de médicaments destinés à soulager les symptômes, et ayant obtenu un résultat positif au test de sensibilisation au pollen d'au moins l'un des arbres suivants : le bouleau, l'aulne ou le noisetier (piqûre cutanée ou IgE précis). Tout traitement à base d'ITULATEKtm doit être prescrit et entrepris en clinique par un médecin ayant une formation et une expérience adéquates en matière de traitement d'affections allergiques respiratoires.

« Nous sommes déterminés à explorer des traitements innovants pour améliorer la vie des personnes qui souffrent des formes d'allergies les plus courantes et qui peuvent bénéficier d'une solution plus pratique sur le long terme », déclare Jorge Alderete, président d'ALK, Inc. « L'approbation d'ITULATEK se veut une option importante pour de nombreux patients au Canada qui sont allergiques au pollen d'arbres. Par ailleurs, elle vient compléter notre portefeuille existant de comprimés SLIT, qui traitent les allergies aux acariens de la poussière domestique, aux graminées et à l'herbe à poux. »

L'approbation se fonde en partie sur des données d'un essai pivot de phase III qui évalue l'efficacité et l'innocuité d'ITULATEK chez les adultes et les adolescents atteints de rhinite ou de conjonctivite allergiques causées par le pollen de bouleau. L'essai multicentrique, contre placebo, à double insu et à répartition aléatoire a été mené auprès de 634 patients âgés de 12 à 65 ans provenant de huit pays européens. Le principal paramètre d'évaluation de l'essai est le résultat quotidien total combiné, c'est-à-dire la somme du résultat allergénique symptomatique et de l'utilisation de médicaments soulageant les symptômes, mesuré lors de la saison où le bouleau libère son pollen.

Lors de l'essai, le traitement avec ITULATEK a réduit le résultat total combiné de 39,6 pour cent en comparaison au placebo. Sur le plan statistique, les résultats obtenus sont très significatifs (p<0,0001). L'efficacité est similaire lorsque les données sont analysées pour l'ensemble de la saison pollinique des arbres (incluant la saison pollinique de l'aulne et du noisetier). L'essai a également démontré que le traitement est bien toléré par les patients, aucune manifestation indésirable inattendue ou nouvelle n'ayant été rapportée en comparaison aux essais cliniques antérieurs avec comprimés SLIT.2

Les résultats complets de l'essai ont été publiés dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology en mars 2019; ils se trouvent ici.

« Les allergènes atmosphériques comme le pollen touchent plus de 20 pour cent des Canadiens, causant rhinite allergique1, conjonctivite allergique et asthme allergique », déclare le Dr Paul Keith, professeur adjoint de médecine du Département d'allergie et d'immunologie clinique de l'Université McMaster de Hamilton, en Ontario. « De nombreux patients ne sont pas en mesure d'apaiser adéquatement les symptômes à l'aide du traitement qu'ils utilisent actuellement. Les options d'immunothérapie sublinguale comme ITULATEK assurent un soulagement à long terme en s'attaquant à la cause sous-jacente de la réaction allergique par une administration pratique à domicile après une première visite chez l'allergologue. »

« Environ un Canadien sur cinq est allergique spécifiquement au pollen d'arbres »2, soutient le Dr Rémi Gagnon, président de l'Association d'allergie et d'immunologie du Québec. « Bon nombre de patients demeurent incommodés même s'ils utilisent un traitement courant pour soulager les symptômes. L'immunothérapie est utile et efficace pour la désensibilisation. ITULATEK est une option d'immunothérapie sublinguale pouvant procurer un soulagement à long terme grâce à une administration pratique à domicile après une première visite chez l'allergologue. »

À propos des comprimés d'immunothérapie allergénique sublinguale (SLIT)

L'immunothérapie allergénique (AIT) traite la cause sous-jacente des allergies attribuables à l'environnement grâce au système immunitaire du patient. De faibles quantités d'allergènes sont introduites dans l'organisme afin que le système immunitaire apprenne graduellement à les tolérer. Les comprimés SLIT sont des médicaments d'ordonnance à dosage variable pris quotidiennement. L'immunothérapie sous-cutanée (SCIT), qui prend aussi la forme d'injections antiallergiques, est une autre forme d'immunothérapie allergénique administrée en clinique.

Renseignements importants sur l'innocuité d'ITULATEKtm

Tout traitement à base d'ITULATEK tm doit être prescrit et entrepris en clinique par un médecin ayant une formation et une expérience adéquates en matière de traitement d'affections allergiques respiratoires.

doit être prescrit et entrepris en clinique par un médecin ayant une formation et une expérience adéquates en matière de traitement d'affections allergiques respiratoires. Des réactions allergiques systémiques, y compris des réactions allergiques locales graves, sont des risques connus chez les patients faisant l'objet d'immunothérapie allergénique pouvant exiger l'administration d'urgence d'épinéphrine, d'antihistaminique, de bronchodilatateur ou de corticostéroïde général (consultez la section 8 -- WARNINGS AND PRECAUTIONS [MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS] / Immune [système immunitaire]).

Le premier comprimé d'ITULATEKTM doit être pris au cabinet du médecin sous surveillance médicale. L'état du patient doit faire l'objet d'un suivi durant au moins 30 minutes.

À propos d'ALK

ALK est une société pharmaceutique mondiale qui se spécialise dans le traitement des allergies. Elle commercialise des traitements d'immunothérapie allergénique et d'autres produits et services destinés aux allergologues et aux personnes atteintes d'allergies. Ayant son siège social à Hørsholm, au Danemark, ALK emploie environ 2 400 personnes dans le monde. La société est cotée à la Bourse Nasdaq de Copenhague. Vous trouverez plus d'information à l'adresse www.alk.net.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

ALK :

Relations avec les investisseurs : Per Plotnikof, tél. +45 4574 7527, cellulaire +45 2261 2525

Médias : Stuart Loesch, tél. +1 908 842 8363, cellulaire +1 267 753 5838

1 Keith, P.K.; Desrosiers, M.; Laister, T.; Schellenberg, R.R.; Waserman, S. The burden of allergic rhinitis (AR) in Canada: Perspectives of physicians and patients. Allergy Asthma Clin. Immunol. 2012, 8, 7.

2 Biedermann, Tilo et coll. La famille de comprimés SLIT de qualité normalisée (SQ) est très efficace et bien tolérée : Les résultats proviennent d'un essai de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contre placebo. Journal of Allergy and Clinical Immunology, volume 143, édition 3, 1058 - 1066.e6. Cette documentation se trouve à l'adresse https://www.jacionline.org/action/showCitFormats?pii=S0091-6749%2819%2930018-1&doi=10.1016%2Fj.jaci.2018.12.1001. Consultation : 14 avril 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157372/ALK_Logo.jpg

SOURCE ALK, INC.

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 10:57 et diffusé par :