Gestion d'actifs Picton Mahoney figure au 15e rang du palmarès des meilleurs lieux de travail au Canada pour 2020





/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») a été nommée parmi les Meilleurs lieux de travail de moins de 100 employés au Canada pour cette année après un examen approfondi et indépendant mené par l'Institut Great Place to Work®. Cette certification repose sur les commentaires recueillis directement auprès de ses employés dans le cadre d'un vaste sondage anonyme portant sur leur environnement de travail ainsi que sur un Culture Brief, qui décrit l'engagement de l'entreprise à offrir une expérience de carrière enrichissante à ses employés. Cette liste figurera avec des articles connexes dans un rapport spécial national qui sera publié dans l'édition du vendredi 17 avril du Globe and Mail.

Une excellente culture organisationnelle est essentielle au succès de Picton Mahoney. Appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de placements du type « boutique » dotée d'une équipe engagée, autonome et chevronnée. Les valeurs de Picton Mahoney guident l'expérience des employés et contribuent à sa culture, ce qui favorise des relations solides et franches.

« En plus de figurer au palmarès des Employeurs de choix au Canada, Picton Mahoney est aujourd'hui reconnue parmi les Meilleurs lieux de travail au pays, explique David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, Picton Mahoney. Cette désignation prestigieuse est le reflet direct de l'engagement de nos employés et de leur détermination à incarner nos valeurs et à créer une culture organisationnelle unique que nous célébrons tous. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada, déclare Celeste Warren, chef des Ressources humaines, Picton Mahoney. Nous favorisons un environnement axé sur l'épanouissement et le perfectionnement et nous offrons à nos employés des possibilités de carrière exceptionnelles, y compris la capacité d'avoir un impact positif sur l'économie en contribuant à notre philosophie, qui consiste à aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude. Nous accordons aussi une attention particulière à la santé et au mieux-être de nos employés et nous comprenons l'importance de leur offrir des conditions flexibles et un juste équilibre vie personnelle-travail. »

La liste des Meilleurs lieux de travail au Canada de 2020 est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Le processus de sélection repose sur deux critères : les deux tiers du pointage total proviennent des résultats de sondages effectués auprès des employés et le reste découle d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Il est ainsi possible d'obtenir une image fidèle d'entreprise du point de vue des employés et de brosser un portrait global de la culture organisationnelle. Ensemble, ces étapes fournissent des données importantes concernant les cinq composantes de l'établissement d'un climat de confiance chez Picton Mahoney : crédibilité, respect, équité, intégrité et camaraderie. Cette année, 400 organisations ont présenté leur candidature et plus de 80 000 employés ont répondu au sondage sur les Meilleurs lieux de travail au Canada, représentant ainsi plus de 300 000 employés canadiens.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l'Institut à l'adresse bestworkplaces@greatplacetowork.ca ou visitez le site www.greatplacetowork.ca.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale lorsqu'il s'agit de bâtir, de soutenir et de reconnaître les cultures d'entreprise reposant sur un niveau de confiance élevé et un haut niveau de performance. Cette entreprise de recherche et de consultation d'envergure mondiale a pour mission de bâtir une meilleure société en aidant les entreprises à transformer leur milieu de travail. Great Place to Work® propose les critères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les cultures d'entreprise exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes des Meilleurs lieux de travail selon des critères autant sectoriels que démographiques. Ces palmarès s'inscrivent dans le cadre de la plus grande étude annuelle sur les lieux de travail au monde, qui mène à la création d'une série de listes dans plus de 50 pays, notamment l'étude phare des 100 meilleures entreprises publiée tous les ans dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, ce sondage représente la voix de 11 millions d'employés constituant le principal critère de sélection des gagnants. L'opinion favorable de vos employés est la seule façon de figurer à ce palmarès.

www.greatplacetowork.ca

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qu'elle a perfectionnée au fil des ans, pendant divers cycles de marché et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de portefeuilles du type « boutique » qui gère un actif supérieur à 6,5 milliards de dollars (au 31 mars 2020). Pionnière des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

SOURCE Picton Mahoney Asset Management

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :