Une étude de validation analytique à long terme confirme que BluePrint est un test de profilage génomique fiable pour les patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce

IRVINE, Californie et AMSTERDAM, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Agendia®, Inc., un leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui que Translational Cancer a publié les caractéristiques de performance analytique à long terme du test de sous-typage moléculaire à 80 gènes BluePrint®.

Le cancer du sein est une maladie hétérogène avec des populations distinctes de patientes présentant des résultats cliniques différents. Traditionnellement, ces groupes de patientes ont été identifiés par leurs statuts de récepteur d'oestrogènes (ER), de récepteur de progestérone (PR) et de récepteur de facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2). La détermination du sous-type clinique d'une patiente, luminal (ER + et/ou PR +), HER2 + ou triple négatif (ER/PR-, HER2-), par des tests immunohistochimiques (IHC) est un élément essentiel du processus de bilan diagnostique pour renseigner la planification du traitement. En complément des tests IHC, le test de sous-typage moléculaire à 80 gènes BluePrint va au-delà des marqueurs de surface cellulaire traditionnels tels que ER, PR et HER2 pour déterminer la voie sous-jacente à l'origine de la croissance d'une tumeur. En combinaison avec MammaPrint®, BluePrint catégorise les patientes en quatre sous-types distincts, le type luminal A, le type luminal B, le type HER2 ou le type basal, pour faciliter la planification du traitement.

La publication Translational Cancer a établi que, sur une période de trois ans, le test moléculaire BluePrint était extrêmement précis et reproductible avec des corrélations supérieures à 98 % pour les indices numériques rapportés et 99 % de concordance pour les catégories de sous-types rapportées. Cela contraste avec les tests d'hybridation in situ et IHC standard (souvent utilisés pour HER2) qui varient d'un laboratoire à l'autre en raison des difficultés de standardisation et d'interprétation des résultats. Outre la validité et l'utilité cliniques, la validité analytique et la reproductibilité sont des considérations importantes lorsqu'il s'agit d'adopter des méthodes de test pour guider le traitement du cancer du sein.

L'un des principaux avantages des tests BluePrint est qu'ils permettent d'identifier des groupes uniques de patientes où il existe une discordance entre les résultats de sous-typage moléculaire et IHC. Par exemple, le pronostic du groupe bien caractérisé ER+ basal, ER+ par IHC mais basal par sous-typage moléculaire, est moins bon que celui des patientes ER + standard. Dans une étude française publiée par NPJ Breast Cancer et menée par le Pr. François Bertucci et ses collègues du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, 65 % des patientes ER + basal ont récidivé dans les 3 ans suivant le diagnostic contre seulement 44 % dans le groupe ER + luminal. Cette étude était une analyse in silico d'un ensemble de données de 36 études qui incluaient 5342 tumeurs pathologiques ER+/HER2. Dans l'ensemble, le sous-type basal s'est révélé être plus étroitement lié au cancer du sein pathologiquement triple négatif, mais néanmoins distinct.

Dr. Bertucci a conclu : « les résultats de l'étude renforcent la valeur clinique potentielle des différentes classifications moléculaires dans les cancers du sein ER+/HER2. Les sous-types basal et luminal sont tellement différents en termes de réponse thérapeutique et de potentiel métastatique qu'ils ne peuvent pas continuer à être assimilés et traités en tant que groupe ER+/HER2- homogène. »

« En comprenant clairement le sous-type moléculaire de la tumeur d'une patiente avant la chirurgie, les médecins peuvent utiliser ces informations pour guider leurs décisions de traitement et déterminer quelles patientes auront des résultats favorables avec une chimiothérapie préopératoire et celles pour lesquelles il serait préférable de passer directement à la chirurgie », a déclaré le Dr. William Audeh, directeur médical d'Agendia.

À propos d'Agendia

Agendia est une société de diagnostic moléculaire qui a pour mission d'améliorer les résultats cliniques et de renseigner le parcours des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce. La société propose actuellement deux tests de profilage génomique qui sont traités dans son installation ultra-innovante d'Irvine, en Californie. Agendia propose également un kit de séquençage de prochaine génération à l'usage des laboratoires locaux situés en dehors des États-Unis.

MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein à 70 gènes, est le premier test de risque de récidive approuvé par la FDA, appuyé par des données prospectives à évaluation collégiale et inclus dans les directives de traitement nationales et internationales. BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire à 80 gènes, est un test commercialisé qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur pour déterminer ce qui stimule sa croissance. Ensemble, MammaPrint et BluePrint fournissent un profil génomique complet qui aide les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans les cadres de traitements pré et postopératoires. En développant des tests génomiques novateurs fondés sur des données probantes, Agendia vise à répondre aux besoins cliniques en évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins.

Les tests d'Agendia peuvent être réalisés sur des biopsies au trocart ou des échantillons chirurgicaux, et les résultats sont fournis dans un délai de 5 à 7 jours pour éclairer les décisions de traitement pré et postopératoires. Pour plus d'informations sur les tests et sur les essais en cours d'Agendia, rendez-vous sur www.agendia.com

