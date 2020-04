La valeur des livraisons minérales au Québec augmente en 2018 et 2019





QUÉBEC, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les données finales pour 2018 indiquent que la valeur des livraisons minérales au Québec augmente de 13,2 % par rapport à 2017 pour atteindre 10,73 G$. Selon les données provisoires, cette valeur devrait atteindre 10,94 G$ (+ 2,0 %) en 2019.

Ces résultats proviennent du Recensement annuel sur la production minérale. Les plus récentes données de cette enquête sont publiées aujourd'hui sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec. Le bulletin Mines en chiffres - La production minérale au Québec en 2018 est aussi disponible.

Valeur des livraisons minérales en hausse dans les régions minières en 2018

Les trois principales régions minières du Québec, responsables de 76,3 % de la valeur totale des livraisons minérales du Québec en 2018, augmentent leurs livraisons minérales par rapport à 2017. Ainsi, la valeur des livraisons minérales atteint 3,03 G$ (+ 8,4 %) pour le Nord-du-Québec, 2,61 G$ (+ 41,2 %) pour la Côte-Nord et 2,54 G$ (+ 12,4 %) pour l'Abitibi-Témiscamingue. La valeur des livraisons minérales de la Montérégie provenant principalement de la transformation de minéraux se chiffre quant à elle à 1,32 G$, une diminution de 3,8 %.

Une masse salariale de 2,0 G$ en 2018

En 2018, le secteur de l'exploitation minière au Québec fournit 17 909 emplois (années-personnes), lesquels représentent une masse salariale de 2 004 M$. Par rapport à 2017, il s'agit d'une hausse de 11,1 % du nombre d'emplois et de 14,2 % de la masse salariale. En 2019, les données provisoires indiquent la présence de 17 288 emplois totalisant une masse salariale de 1 948 M$ dans ce secteur.

En 2018, près de 80 % des emplois sont concentrés dans quatre régions : on en retrouve 4 331 dans le Nord-du-Québec (24,2 %), 4 142 en Abitibi-Témiscamingue (23,1 %), 2 948 sur la Côte-Nord (16,5 %) et 2 815 en Montérégie (15,7 %).

